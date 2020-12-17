Прекрасная нудистка: Любовь Толкалина показала, как загорает обнаженной

Любовь Толкалина призналась, что скучает по Крыму. Фото: Инстаграм.

Серая зимняя погода заставила Любовь Толкалину скучать по солнышку и морю. В Инстаграме актриса вспоминает теплые летние дни и делится фотографиями, сделанными во время последнего отпуска. У артистки есть квартира в Крыму, недалеко от моря, поэтому как только у нее выдается перерыв в работе, она мчится туда. Недвижимость Любовь приобрела в коронавирусном 2020 году, выбрав апартаменты на территории санатория в Гаспре.

На черноморском побережье у Толкалиной появились любимые места и потаенные уголки, расположенные вдали от толп туристов. Там она может по-настоящему расслабиться и позагорать.

- Именно сейчас из-под низкого серого неба Петербурга, со съемочной площадки мне хочется вам рассказать это, - написала Толкалина на своей страничке. - Уже много лет подряд я разживаюсь вдохновением недалеко от Коктебеля в бухте Джан Кутаран. Мои друзья художники живут там обычно все лето в палатке и рисуют, рисуют, рисуют те места.

Любовь поделилась несколькими снимками живописной бухты. На фото актриса позирует на фоне моря, скал и галечного пляжа. Одна из фотографий оказалась особенно откровенной: снимок запечатлел, как Толкалина загорает голышом. Обнаженная актриса лежит на животе, растянувшись на камнях и подставив спину солнцу.

42-летняя актриса показала, как загорает обнаженной. Фото: Инстаграм.

Поклонники пришли в восторг от смелости актрисы и ее великолепной фигуры. «Красота женского тела - это не грех, тем более что все великие художники и поэты вдохновлялись этой красотой», «Вы богиня», «Красивая и свободная! На всех снимках чувствуется естественность, гармония души и тела», «Нереальная красота!», - пишут фолловеры в комментариях.

42-летняя актриса может по праву гордиться своим телом: ее отличная форма – результат ежедневных занятий спортом. Актриса с детства увлекалась синхронным плаванием и имеет разряд кандидата в мастера спортом. Любовь всегда была достаточно раскрепощенной: в 2001 году она снялась обнаженной для журнала «Playboy».

Сейчас поддерживать идеальную форму Толкалиной помогает йога. Любовь стала ее поклонницей несколько лет назад. Каждую зиму Толкалина летала в Индию, где совмещала отдых с занятиями йогой. Актриса заразила своим увлечением и дочку: 19-летняя Мария Кончаловская, как и ее звездная мама, не мыслит свою жизнь без йоги.

Личная жизнь любимицы публики по-прежнему окутана тайной. После развода с режиссером Егором Кончаловским Любовь не спешит снова выходить замуж. В 2019 году артистка призналась, что ее сердце отдано иностранцу. Несколько лет у нее продолжался роман с британским композитором Саймоном Бассом. Толкалина регулярно летала к нему в Лондон в гости, а он приезжает к ней в Москву. Но летом 2020 года Любовь рассказала, что рассталась с британцем. Из-за пандемии поддерживать отношения на расстоянии оказалось тяжело.