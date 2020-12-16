Карающий мяч правосудия

Драка российских и английских болельщиков на трибунах "Евро 2016". Фото: EAST NEWS

Французский суд взял жесткий реванш за фанатские драки на Евро-2016. Двое российских болельщиков, участвовавших в беспорядках в Марселе четыре с лишним года назад, получили тюремные сроки. Павел Косов приговорен к 10 годам тюремного заключения, а 34-летний Михаил Ивкин - к 3 годам. Они признаны виновными в нанесении тяжелых травм британскому фанату Эндрю Бейчу.

Столкновение фанатов сборных Англии и России произошло в Марселе 11 июня 2016 года, в день игры между двумя сборными. Сама драка была не такой уж долгой, но когда людская волна схлынула, на каменной набережной среди бутылочных осколков остался лежать 50-летний Бейч. На видеозаписи французские следователи увидели, кто дрался именно с ним, а потом по соцсетям вычислили двух болельщиков «Спартака» и взяли их, когда те выехали на матч своей команды в Европу. Арест состоялся весной 2018 года, и все это время Косов и Ивкин находились в заключении.

Обвинители настаивали на том, что Бейчу были нанесены тяжелейшие травмы. Так это или нет, неизвестно. Сам пострадавший отказался принимать участие в процессе даже по видеосвязи. Адвокаты россиян указывали на то, что британец был очень пьян. Французский суд признал российских фанатов виновными.

Учитывая предварительное заключение, Ивкин может покинуть Францию уже в ближайшее время. А вот адвокаты Косова, возможно, будут подавать апелляции: все-таки 10 лет тюрьмы - очень серьезный срок для участника фанатской драки.

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