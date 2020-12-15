Татьяна Навка показала видео мучающегося от боли мужа Заворотнюк

Петр Чернышев заботится о больной Анастасии Заворотнюк и одновременно готовится к ледовым шоу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Навка готовится к началу новогоднего сезона: в конце декабря и в начале января олимпийская чемпионка представит два ледовых шоу - «Спящая красавица» и «Руслан и Людмила». Партнером Татьяны на льду в них станет фигурист Петр Чернышев – муж актрисы Анастасии Заворотнюк. До старта спектаклей остается всего две недели, и пара каждый день усиленно репетирует, оттачивая на льду каждое движение.

Даже профессиональным спортсменам, привыкшим к интенсивным тренировкам, такой плотный рабочий график дается нелегко. Татьяна выложила в Инстаграме видео, в котором Петр Чернышев жалуется на боль во всем теле.

- Умотала я Петра Чернышева. Петя, как оно? – спрашивает Навка.

- Все хорошо. Нормально. Практически ничего не болит, - отдышавшись, ответил фигурист. – Вот в этой части только не болит (показывает на голень – Ред.) Все остальное ощутимо болит.

Петр Чернышев пожаловался Татьяне, что у него болит все тело. Фото: кадр видео.

В ответ Навка утешает его: у них есть еще две недели, чтобы как следует подготовиться к выступлениям. И добавила, что они очень стараются ради того, чтобы порадовать зрителей.

Из-за пандемии коронавируса спортсменка решила не выпускать новый спектакль «Лебединое озеро», к которому она долго и тщательно готовилась – его премьера перенесена на следующий год. Еще месяц назад Навка вообще сомневалась, стоит ли ей в этом году давать спектакли на льду. Ведь из-за коронавирусных ограничений в зал разрешено пускать только 25% зрителей. Татьяна советовалась с поклонниками в Инстаграме, выясняя, готовы ли москвичи прийти на шоу в условиях карантинных мер. Но потом решила все-таки не отменять спектакли и подарить зрителям праздник.

Петр Чернышев уже не первый год участвует в постановках Татьяны. В прошлых сезонах он играл в еще одном спектакле, поставленном на льду продюсерским центром Навки - «Аленький цветочек». Изнурительные репетиции артист совмещает с заботами о больной жене.

О том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, стало известно в сентябре 2019 года. Семья актрисы почти не комментирует ее состояние и не рассказывает, как проходит лечение. Врачи диагностировали у звезды «Моей прекрасной няни» злокачественную опухоль мозга – глиобластому. Весной актрису выписали из клиники после успешной операции и химиотерапии. Сейчас она проходит реабилитацию дома. Анастасию поддерживают муж, дочь Анна и сын Майкл. У супругов есть младшая дочь Мила, заботы о ней на время лечения актрисы взяла на себя мама Анастасии Валентина Борисовна. В октябре Миле исполнилось два года.