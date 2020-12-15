Строительство, инвестклимат и экономика: Андрей Бородин контролирует поручения Юрия Трутнева на Кавказе

Проблема незавершенного строительства в Карачаево-Черкесии стала одной из главных тем встречи помощника полпреда Президента в ДФО Андрея Бородина и главы Правительства республики Аслана Озова. Андрей Бородин прибыл в Карачаево-Черкесию с рабочим визитом, чтобы проконтролировать, как идет реализация поручений вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Поручения были даны Юрием Трутневым в ходе рабочей поездки по Северо-Кавказскому федеральному округ в октябре этого года.

Кроме строительства Андрей Бородин и Аслан Озов обсудили перспективы улучшения инвестиционного климата и условия для привлечения в регион инвесторов, а также развитие реального сектора экономики.

Во время рабочего визита на Кавказ Андрей Бородин также провел встречу с Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Особое внимание стороны уделили реализации в регионе поручений Юрия Трутнева. На совещании с руководителем республики обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, расширение возможностей для предприятий малого и среднего бизнеса, проблемы занятости и рынка труда.