Вопрос дня: А вы как относитесь к госрегулированию цен? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- К госрегулированию отношусь не очень хорошо. У нас рыночная экономика. Одно из ее правил - свободные цены. А если у нас плановая экономика - тогда хорошо отношусь. В ней одно из правил - регулирование. Надо определить: там мы или здесь? Но ни президент, ни премьер не говорили про регулирование цен. Призываю всех подождать. Дана неделя. Арсенал средств, чтобы загасить конъюнктурный взлет цен, большой.

Сергей РАЕВСКИЙ, профессор РАНХиГС:

- Госрегулирование госрегулированию рознь. Оно может быть директивно-указательным. А есть мягкие меры регулирования - они заинтересовывают сектора экономики, чтобы направлять продукцию внутрь страны. Мы это видим ярко на рыбной промышленности, когда рыбакам стало выгоднее продавать за рубеж. Я за мягкие меры в госрегулировании.

Юрий ЛОЗА, певец и композитор:

- А за счет кого банкет? Цепочка-то большая до покупателя! Я лет 20 назад писал, что на Дальнем Востоке наш производитель сои получает 1/10 от ее цены на китайском прилавке. Как убрать посредников? Механически - невозможно. Производитель-то цену обычно держит, они первые страдают. Надо разобраться, кто и где в цепочке завышает, - тут и должно быть госрегулирование.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- Регулирование цен начинается с регулирования морали. Когда чиновники и бизнесмены больше заботятся о кармане, ничего не отрегулируешь! Надо смотреть: кто гонится за сверхприбылью? Нужна четкая госполитика в области финансирования и кредитования сельхозпроизводителя. Второе - моральный аспект. Третье - каждый должен нести свой чемодан. Если чиновник упустил рост цен - зачем нам такой чиновник?

Олег ШЕИН, депутат Госдумы:

- Я сторонник госрегулирования. Но какие инструменты? Профильное министерство оптовиков и производителей посадило за один стол - чтобы работать от себестоимости. На три месяца может сработать? Да. А по другим сегментам? Если уменьшить экспорт ходовых товаров, они в стране будут по более комфортным ценам. Но надо, чтобы это касалось и первооснов - нефтепродуктов. Тут государство точно может влиять. Потеряем валюту? Так у крупных корпораций льгот до 13 трлн рублей!