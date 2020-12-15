«На темы строительства и ЖКХ писать непросто»: подведены итоги конкурса СМИ «Созидание и развитие»

Конкурс проводится Минстроем России совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Фото: Минстрой России/Михаил Яркеев

15 декабря в пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса средств массовой информации «Созидание и развитие». Традиционно в нем принимают участие журналисты, которые освещают темы строительного комплекса и ЖКХ России.

Конкурс проводится Минстроем России совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ. В 2020 году на суд жюри поступило более 350 статей, телепрограмм и других творческих работ. На этот раз (а конкурс проходит уже в течение пяти лет) награждение победителей прошло дистанционно - в онлайн-формате.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обратил внимание участников награждения, что год для отрасли сложился непросто. Пандемия внесла ряд корректив. Но в целом ситуация обнадеживающая: практически удалось повторить прошлогодний объем новостроек, государство снизило ставки по ипотеке, отрасль постепенно переходит на эскроу-счета (в этом году их доля превысила 50%, что гарантирует надежность покупки квартир в новостройках).

Фото: Минстрой России/Михаил Яркеев

«На темы строительства и ЖКХ писать непросто. Особенно, когда происходят какие-то инциденты… Только компетентный специалист может разобраться в спектре тех задач, которые мы реализуем совместно с вами, - отметил министр Ирек Файзуллин. – В преддверии Нового года всем хочу пожелать здоровья. Успехов вам, коллеги! Спасибо за ту работу, которую вы делаете для людей».

Конкурс проводится в 10 номинациях, которые охватывают основные направления в сфере строительства и ЖКХ. В этом году участие в нем приняли журналисты и творческие коллективы из более чем 50 регионов России. Самыми активными стали средства массовой информации из Москвы, республик Татарстан и Бурятия, Тюменской, Свердловской, Пензенской, Иркутской, Мурманской и Орловской областей.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Фото: Минстрой России/Михаил Яркеев

«Вы наши помощники в таком нелегком и важном деле, как просвещение наших граждан о том, что происходит в сфере строительства и ЖКХ. Хочу отметить, что в целом журналисты стали грамотнее и профессиональнее подавать свои материалы, - обратился к победителям конкурса генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. – Думаю, что, когда все ограничения будут сняты, мы соберем вас здесь очно и еще раз поздравим. Но, скорее всего, это будет уже в следующем году. Онлайн-формат, конечно, хороший, но личное общение ничего не заменит».

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. Фото: Минстрой России/Михаил Яркеев

Победители конкурса «Созидание и развитие»:

1. Инесса Дондукова, Валентин Помишин, телекомпания «Тивиком», телепрограмма «Город Шутенков. О главном», Республика Бурятия в номинации «Лучший материал об участии граждан в реализации программ по созданию комфортной городской среды», за материал на тему «Реализация программы формирования комфортной городской среды Улан-Удэ»;

2. Мария Сайфуллина, газета «Диалог», Свердловская область в номинации «Лучший материал о модернизации коммунальной инфраструктуры и управлении жилым фондом», за материал «Отопительный сезон в Полевском стартовал»;

3. Александр Русинов, газета «Строительные ведомости», Новосибирская область в номинации «Лучший материал об отрасли жилищного строительства и мерах ее поддержки в период пандемии COVID19». За материал «Антитела к кризису вырабатываются совместно»;

4. Альфия Табаева, международный издательский дом «Евромедиа» («Вестник»), Республика Татарстан в номинации «Лучший материал об образовательных программах и популяризации профессий в сфере строительства и ЖКХ». За материал на тему «Будущие строители России»;

5. Виталий Попов, «Наш Бийск», Алтайский край в номинации «Лучший материал о реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». За материал «С новосельем!»;

6. Светлана Латынина, ИА ТАСС, Москва в номинации «Лучший материал по развитию рынка ипотеки». За материал «Эксперты: льготная ипотека во время пандемии стала главным фактором роста спроса на жилье»;

7. Елена Дронова, ВГТРК ГТРК «Тамбов», Тамбовская область в номинации «Лучший материал о создании современной жилой застройки». За материал «Квадратный метр»;

8. Ксения Стеценко, РИАМО, Московская область в номинации «Лучший материал о применении новых и энергосберегающих технологий в строительстве». За материал «Умные дома в Подмосковье»;

9. Марина Еремкина, ГТРК «Мордовия» в номинации «Лучший материал о рынке ИЖС». За материал «В Мордовии на селе построиться легче, чем в городе!»;

10. Екатерина Баланина, «Московский комсомолец»-Тула», Тульская область в номинации «Лучший материал о реализации проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях». За серию публикаций о развитии комфортной среды в малых городах Тульской области.

Отметим также, что Общественным советом при Минстрое России учреждены два специальных приза в номинации «Лучший материал об образовательных программах и популяризации профессий в сфере строительства и ЖКХ». Победителями в этой номинации стали Таисия Боршигова из Чеченской Республики с материалом «Как в Чечне студенты формируют городскую среду» и Наталья Федотова из Москвы с материалом «О городе Артемово, любви к типовой застройке и внутренней свободе архитектора».