Анекдоты: После 2020 года лопоухость будет считаться признаком осторожности, благоразумия и гражданской ответственности

- Вы думаете, сказки начинаются со слов: «Жили-были»? Ошибаетесь, сказки начинаются со слов: «Успокойся, милая, она просто знакомая с моей работы!»

* * *

- Я последнее время, как соль!

- В смысле?

- Не высыпаюсь...

* * *

Коронавирус - самый избирательный вирус. Свирепствует в основном в музеях, библиотеках, барах (но только после 23.00) и театрах, если в зале больше 25% занято.

Зато почти безвреден в переполненном общественном транспорте, ТЦ, спортзалах и для людей, которые получили QR-код.

* * *

Новогоднее настроение: наряжая елку, подрался с котом из-за дождика.

* * *

Учитель на уроке правоведения в колледже:

- Итак, дорогие старшеклассники, какие виды вымогательства вы знаете?

- Шантаж.

- Рэкет.

Голос с последней парты:

- Родительские собрания!

* * *

- Деньги - цветы жизни.

- Может, дети?

- Нет.