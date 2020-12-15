Единороссы внесут в Госдуму законопроект о «гаражной амнистии»

Один из самых обсуждаемых общественностью законопроектов – о «гаражной амнистии» будет внесен на рассмотрение в Госдуму 16 декабря. Как заявили во вторник представители «Единой России», партия настаивает на том, чтобы закон был принят уже в весеннюю сессию. Об этом журналистам сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак после встречи с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

Схема оформления в собственность гаражей и земельных участков будет похожа на «дачную амнистию», которая упростила для миллионов россиян процедуру приватизации загородных построек. За 14 лет по «дачной амнистии» было оформлено в собственность свыше 10 млн. дач, земельных участков и садовых домов. Предполагается, что «гаражная амнистия» продлится до 2026 года.

- Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы. Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры, – отметил Андрей Турчак.

Вместе с Правительством РФ и региональными администрациями «Единая Россия» намерена усовершенствовать процедуру и сделать так, чтобы малоимущие и социально незащищенные люди могли оформить все документы по «гаражной амнистии» бесплатно либо с минимальными затратами.

- Мы заинтересованы, чтобы закон заработал как можно скорее. Сделаем все, чтобы он был принят в кратчайшие сроки, – пообещал Андрей Турчак.

По его словам, жители российских регионов не раз поднимали вопрос о невозможности оформить в собственность гаражи и земельные участки под ними. В начале декабря такие обращения поступили «Единой России» во время декады приемов граждан. Инициатива была одобрена в 55 регионах страны. А в Ульяновской области и на Крымском полуострове «гаражная амнистия» уже принята и идет полным ходом.

Вопрос оформления гаражей обсуждался и на приеме председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в сентябре 2020 года. Дмитрий Медведев тогда пообещал дать поручение фракции «Единой России» в Госдуме рассмотреть и утвердить проект закона в приоритетном порядке.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский по итогам встречи с Андреем Турчаком подчеркнул, что осенью при активном содействии «Единой России» законопроект был доработан, и в документе были максимально учтены все пожелания граждан.

- Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно, - рассказал Олег Скуфинский.

Глава Росреестра сообщил, что сотрудники ведомства готовы оказывать гражданам помощь и консультационную поддержку, чтобы у жителей не возникало проблем в оформлении документов.