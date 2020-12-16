Вопросы Владимиру Путину: Россияне спрашивают президента про пособия, цены и коронавирус

Президент Владимир Путин на Большой итоговой пресс-конференции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг в 12.00 Владимир Путин выйдет на связь со страной. Это будет одновременно и ежегодная Большая пресс-конференция, и «Прямая линия». Поскольку в 2020 году из-за пандемии традиционная «Прямая линия» с президентом летом не проводилась. Но теперь россияне получат возможность наверстать упущенное. В разговоре с президентом будут участвовать не только журналисты, но и жители страны, которым в этом году выпал шанс почувствовать себя «народными корреспондентами».

С помощью кол-центров и спецприложения уже две недели собираются вопросы от граждан, а журналистов, которые придут на пресс-конференцию лично, распределили на несколько зон. Меры противоэпидемической безопасности диктуют свои особенности, поэтому большинство представителей СМИ в этом году зададут свои вопросы дистанционно - из специально созданных в разных регионах залов, а Путин будет отвечать на них из резиденции в «Ново-Огарево».

В Центре международной торговли в Москве, где соберутся иностранные журналисты и представители центральных изданий России, стулья расставлены непривычно широко - на 1,5 коронавирусного метра. Но это позволяет сделать сократившееся число журналистов - на пресс-конференцию аккредитовались 774 человека, что вдвое меньше обычного. А непосредственно в ЦМТ будут работать всего 200, в то время как в прошлом году было более 1500 корреспондентов со всего мира.

Президент будет отвечать на вопросы журналистов из своей резиденции. Фото: REUTERS

Центральные телеканалы заложили на общение с президентом 3 часа времени. Но, очень вероятно, этого будет недостаточно. 2020 год к уже традиционным темам добавил столько всего! За 3 часа не ответишь. Поэтому, возможно, в этот раз будут побиты все рекорды и по продолжительности разговора, и по количеству вопросов.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРО ПОСОБИЯ, ЦЕНЫ И КОРОНАВИРУС

Пока, как стало известно «КП», в топе основных вопросов Путину, как всегда, социальные: выплаты пособий, индексация пенсий, возможность использования материнского капитала, расширение и продление льготной ипотеки.

Кстати, президент заранее ознакомился с вопросами-жалобами от граждан на подорожание продуктов. И страна увидела, чем это кончилось. Путин устроил министрам разбор полетов. Правительству дали срок - как раз к пресс-конференции взять цены под контроль.

Как обычно, немало вопросов-претензий к региональным и местным властям.

Но очень много вопросов и по борьбе с коронавирусом - от выплат медикам до проведения вакцинации. Страна хочет знать, когда будет побеждена эпидемия и как мы будем жить после нее.

Напомним, что задать вопрос Путину можно вплоть до начала пресс-конференции и даже во время нее на портале moskva-putinu.ru.

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