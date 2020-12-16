Шеф-повар дал советы, как сэкономить на продуктах: «Вы будете питаться, как король, и платить за это, как нищий»

Анонимный шеф-повар опубликовал на сайте Reddit советы - как обеспечить себе здоровое и полноценное питание. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кризис, связанный с пандемией, накрыл весь мир - многим американцам сейчас тоже живется нелегко, они должны экономить на еде. Американский шеф-повар, скрывшийся за псевдонимом u/aichliss, опубликовал на сайте Reddit советы - как обеспечить себе здоровое и полноценное питание, тратя минимум денег. Пост его пользуется огромной популярностью - собрал 63 с половиной тысячи лайков и больше трех тысяч комментариев. Мы решили перевести его (с небольшими сокращениями): в России советы, которые он дает американцам, тоже должны работать.

БОБОВЫЕ

- Покупайте их в сушеном виде так часто, как можете. И держите под рукой запасы фасоли, чечевицы и нута. Они дешевые, почти всегда есть в продаже, и хранятся практически вечно. Так что, если вы будете хранить их правильно, ваши инвестиции окупятся на 100%.

- Бобовые - один из самых универсальных продуктов. Если вы замочите их перед сном и поставите в холодильник, на следующее утро сможете быстро приготовить. Они идеальны, чтобы добавлять их в другие блюда [например, в мясные или в супы] - они очень питательны и очень вкусны сами по себе.

- Изучите ближневосточные и африканские рецепты - там много оригинальных способов использовать эти ингредиенты. Сплошь и рядом там готовят карри из чечевицы, хумус, фалафель, или добавляют нут в шакшуку (яичницу с томатным соусом).

ЗЕРНОВЫЕ И КРУПЫ

Как и бобовые, они универсальны, их можно использовать самыми разными способами. Тем не менее, мне кажется, что большинство людей знает только о существовании пшеницы и еще, может быть, овса.

- МУКА - основной продукт питания, если у вас нет целиакии (болезни, при которой человек не переносит глютен, он же клейковина. - Ред.), или если вы в принципе стараетесь не есть ничего, содержащего глютен. Муку можно использовать для выпечки хлеба, но есть множество других вариантов ее использования - например, как связывающий продукт или загуститель для соусов.

- РИС - замечательная штука, как многие и без меня знают. Но, серьезно - это один из самых важных продуктов в мире. Он поддерживал существование цивилизации на протяжении всей истории, и ваше существование тоже поддержит! Не знаю лучшей еды, чтобы наесться ею до отвала. Найдите в продаже огромные мешки с рисом (они регулярно появляются в магазинах) и купите сразу два. Их хватит вам очень надолго. В идеале берите длиннозерный рис - он прекрасен в качестве гарнира, или если вы решите приготовить жареный рис. Но в крайнем случае сойдет и круглозерный - просто с ним сложнее управляться, и в холодном виде он будет слипаться. Однако имейте в виду, что рис - это чистые углеводы, и его нужно есть с чем-то еще, иначе ваше питание будет неполноценным, и вы все время будете ужасно себя чувствовать. Только не разбивайте в готовый рис сырое яйцо - в колледже я пытался так делать, и это было невкусно!

Рис - универсальный питательный продукт, который неприхотлив в хранении. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ЯЧМЕНЬ тоже очень хорошая штука, но по другим причинам. В нем много белка и железа, и благодаря ему ваше питание может сильно улучшиться - и все это за копейки! Его можно употреблять в супах, можно обжаривать и добавлять к чаю (спасибо Корее за эту идею), можно готовить вместе с рисом. Его можно есть и во времена нужды, и во времена богатства!

- ИЗБЕГАЙТЕ «СУПЕРФУДОВ». Не потому, что они чем-то плохи - просто цены на них взвинчены. На самом деле в большинстве круп и злаковых тоже полно питательных веществ и минералов, просто на них не обращают внимания. Изучайте информацию об их питательной ценности и принимайте решения в соответствии с ней. Гугл вам в помощь.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ

- ЛУК. Храните свежий лук в темном сухом месте. Используйте его как можно чаще: он вкусный, дешевый и питательный.

- ПОМИДОРЫ. Свежие - хорошо, а консервированные - еще лучше. Только покупайте резаные томаты (или томаты целиком) в консервных банках без добавления соли и сахара. Свежие можно использовать как угодно, а консервированные - в соусах.

- ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ФРУКТЫ. В рассуждении пищевой ценности это бомбы, не говоря уж о том, что они очень вкусные. Покупайте их в сезон, когда цены низкие, а потом выкройте день и заготовьте их. Я до сих пор ем чернику, которую заквасил в прошлом году *, когда был огромный урожай и ее продавали по два доллара килограмм.

* (В России не очень принято квасить ягоды, за рубежом этот метод заготовки в последнее время становится все более популярным. Рене Редзепи, владелец легендарного копенгагенского ресторана Noma, советует тщательно перемешать в миске килограмм черники с 20 граммами не йодированной соли, переложить в банку, сверху положить груз (например, завязанный пакет с водой), неплотно прикрыть крышкой и оставить ферментироваться в теплом месте. При температуре 28 градусов ферментация займет 4-5 дней, при комнатной - на несколько дней дольше. Уже через несколько дней надо начинать пробовать ягоды. Когда их вкус будет вас устраивать, слейте сок и храните в холодильнике отдельно его, а отдельно - квашеную чернику. Чтобы завершить процесс ферментации, можно отдельно заморозить сок и ягоды в морозильнике. По мнению Редзепи, квашеная черника - идеальное добавление к йогурту или простокваше. А если пробить ягоды в блендере, они станут прекрасным соусом к мясу или овощам. Например, к вареной кукурузе или к свинине - можно намазать этим соусом свиные ребрышки или котлеты до или после их приготовления. - Ред.)

- Я НЕ ЗНАЮ, КАК ЕЩЕ ЭТО ПОДЧЕРКНУТЬ: НАЙДИТЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫХ В МАГАЗИНЕ МНОГО, И КОТОРЫЕ МАЛО КТО ПОКУПАЕТ.

Всегда есть какие-нибудь всеми забытые овощи или фрукты, которые почему-то никто не берет. На западе США, например, это брюква/турнепс. А осенью в эту категорию попадают яблоки, кукуруза и капуста. Иногда это из-за обильного урожая, иногда - из-за отсутствия интереса у покупателей. В любом случае, если это происходит - постарайтесь обратить это себе на пользу. Все это очень вкусно, если правильно приготовить. Покупайте сезонные продукты и ищите рецепты. Вы будете есть, как король и платить, как нищий.

- ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ.

Замороженные фрукты и овощи - великая вещь. Хватайте пакет с замороженными ягодами или зеленым горошком и используйте в любом блюде, для которого они подходят. Технология заморозки за последние десятилетия очень улучшилась, и надо извлекать из этого пользу.

БЕЛКИ

- ЕСЛИ ВЫ ЕДИТЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, старайтесь покупать не переработанные. Целая курица, мясо на кости и фарш - ваши лучшие друзья. Замораживать мясо - это нормально, но не покупайте уже замороженное. Лучше брать сырое и замораживать самим - вы сэкономите кучу денег, а еда будет лучше.

- МЯСО - ЭТО РОСКОШЬ, А НЕ ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ.

Я говорю об этом, потому что в современной западной культуре есть мясо каждый день считается нормальным. Но если мы изучим историю человечества, это покажется странным. И если мы хотим жить на умеренном бюджете, об этом надо забыть. В большинстве диет мяса слишком много. Вы всегда должны задаваться вопросом - можно ли уменьшить количество мяса в пользу овощей и зерновых.

Если вы не можете жить без мясных продуктов, отдавайте предпочтение непереработанному мясу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- УЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ С БЕЛКОВЫМИ ПРОДУКТАМИ.

Курица - это не просто 8 порций мяса. Это еще и кости для бульона или супа, жир, который можно вытопить и использовать как кулинарный, чтобы на нем жарить (спасибо за эту мысль еврейским поварам!), а из поджаренной кожи можно приготовить что-то вроде очень вкусных чипсов.

И ЕЩЕ

- ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ СУПОВ И ВЕРМИШЕЛИ, КОТОРЫЕ НАДО ТОЛЬКО ЗАЛИТЬ КИПЯТКОМ.

Я знаю, это дешево. Я знаю, вам нравится, что их легко готовить. Но мне на это плевать. Это ужасная еда. Она не дешевле, чем чашка отварного риса с соевым соусом, жареным яйцом и зеленым горошком, но она медленно вас убивает. Просто не ешьте этого, и не слушайте рассказы людей о том, как супы и вермишель мгновенного приготовления помогли им выжить во времена студенчества.

- ИЗБЕГАЙТЕ В МАГАЗИНЕ ПОЛОК С «МУСОРНОЙ ЕДОЙ».

Чипсы, мюсли, в которых полно сахара, сделанные на фабриках заправки для салатов - все это плохой выбор, если вы хотите получить за свой доллар как можно больше пользы. Эти продукты вредят вам, они очень дороги (если сравнивать их цену в магазине с себестоимостью), и в конце концов вашему телу придется поплатиться за то, что вы все это ели. Исключения - соусы в бутылках, такие как соевый или рыбный, а еще - зерновые и овощи, в том числе консервированные.

"Мусорная еда" вроде чипсов рано или поздно принесет лишние проблемы со здоровьем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- АЛКОГОЛЬ - ЭТО ТОЖЕ РОСКОШЬ.

Если хотите выпить, я рекомендую делать это реже, но пить хороший алкоголь. Если вам нравится дешевый - ну что ж тут поделать, «хороший алкоголь» - понятие относительное. Просто пейте меньше и помните, что качество важнее количества.

- И СЫР - ТОЖЕ РОСКОШЬ, ТАК К НЕМУ И НАДО ОТНОСИТЬСЯ.

Если вы собрались его купить, рекомендую покупать его реже, но покупать хороший. Поддержите по-настоящему хорошего сыровара.

- ДЕЛАЙТЕ КОФЕ САМИ, И НОСИТЕ С СОБОЙ В ТЕРМОСЕ.

Да, я знаю, в «Старбаксе» вкусные напитки. Но знаете что? Рецепт любого напитка, который там продается, можно найти в интернете. И приготовить его дома, причем он будет еще лучше. Некоторые рестораны выживают, потому что продают кофе и кофейные напитки на 2000% дороже их себестоимости. Это относится и к забегаловкам на заправках, и к роскошным кофейням. Рекомендую с вечера делать дома кофе колд-брю (когда молотый кофе заливается холодной водой и настаивается в холодильнике несколько часов. - Ред.) - тогда утром его надо будет просто процедить, а не варить с нуля.

- НУ И, НАКОНЕЦ, НАУЧИТЕСЬ ГОТОВИТЬ.

Вся эта информация будет гораздо полезнее, если вы умеете готовить еду. Неумение делать это - роскошь, которую могут позволить себе только люди, пренебрегающие базовыми человеческими навыками.

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