Анекдоты: После 2020 года лопоухость будет считаться признаком осторожности, благоразумия и гражданской ответственности

- Вы думаете, сказки начинаются со слов: «Жили-были»? Ошибаетесь, сказки начинаются со слов: «Успокойся, милая, она просто знакомая с моей работы!»
* * *
- Я последнее время, как соль!
- В смысле?
- Не высыпаюсь...
* * *
Коронавирус - самый избирательный вирус. Свирепствует в основном в музеях, библиотеках, барах (но только после 23.00) и театрах, если в зале больше 25% занято.
Зато почти безвреден в переполненном общественном транспорте, ТЦ, спортзалах и для людей, которые получили QR-код.
* * *
Новогоднее настроение: наряжая елку, подрался с котом из-за дождика.
* * *
Учитель на уроке правоведения в колледже:
- Итак, дорогие старшеклассники, какие виды вымогательства вы знаете?
- Шантаж.
- Рэкет.
Голос с последней парты:
- Родительские собрания!
* * *
- Деньги - цветы жизни.
- Может, дети?
- Нет.