Самые шумные скандалы телесезона-2020: от «Эпидемии» до «Дома-2»

«Эпидемию» купил международный сервис Netflix (и сериал вошел в десятку самых успешных проектов 2020-го). Фото: Кадр из фильма

«Телевидение теряет зрителя», - говорили они. Но только не в 2020-м! Из-за пандемии старый добрый телевизор (а еще лучше - новый и побольше) вновь стал главным семейным развлечением. Посмотришь, ахнешь, сплюнешь - и на душе сразу легче...

ЯНВАРЬ

«Эпидемия» зашагала по планете

По мере нарастания тревоги в мире по поводу COVID-19 набирал силу ажиотаж вокруг российского сериала «Эпидемия», который показал онлайн-видеосервис Premier в самом конце 2019 года. По сюжету, напомним, герои бегут из зараженной Москвы, где люди мрут как мухи от загадочной болезни. Правда, там они еще в зомби превращались, но новость «Русские все знали про коронавирус!» было уже не остановить.

В итоге «Эпидемию» купил международный сервис Netflix (и сериал вошел в десятку самых успешных проектов 2020-го), его заметил и похвалил сам Стивен Кинг. И только после этого «Эпидемию» показали на российском телевидении (на канале ТВ-3).

Регину Тодоренко прокололась в интервью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

АПРЕЛЬ

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Успешная телеведущая прокололась в интервью, рассуждая на тему супружеской жизни. Ее, в частности, удивляло, когда женщины публично признаются, что их бьют мужья. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» - вопрошала Тодоренко, по сути, оправдывая домашнее насилие. Журнал Glamour немедленно лишил Регину звания «Женщина года». Ведущую накрыла волна негатива.

К чести Регины, она провела колоссальную работу: призналась, что не понимала масштабов проблемы, сняла фильм о домашнем насилии, перечислила круглую сумму в фонд, который помогает попавшим в беду женщинам.

Программу Никиты Михалкова сняли с эфира за сюжет о Билле Гейтсе. Фото: Канал Россия 24

МАЙ

Программу Никиты Михалкова изгнали из эфира

Программа Никиты Михалкова «Бесогон-ТВ» почти 6 лет выходила на канале «Россия 24». В ней оскароносный режиссер делился взглядами на резонансные события общественно-политической жизни. Последним стал выпуск, в котором Михалков на полном серьезе стал рассказывать, как вредит человечеству миллиардер Билл Гейтс. По мнению режиссера, под видом вакцины от коронавируса по воле основателя Microsoft людям будут вводить микрочипы, которые будут контролировать их поведение.

Теперь «Бесогон-ТВ» выходит только в YouTube - каждый выпуск набирает более 1 млн просмотров.

ИЮНЬ

Владимир Маркони объявил развод Харламова и Асмус шуткой

Бывший сотрудник шоу «Вечерний Ургант», ведущий интернет-шоу Comment Out и возрожденного «Галилео» Владимир Маркони в убедительном интервью «КП», рассказал, что развод Гарика Харламова и Кристины Асмус - всего лишь розыгрыш, шутка. Заявление широко растиражировали другие СМИ. Правда, шутку не оценил сам Гарик: в яростном посте он посоветовал «проверять все, что выходит изо рта Маркони. А то, что туда входит, не проверять». Шутить что-то в ответ Маркони благоразумно не стал.

Оскар Кучера устал от шоу «Звезды сошлись». Фото: Instagram.com

АВГУСТ

Оскар Кучера устал от дерьма

Актер три года вел шоу «Звезды сошлись» в паре с Лерой Кудрявцевой. Дико популярная программа открыла много новых граней в понятии звездного скандала: немало шокирующих и затем неделями смакуемых историй родилось именно в этой студии. И вдруг Кучера ушел, написав в Инстаграме, что «не выдержал» и «силы закончились копаться в дерьме». Так актер раскрыл секрет Полишинеля: ведущие такого рода шоу прекрасно понимают, чем занимаются. Просто деньги не пахнут. Первые три года точно.

Стриптизер Тарзан изменил жене Наташе Королевой. Фото: Instagram.com

СЕНТЯБРЬ

Тарзан изменил жене и... вернул ей популярность

Осенний рост заболеваемости коронавирусом несколько приглушил увлекательный многосерийный телескандал: стриптизер Тарзан изменил жене Наташе Королевой. Откуда ни возьмись, появилась эротическая съемка скрытой камерой, коварная актриса с пониженной социальной ответственностью, охмурившая Тарзана, обошла все каналы.

В этой глубоко постановочной истории были и сюрпризы: Наташа публично поблагодарила своего друга Андрея Малахова за то, что тот не стал копаться в ее грязном белье и не снимал программы на эту тему.

Как оказалось, зря: Андрей не простил бывшей подруге то, что она дала откровенное интервью не ему, а Ксении Собчак, и расчехлил орудия своего «Прямого эфира». После чего Королева несколько раз высказалась о «предательстве старых друзей».

Хотя Наташе грех жаловаться: в целом все это положительно сказалось на имидже певицы, которая давно не выдавала хитов.

Валерий Меладзе предложил коллегам по цеху отказаться от съемок в новогодних огоньках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НОЯБРЬ

Валерий Меладзе потребовал закрыть огоньки

Певец заявил о бедственном положении артистов, лишенных концертов из-за антипандемийных ограничений. Чтобы привлечь внимание к проблеме, артист предложил коллегам по цеху отказаться от съемок в новогодних огоньках. Видимо, чтобы лишенный такого прекрасного зрелища народ потребовал от властей разрешить голодающему Меладзе заработать на кусок хлеба. Но артисты Валерия не поддержали - огоньки сняли, как обычно. А многие публично высказались против предложения певца.

Фокусника Сафронова поймали за руку. Фото: Канал ТНТ

ДЕКАБРЬ

Фокусника Сафронова поймали за руку

Канал ТНТ разорвал контракт с фокусником Сергеем Сафроновым - он и его братья много лет сотрудничают с шоу «Битва экстрасенсов», где следят за тем, как участники проходят проверку своих способностей. Парапсихолог Алина Вердиш, которая участвовала в съемках, публично обвинила Сафронова: мол, взял денег и обещал помочь ей победить, а по факту ее выкинули после первого тура. Вердиш утверждает, что заплатила более 1,5 млн руб. В ответ фокусник грозит судом за клевету и уверяет, что деньги брал за уроки актерского мастерства.

А «КП» напоминает, что «Битва экстрасенсов» - в принципе постановочное шоу, где дурят зрителя (подробнее об этом см. в расследовании Бориса Соболева «Идущие к черту» на сайте russia.tv).

Самбурская назвала «Дом-2» днищем

Актриса Настасья Самбурская обладает редчайшим навыком говорить что думает. «Дом-2» - днище. Ведущие «Дом-2» - днище. Зрители «Дом-2» - днище. Миллионы рублей днища, заработанных на днище, - не показатель уровня интеллектуального превосходства!» - написала она в Инстаграме. Разумеется, Ольга Бузова выступила с отповедью: по ее мнению, в «Доме-2», напротив, пропагандируют семейные ценности. И предложила Настасье при встрече не прятать глаза. Пахнет дракой!