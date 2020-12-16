Как сибирские мужики мэрию осадили из-за того, что их оставили без советских автобусов

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов пытался вразумить горожан при помощи цифр и формул. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Транспортная реформа на какое-то время сделала Новокузнецк очередной протестной точкой на карте. В первый же день второй по населению город Кузбасса парализовало, пассажиры в ожидании новых автобусов подолгу мерзли на остановках, массово опоздав на работу и в школы, а вдруг оставшиеся не у дел местные перевозчики пошли на штурм мэрии. Почему же очередная реформа вместо ликования снова вызвала у народа зубовный скрежет, а чиновникам несколько дней пришлось героически преодолевать созданные не без их участия трудности — за ответами спецкор «Комсомолки» отправился в Новокузнецк.

«ПОНИМАЛИ, НА ЧТО ШЛИ»

… - Можно было, конечно, не ронять себе рейтинги, и у нас был выбор — отказаться от реформы, тем более, ковидные обстоятельства, - признается мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, на которого посыпались все шишки. Только в первый день в его паблик пришло более тысячи комментариев замерзших и рассерженных горожан. - Но это случилось, когда все уже завертелось, и мы решили идти до конца. Понимали, на что шли, что за один день полностью маршрутную сеть до нас менял только один город в мире.

- Москва?

- Хьюстон!

Как примерный учитель глава города берет в руки маркер и встает к доске, на которой появляются цифры, графики и схемы, посредством которых он терпеливо объясняет мне, для чего все это затевалось. Как и в большинстве подобных городов, новокузнецкий муниципальный транспорт потихоньку умирал. Денег на его обновление традиционно не было, а потому 70 процентов рейсов выполняли частники на пазиках, которые шустро подрезали друг друга на остановках, пытаясь как можно полнее забить салоны и сумки кондукторов.

А тут и транспортная реформа подоспела. К делу подошли основательно. Для начала за 24 миллиона заказали в одной московской конторе разработку новых маршрутов, так как многие из старых дублировали друг друга, а иные нуждались в пересмотре: к чему, например, гонять много машин в район Новокузнецкого меткомбината, если раньше там трудились 40 тысяч рабочих, а сегодня всего около 3 тысяч?

Переделывать, так переделывать — решили в мэрии, и аукционы на право перевозок обросли особыми требованиями.

- Равные доступные условия для всех граждан, социализация! - выводит на доске Кузнецов. - Обновление транспорта по новым стандартам: большие автобусы, низкий пол, мультимедийка, кондиционер, тепло!.. Я не хочу, чтобы мы жили в городе, в котором ездят машины с дырками в полу, а водитель - в трусах и сланцах!

Недовольных транспортной реформой в Новокузнецке было много, особенно в первые дни. Некоторые из них ворвались в здание администрации и вызвали на ковер местных руководителей. Фото: city-n.ru

«ВРЕМЯ КОНДУКТОРОВ УШЛО»

Новокузнецк давно вошел в список самых грязных по экологии городов страны, здесь периодически объявляется режим «Черное небо», когда по нескольку дней висит смог. И это тоже вписали в условия — нечего солярой и без того нечистую атмосферу гадить, машины должны ходить на газе! Оплата же — через валидаторы.

- Время кондукторов ушло, как профессия сермяжника, сплавщика леса, - продолжает мэр. - Мне кажется, унизительно, когда кондуктор ходит в обрезанных перчатках с сумкой из 70-х, полной гремящей тяжелой мелочи, щелкает семечки и прикрикивает: «Ну-ка, быстро передайте за проезд!»

В итоге были проведены аукционы, большинство из которых выиграла компания из Санкт-Петербурга «Питеравто», получив контроль над 82% маршрутов. Город ждал часа Х, после которого, согласно обещаниям чиновников, все засияет новыми красками и автобусами. Правда, неприятно поеживаясь от слова «реформа» - слишком уж часто в последние годы она вместо положительных изменений, заложенных в его смысл, оборачивается на русской земле каверзами, которые потом приходится дорабатывать напильником (а местами после таких «оптимизаций» и дорабатывать-то уже нечего). Тревожное предчувствие народ не обмануло и все пошло не так, как в упомянутом Хьюстоне (как переделывали маршруты в этом американском городе — см. «А как у них»)…

Старым пазикам выезд на маршруты Новокузнецка теперь заказан. Фото: URA.RU/ТАСС

АВТОБУСЫ БРАЛИ ШТУРМОМ

Реформа грянула 18 ноября. Днем ранее у большинства местных извозчиков на пазиках закончились свидетельства на перевозку, город их продлять не стал, и те на линии уже не вышли. Новокузнецк повалил на остановки, да и замер там в недоумении — увиденное явно не совпадало с красивыми словами. Вместо привычных 5-7 минут автобусов порой пришлось ждать по часу и больше. Это на хорошем морозце, с детьми. Автобусы брали штурмом, позабыв про ковид — какая уж тут социальная дистанция…

Валидаторы повылетали из строя один за другим, а отладить их систему оказалось некому. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Утрамбовавшись, пассажиры дружно атаковали водителей — куда едет-то маршрут с неизвестной доселе цифрой? Те лишь испуганно вжимались в руль — большинство из них оказались неместными, в аварийном порядке прибыв Новокузнецк за день-два до запуска реформы из Питера, Астрахани, Ростова, и не успев обкатать маршруты. Доходило до анекдотов, когда пассажиры брали карты в свои руки, гурьбой вставали у водителя и командовали, куда ехать. Порой не соглашаясь друг с другом. Новокузнецкие паблики полны фото и видео занимательной езды пришлых шоферов. Те, не зная города, метались по нему по наитию. Массово проскакивали повороты, долго не трогались, изучая выданные карты, поздно замечали остановки и резко рулили к ним, задевая легковушки...

Новые синие автобусы на улицах Новокузнецка. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ВОДИТЕЛИ ОСАДИЛИ МЭРИЮ

Выяснилось: из положенных по контракту 341 автобуса, «Питеравто» привез в Новокузнецк около половины — из-за пандемии заводы не смогли вовремя изготовить и поставить нужное количество машин. А тут еще один сюрприз - у многих автобусов, что все же вышли на рейсы, вдруг сошли с ума валидаторы, технарей же, способных вразумить их, не оказалось. В знак компенсации питерцы даже катали всех потом бесплатно до 1 декабря.

И мэру пришлось извиняться: «Отработанная идея, основанная на применении мировой практики и новаций вчера была превращена в подобие позора и стыда из-за плохой организованности и крайнего непрофессионализма компании «Питеравто», - назначил он виноватых он с экранов ТВ.

Дело и вовсе запахло керосином, когда горожане потребовали отставки мэра, а оставшиеся без работы водители пазиков и кондукторы ворвались в мэрию и отказались покидать здание, требуя встречи с руководством города - пресловутая реформа вмиг оставила без работы более тысячи горожан... Так и ночевали в обнимку с термосами.

«НАС НИКТО НЕ СЛУШАЛ»

- Полиция была, но все очень корректно, не тронули. Хотя все туалеты шуроповертом закрыли, - говорят о тех ночах в администрации бунтари-перевозчики. - Нас выставляют, что мы только за свои шкуры бьемся, но это не так! Мы любим свой город и хотим развиваться! Действительно, нужно было обновить автопарк и убрать дублирующие маршруты, мы готовы были обсуждать это, но нас никто слушать не захотел.

Они перечисляют и перечисляют свои обиды на городские власти, с благодарностью вспоминая прежнего губернатора Амана Тулеева — при нем в 2015-м году была первая попытка «Питеравто» зайти на 40 новокузнецких маршрутов. Перевозчики тогда написали главе региона и тот защитил местных. Они рассказывают, что коллапс был неизбежен из-за полной непродуманности реформы, что писали письма с просьбой оставить часть их маршрутов и тогда коллапса бы не произошло… Что москвичи сделали халтуру, разрабатывая новые маршруты, а в мэрии ее лишь усугубили, что-то там перекроив... Что упреки властей в том, что пазики собирали по маршруту «вершки» (пассажиров с наличкой), оставляя муниципальному транспорту «корешки» в виде льготников, несправедливы, и им просто не дали их возить.

- Когда просили вернуть прежние маршруты, в мэрии сказали: ничего такого не будет! - добавляет кто-то. - Хорошо. А вчера узнаем: два маршрута все же возвращают и скоро по ним будут аукционы! То они «все просчитали» и эти маршруты не нужны, теперь нужны… Нам одним кажется, что все наобум и второпях делали?

345-й, АФГАНСКИЙ

Отдельная обида - на 345-й, «афганский» маршрут, пазики которого по-прежнему рассекают по городу. 345 — маршрут-легенда. Его в свое время основали воины-интернационалисты в память о службе в 345-м полку ВДВ, в состав которого входила героическая 9 рота.

Автобус "афганского" маршрута на остановке. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- У них тоже свидетельство в одно время с нами закончилось, этот маршрут выиграла то же «Питеравто», но из-за нехватки автобусов "афганцам" разрешили ездить до февраля. Мол, в документах была «техническая ошибка». Может, потому, что мэр не хочет ссорится с «афганцами» и сам в «Боевом братстве» состоит?

- А вот послушай, что у них там творится, - включает запись один из перевозчиков, уверяя, что это звонок диспетчера «Питеравто» знакомому водителю. Слышно, как некая женщина уговаривает мужчину выйти с утра в рейс, а пока идет трудоустройство, он будет получать 3 тысячи рублей в день без всяких налогов.

- Что это было? - позвонил я позже в «Питеравто».

- Все оформление у нас — строго по законодательству, - пояснила «КП» представитель компании Ольга Кульпина. - А что касается того видео — как можно комментировать вбросы? Мы работаем во многих регионах, но такого потока дезинформации и откровенной лжи не видели нигде...

- А это как понимать? - протягивают мне смартфон с еще одной записью. На ней министр транспорта Кемеровской области говорит, что скоро в регион придут новые автобусы, несколько десятков из которых достанутся Новокузнецку. А поскольку на маршруты пришел «Питеравто» со своим транспортом, то все они теперь распределятся по другим городам. - Что это было, кто скажет? У нас предположение, что продвижение питерской компании — коррупционный фактор!

ТОРГИ БЫЛИ НЕ В ПОЛЬЗУ МЕСТНЫХ?

Мы сидим уже почти два часа, а претензии не кончаются.

- А кто мешал вам купить новые автобусы и участвовать в тех же аукционах за право обслуживать город? - спрашиваю у них.

- Условия были сформированы так, что мелкий бизнес не мог принять в них участие, - хмурятся люди. - Обеспечение исполнения контракта составляет 10% от суммы. А в 18 проведенных аукционах контракты были от 1 до 4 миллиардов. То есть, минимум 100 миллионов каждый из нас должен был откуда-то взять и положить на счет казначейства. У кого есть такие деньги? А до этого где-то взять еще денег и купить новый транспорт…

И впрямь — а почему бы властям не прислушаться в свое время к этим людям? Ведь уже за пару недель до реформы они предупреждали, что все пойдет кувырком — новый перевозчик не успевает к срокам, не хватает автобусов, водителей... Вот и разрешили бы пазикам кататься еще с годик, пока все не устаканиться.

Впрочем, в мэрии на это есть свое объяснение.

«ТЕПЕРЬ ВИДИМ КАЖДОГО ПАССАЖИРА!»

- Продлить свидетельство можно лишь сразу на 5 лет, - говорит один из авторов реформы, замдиректора единого центра организации пассажирских перевозок Денис Новохацкий. - Мы, конечно, могли бы дать разрешение на год, но эту историю перевозчики легко могли оспорить в суде и добиться разрешения сразу на 5 лет. Тогда о реформе можно было забыть.

- Зато сейчас мы видим весь пассажиропоток! - ликует глава Новокузнецка. - Вот: на 7 утра проехало 6341 человек. И деньги за проезд идут не «Питеравто», а на наш спецсчет. В конце месяца они придут за ними, а мы посмотрим: как они ездили, соблюдался ли график. Так и заплатим. Из расчета 100 рублей за 1 км пути. Раньше такое и представить было невозможно! Более того — нам такие данные никто из частников не давал. Сколько они зарабатывали? Мы не знаем, достоверных данных нам никто так и не дал. На наши запросы ни налоговая, ни сами предприниматели не давали цифр. Выручка у них шла в карман.

У ВОДИТЕЛЕЙ НЕ БЫЛО ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

И попутно вдруг вскрывается еще один нюанс частного маршрутного бизнеса, о котором управленцы российских городов в силу разных причин обычно стараются вслух не говорить — непрозрачность этого рынка. В этом мне признаются и бывшие водители тех самых пазиков, которые пошли пересаживаться на новые автобусы: после каждой смены те несли в семью 4 тысячи рублей, кондуктор — 1200. Без бумаг и бухгалтерии.

Проблема подтвердилась, когда бывшие водители пазиков отправились трудоустраиваться в новую компанию - у каждого восьмого из них не было записей с прежнего места работы. Говорят, есть и уникальные случаи, когда у перевозчика есть несколько десятков автобусов, а в штате — только директор и бухгалтер.

- Что надо было сделать перевозчикам, чтобы участвовать в конкурсах - прийти в лизинговую компанию и получить банковскую гарантию, - говорит мэр Кузнецов.

- … А некоторые ее не получат, потому что на счету ноль, оборот низкий?.. - предполагаю я и мэр звучно щелкает пальцами:

- Вы сами ответили на свой вопрос!

«ЧЕРЕЗ ЭТО ПРОЙДЕТ КАЖДЫЙ ГОРОД!»

Шла третья неделя новокузнецкой реформы. Толп негодующих граждан на остановках больше нет — жители потихоньку привыкают к новым маршрутам, хотя и ворчат, что на дорогу до работы/учебы стали тратить больше времени, катаясь "вкруголя".

Все это время мэрия работала в аварийном режиме, вручную устраняя ошибки, чуть ли не каждый день отчитываясь о проделанной работе, выслушивая жалобы и призывая водителей идти в новое предприятие. Мы говорим с Сергеем Кузнецовым 1 декабря и он признается, что только сегодня, впервые с 18 ноября, ему и его команде, наконец-то, удалось выспаться. В его паблике сегодня мало негодующих комментариев, все больше вопросы по существу: как действуют правила пересадки, где купить транспортные карты (их не хватает), иные интересуются - когда они со своих районов тоже будут ездить в новых красивых автобусах.

Стараясь ликвидировать дефицит кадров, здесь даже женскую автоколонну сформировали, первые 30 представительниц прекрасного пола уже учатся в автошколе и через пару месяцев выйдут на рейсы. В мэрии уверены — недалек тот день, когда вахтовиков-водителей попросят разъехаться по домам. И заявляют, что несмотря на все осложнения, реформа состоялась и назад пути нет.

- Пойми, каждый мэр через это пройдет, - убеждает напоследок мэр Кузнецов. - В течение двух следующих лет. Сто процентов! Это требование федерального закона. Все сейчас с ужасом на нас смотрят. Но у нас больше всех в России опыта, мы, пожалуй, лучшие спецы в этой сфере и можем реально проконсультировать по всем проблемам любого мэра!

Хорошо бы, если так. Главное, чтобы эти консультации были бы сделаны с учетом наломанных дров, а другие мэры хорошенько изучили бы опыт Новокузнецка, не забыв семь раз отмерить. Чтобы потом второпях все переделывать не пришлось. И уж точно не зимой такие реформы проводить. Чай, не в Хьюстоне живем…

ВОПРОС РЕБРОМ

ПОЧЕМУ ПРОСТО НЕ КУПИТЬ АВТОБУСЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА?

Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка:

- У меня была золотая мечта - купить новые автобусы-троллейбусы для наших муниципальных автопредприятий. Чтобы уже с новой техникой они пошли на конкурс (по закону так) и выиграли бы его!

- За чем же дело стало? Денег нет?

- Чтобы участвовать в конкурсе, нужно иметь технику либо контракт на ее покупку. А наши предприятия находятся в предбанкротном состоянии — большой износ техники и большая социальная нагрузка. У города таких денег нет (нужно было около 4 миллиардов) и ни один банк предбанкроту кредит не даст… Более того, представьте, что мы как-то исхитрились, нашли деньги, купили новые автобусы и вышли бы с ними на конкурс. Но там нет гарантии, что мы победили бы - на одном из аукционов люди по 20 процентов от цены сразу сбрасывали! Представляете, что бы случилось? Я должен был тоже скинуть цену! А деньги-то, затраченные на автобусы, бюджетные! И если бы мы проиграли в торгах, то я крупно рисковал бюджетом, да и куда потом закупленные автобусы девать?...

- А если бы выиграли?

- Представим и такое. Считаем: за автобусы заплатил, цену на аукционе сбросил, а потом, чтобы компенсировать убытки по перевозкам, докидывал бы в предприятие снова из городского бюджета - сразу в трех местах проигрываем, абсурд! Развитой капитализм в отдельно взятой отрасли!

- И что делать?

- Менять федеральное законодательство. Чтобы государственное или муниципальное предприятие, закупившее технику, в таких торгах имело преференции.

А КАК У НИХ

В США ВСЕ РАСЧЕТЫ ОКАЗАЛИСЬ ВЕРНЫМИ

В 2015 году в Хьюстоне за одну ночь полностью поменялась карта движения городских автобусов. Критики в адрес властей было немало, люди считали, такое кардинальное изменение в четвертом по величине городе США - авантюра, но все прошло гладко.

Изменения назревали давно: существовавшая схема движения автобусов действовала с начала 1970-х, но город с тех пор изменился – население центра и пригородов удвоилось, меньше (в процентном соотношении) людей стали пользоваться личными авто, деловой центр переместился в другие кварталы. При разработке новой схемы все эти новые реалии были учтены. Во внимание брались не только спальные районы, но и рабочие места, т.е. маршруты разрабатывались с учетом массовости как жилой, так и промышленной застройки. При этом мэрия долго и тщательно информировала население об изменениях – онлайн, в прессе, на остановках. Заранее тренировали водителей. И по всем возможным каналам принимали жалобы, пожелания, рекомендации. И, как ни странно, ничего изменять по итогам анализа таких сообщений не пришлось, все расчеты оказались верными и коллапса, в отличие от Новокузнецка, удалось избежать.

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