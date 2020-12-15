В России разработают единый знак качества экопродукции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На днях состоялась конференция Лиги зеленых брендов, где обсуждались перспективы экологического развития страны. Профессиональные экологи, а также представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей, Минэкономразвития РФ, Российской системы качества, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» обсудили проблемы качества экопродукции, формировании стратегий в ответственном инвестировании, взаимодействия бизнес-структур с "зелеными" общественниками.

В частности, на конференции говорили о необходимости внедрения единых стандартов экологической продукции, своего рода "зеленого" Знака качества.

«На данный момент в России разработаны более 30 систем сертификации экологической продукции, — отметила Елена Саратцева, заместитель руководителя Российской системы качества. — Сориентироваться в таком многообразии очень сложно и самим производителям, и потребителям. Поэтому сейчас активно ведется работа над созданием единого подхода к оценке по-настоящему «зеленых» брендов и разработке единого знака качества российской экологически чистой продукции».

В то же время в качестве система, которая может лечь в основу оценки качества эко-продукции, как считают специалисты, уже есть. Она разработана интеллектуальным партнером Лиги зеленых брендов — международной аудиторской компанией «Делойт СНГ», и после обкатки в местных условиях вполне может быть использована в России для организации зеленых» закупок.

Также на конференции обсудили вопросы ответственного инвестирования. В данном случае тоже потребуются стандарты - какие проекты могут относиться к «зеленым», как финансовые инструменты могут получать «зеленый» статус и так далее. Взаимоотношения бизнеса с эко-общественностью никогда не бывают просты. В то же время компании, которые учитывают передовые ресурсосберегающие, природоохранные технологии в своей работе, как правило, более успешны.

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