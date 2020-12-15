Помпео обвинил Россию в дестабилизации обстановки в Средиземноморье

Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео не удержался и под конец президентского (а также собственного) срока Трампа высказал очередные обвинения в адрес России.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, власти РФ занимаются преднамеренной дестабилизацией обстановки в средиземноморском регионе.

- Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, различными способами распространяя дезинформацию, подрывая национальные суверенитеты и сея хаос, конфликты и раскол в государствах этого региона, – написано в заявлении госсекретаря, распространенном пресс-службой ведомства.

Основной претензией, высказанной Помпео, стала «поддержка одной из сторон во внутреннем конфликте в Ливии» и нарушение эмбарго на поставку в эту страну Магриба оружия.

По мнению Помпео, таким образом Москва поддержала наступление сторонников Халифы Хафтара на Триполи.

Заодно уж дестабилизирующей глава Госдепа назвал и российскую помощь правительству сирийского президента Башара Асада, которое «ведет войну против собственного народа». Для чего и зачем американские войска находятся на территории Сирийской Арабской Республики, Помпео не стал пояснять.

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