Многофункциональное судно снабжения «Катерина Великая» спущено со стапеля на судоверфи «Звезда»

Судостроительный комплекс «Звезда» осуществил спуск со стапеля многофункционального судна снабжения «Катерина Великая». Это головное судно в серии из четырех судов для нефтяной компании «Роснефть». И важная веха в развитии российского судостроения. Участие в его закладке на стапеле принимал президент России Владимир Путин. Сейчас на верфи продолжаются работы на трех других судах серии.

- Спуск со стапеля ознаменовал завершение стапельного этапа постройки: формирование корпуса судна и насыщение его системами и механизмами. Одной из завершающих операций этапа стала установка винто-рулевых колонок – ключевого элемента системы электродвижения судна, обеспечивающего его высокие ходовые и маневровые качества. Они позволят судну преодолевать арктические льды толщиной более 1,5 метра, - поясняют в компании «Роснефть».

Примечательно, что производство винто-рулевых колонок локализовано в г. Большой Камень на совместном предприятии НК «Роснефть» и компании GE. В дальнейшем «Катерину Великую» отбуксируют к достроечной набережной. Там снабженцу предстоит пройти швартовный этап испытаний: работы по проверке и наладке систем и оборудования судна по прямому назначению для дальнейшей подготовки к проведению ходовых испытаний.

Многофункциональные суда снабжения усиленного ледового класса имеют высокую степень насыщения оборудованием. Их длина составляет 106 метров, ширина - 22 метра, дедвейт - 5100 тонн. Они предназначены для неограниченного района плавания, в том числе в сложных климатических условиях, и выполнения множества операций: перевозку грузов к морским объектам, ледокольных операций, контроля ледовой обстановки, спасения, сопровождения, пожаротушения, буксировки крупных объектов, перевозки контейнеров на главной палубе.

СПРАВКА «КП»

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с «Роснефтью» по поручению президента России Владимира Путина. Портфель заказов составляет более 50 судов, якорный заказчик - «Роснефть» (она подписала контракты на 28). Строительство судоверфи должно завершиться в 2024 году. Тем не менее часть цехов уже сданы. Это дало возможность, не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке судов.

Планируется, что судоверфь будет выпускать широкую линейку продуктов: танкеры, газовозы, буровые платформы, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер». «Звезда» обеспечит Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути - кратчайшего между Европой и Азией.