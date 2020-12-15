Сильно похудевшая Анна Ковальчук сделала признание

Актриса Анна Ковальчук. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна Ковальчук не только успешная актриса, но и мама двоих детей. Старшей Злате - 20 лет. Девушка родилась от первого супруга актрисы - актера Анатолия Ильченко. Дочка снимается с мамой в культовом сериале "Тайны следствия". Вторым мужем звезды стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.

Анна Ковальчук, как и многие ее коллеги по актерскому цеху, непросто переживает период пандемии из-за коронавируса. Будучи человеком позитивным, 43-летняя актриса старалась найти плюсы даже в самоизоляции.

"Если бы столько людей не страдало от этой болезни, не погибало, то я была бы очень довольна этой передышкой. Хотя сейчас «каникулы» все-таки слишком затянулись. И путешествовать нельзя, а я обожаю открывать новые для себя места. Но я стараюсь все воспринимать с позитивной точки зрения, во всем искать хорошее", - призналась актриса.

Она не скрывает, что наслаждается тем, что впервые в жизни не смотрит на календарь и не ставит будильник. "А дел все равно было много. У меня же семья, два кота, две собаки. Помимо цверга есть еще ризеншнауцер, который принадлежит Злате, но пока живет у нас", - откровенничает актриса.

За то время, что она сидит дома, Анна по скайпу изучала английский, училась играть на гитаре и прочитала те книги, в которые давно хотела углубиться. А еще звезда активно занялась спортом и смогла сильно похудеть, чем очень гордится.

"Шесть раз в неделю занималась фитнесом. Ежедневно сбрасывала тренеру свои фото, а она присылала видео с нужными упражнениями, рекомендации по питанию. В итоге к своему дню рождения в июне я скинула семь килограммов", - цитируют Ковальчук 7 Дней.