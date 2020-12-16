«Во всем виноват Чубайс»: Правда и народные мифы про путь «всероссийского аллергена»

Анатолий Чубайс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одни с придыханием вспоминают былые заслуги «выдающегося либерального реформатора, ярчайшего политика 90-х, отца российской приватизации и всего русского капитализма». Дескать, он собственными руками создал у нас частную собственность и забил последний гвоздь в крышку гроба коммунизма.

Другие же, и их большинство, по-прежнему считают Чубайса «зловещей фигурой нашей новейшей истории, исчадием ада, виновником всех бед, обрушившихся на страну, вором, грабителем и разорителем всея Руси». Мол, не зря сам Ельцин отлил в металле: «Во всем виноват Чубайс!»

Рыжий, рыжий, конопатый

На самом деле президент в январе 1996 года отправил первого вице-премьера в отставку с такими словами: «В том, что за НДР (политдвижение «Наш дом - Россия», созданное по инициативе Ельцина. - Авт.) на парламентских выборах проголосовало только около 10% избирателей, виноват Чубайс. Если бы не допущенные им ошибки в проведении экономической политики, число проголосовавших было бы не меньше 20%».

А спустя неделю латексный Ельцин в сатирической программе НТВ «Куклы» голосом Сергея Безрукова рубанет правду-матку: «Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот… все у нас было бы хорошо!»

Фраза сразу ушла в народ, стала крылатой. И намертво прилипла к Анатолию Борисовичу. Неспроста.

В цирке есть классический образ - Рыжий клоун. Этакий мальчик для битья, козел отпущения. Чубайс и стал при Ельцине таким Рыжим. Ответственным за все беды России в лихие 90-е. Случайно ли совпало или это был сознательный выбор режиссеров стремительного перевода страны из социализма в дикий капитализм, но даже цвет его волос работал на демонический образ. В СССР была популярна дразнилка «рыжий-рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой».

Анатолий Борисович с упоением стал играть роль «всероссийского аллергена». «Сантименты ему чужды, он нечувствителен к боли, - утверждал ближайший соратник Альфред Кох, ныне живущий в Германии. - Пусть кругом все взрывается и рушится, Чубайс, как Терминатор, пробивается к своей цели, невзирая на цену, которую придется заплатить. Иногда мне рядом с ним страшно. Как в анекдоте про Ленина: «…а мог бы и полоснуть…» Ужасное чувство: как рядом с тикающей бомбой».

Ваучер Чубайса стал притчей во языцех. Ценную бумагу отдавали за бутылку водки. Фото: Валентин СОБОЛЕВ/ТАСС

По две «Волги» в одни руки

В народе Чубайса считают главным «прихватизатором», отдавшим огромную страну во власть олигархам. Раздал всем ваучеры. Якобы каждый по цене двух автомобилей «Волга». Народ не знал, куда девать эти бумажки, продавал за бутылку водки. Большинство получили дырку от бублика, а «свои люди» на скупленные за бесценок ваучеры - фабрики, заводы… В стране началось дикое расслоение на богатых и бедных.

«Политическая конструкция в том, что мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе, - цинично признавался Чубайс. - Бандиты, секретари обкомов, директора заводов. Они ее и получили».

Второй этап - так называемые залоговые аукционы. Когда флагманы советской промышленности типа «Норникеля» задешево ушли олигархам. «Это полбеды, что вы продали предприятия дешево, - пенял Анатолию Борисовичу приятель-банкир Петр Авен. - Этими аукционами вы сломали представление о справедливости! Вот это - беда». «Какая трагедия: мы сломали представление о справедливости, которое жило в голове у Авена, - ответил Чубайс. - Так я это переживу. А представление о справедливости у народа мы сломали еще ваучерной приватизацией».

Циник, однако, этот Рыжий.

- Не делайте из Чубайса главного виновника олигархической «прихватизации», великого злодея всея Руси, - в сердцах сказал мне Михаил Полторанин, министр печати во времена Ельцина. - Ну не заслуживает он этих званий. Еще до того, как он на кремлевском небосклоне замаячил, первый глава Госкомимущества РФ Михаил Малей разработал программу справедливой народной приватизации на 15 лет. Каждый гражданин получил бы ИМЕННОЙ приватизационный чек без права продажи. Покупай на него акции приватизируемых объектов и получай дивиденды. Но наверху план Малея тормозили. В июне 91-го по его просьбе я завел с Ельциным разговор. Президент прервал меня. Да, он знает про концепцию Малея. Но у него после поездок в Америку, консультаций там с видными экономистами свое видение приватизации в России. «Сковырнуть коммунистическую систему могут только решительные шаги. Надо в массовом порядке и как можно скорее распродать все госимущество частникам за деньги».

Я понял, что Малей обречен. 10 ноября 1991 года Ельцин сменил его в Госкомимуществе на Чубайса, питерского приятеля Гайдара. Так что «дикую олигархическую приватизацию» выбрал, утвердил Борис Николаевич. Чубайс был лишь исполнителем. Ему сказали: руби, он и рубил. С азартом. Раздавал сладкие пироги кому прикажут. И команду соответствующую подобрал. Себя ребята тоже не забывали. Никто из них ныне не бедствует. А поведи он себя иначе, Ельцин бы его мигом выкинул, как Полеванова.

Амурский губернатор Владимир Полеванов понравился президенту Ельцину. Но на посту вице-премьера и главы Госкомимущества он продержался всего 70 дней.

Бунт против ваучеров

Амурский губернатор Полеванов понравился президенту во время поездки по Дальнему Востоку. Человек от земли, геолог, знает жизнь. К удивлению многих, Ельцин в ноябре 1994-го поставил его в Госкомимущество на место Чубайса. Тот ушел на повышение - первым вице-премьером.

- Я был в ужасе, - рассказывал мне Полеванов. - Госимущество продавалось фактически за бесценок. Своим. В нарушение даже тех убогих законов, которые тогда были. Пятьсот крупнейших предприятий России с реальной стоимостью не менее 200 миллиардов долларов к концу 94-го ушли в частные руки всего за 7,2 миллиарда. Лихорадочная приватизация била и по безопасности России. Запад прибирал к рукам оборонные предприятия. Первым делом я выгнал из комитета 45 иностранных советников, в основном американцев. Пытался пробиться к президенту, чтоб рассказать о безобразиях. Доступ к нему был наглухо перекрыт. А премьер Черномырдин отвечал: «Не мешайте Чубайсу проводить реформы!» Тогда я пошел ва-банк. Подготовил подробный «Анализ первого этапа приватизации и предложения по его совершенствованию». С цифрами, фактами, приложив записки из силовых органов. «По сути, произошло крупнейшее в истории России разбазаривание государственной собственности. В результате обвальной приватизации Российское государство серьезно ослаблено». (Полный текст)

Записка ушла Черномырдину 18 января 1995 года. 24 января Ельцин уволил Полеванова. В Госкомимуществе он пробыл всего 70 дней.

Анатолий Борисович стал героем мемов: «Чубайс и его команда эффективных менеджеров!». Фото: СОЦСЕТИ

«Раскручивая Бориса»

Напомню, в январе 1996-го Ельцин отправил в отставку первого вице-премьера, обвинив в провале движения «Наш дом - Россия» на выборах в парламент. Но Чубайс, как известно, не тонет. Уже в марте он возглавил… избирательный штаб самого Ельцина на президентских выборах. И сотворил чудо. Привел кандидата со стартовым рейтингом 3% к победе. Так гласит официальная версия. Правда, скептики поныне утверждают, что победил Зюганов. Нехай клевещут…

В 2003 году в Голливуде вышел фильм «Раскручивая Бориса» («Spinning Boris»). Основанный на реальных событиях. Оказывается, в феврале 1996 года окружение Ельцина в отчаянии от его низкого рейтинга пригласило в Москву трех ведущих американских политтехнологов во главе с Джорджем Гортоном. Тот работал еще с президентами Никсоном и Рейганом, сделал губернатором актера Шварценеггера. Команда имела прямой выход на президента Клинтона. Для победы клиента Бориса американцы использовали новейшие на тот момент технологии воздействия на избирателей. Они же предложили ввести в избирательный штаб дочь Ельцина Татьяну и будущего его зятя журналиста Валентина Юмашева. Татьяна, единственный человек, способный справиться с отцом, четко выполняла все задания. В «Президент-Отеле», где располагался избирательный штаб, ее кабинет был в номере 1119, офис американцев - в соседнем 1120-м. По некоторым данным, их гонорар составлял 250 тысяч долларов. Но участие американцев в выборах Президента России держалось в строжайшей тайне.

А лавры достались Чубайсу. После победы Ельцина его назначили главой администрации президента. Хотя запомнился он больше громким скандалом с «коробкой из-под ксерокса». Тогда задержали людей Анатолия Борисовича, пытавшихся вынести из «Белого дома» более полумиллиона долларов в коробке из-под бумаги для ксерокса. Баксы предназначались для оплаты артистов, якобы бесплатно, по зову сердца участвовавших в кампании поддержки Ельцина.

Дело «писателей»

Велика Россия, но даже в ней сладких приватизационных пряников хватало не на всех. В 1997-м тройка олигархов схлестнулась на аукционе «Связьинвеста» - крупнейшей корпорации в сфере телефонной связи и телекоммуникаций. Проигравшие - Березовский с Гусинским - намекнули, что победитель Потанин получил лакомый кусок с помощью Чубайса. Недаром, дескать, Анатолию Борисовичу с четырьмя соратниками заплатили фантастический гонорар за не написанную еще книгу об истории русской приватизации. По 90 тысяч баксов на брата. По нынешним временам копейки, но тогда скандал разразился громкий. Делом «писателей» занялась Генеральная прокуратура. В письме Ельцину Чубайс каялся: «Я признаю, что мое согласие на получение гонорара в размере 90 тыс. долларов с этической точки зрения было серьезной ошибкой. Тот факт, что 95% его перечислено на благотворительные цели, не снимает остроты возникшей проблемы».

Ельцин уволил двух «писателей» из команды Чубайса, самого Анатолия Борисовича лишил поста министра финансов. Оставив таки в должности первого вице-премьера. Веселые были времена, однако.

Электрический начальник

В 1998-м наш герой вслед за премьером навсегда покинул правительство. Черномырдин ушел в родной Газпром. Чубайс возглавил РАО «ЕЭС России». Стал реформировать важнейшую отрасль. Помнится, еще Ленин сто лет назад заявил: «Коммунизм - есть советская власть плюс электрификация всей страны». Капитализму тоже без электричества никак. Отрасль, созданная во времена СССР, в 90-х оказалась в упадке, как и вся экономика. Одни эксперты с цифрами доказывают, что Чубайс железной рукой провел ее реформу, дал стране свет. Другие, наоборот, что загубил единую систему, распродав по частям. Кто прав, судить не берусь. Одно вижу как рядовой потребитель: после реформы цены на электричество растут каждый год. А еще зацепила фраза публицистки Евгении Альбац, сторонницы нашего героя. «Он решил проблему возможного дефицита электроэнергии и сделал походя миллионерами своих сотрудников».

Против одного из этих сотрудников, экс-министра Абызова, возбуждено уголовное дело. Н-да…

Наноменеджер с очень большими деньгами

1 июля 2008 года РАО ЕЭС приказало долго жить. Его поделили на 23 независимые компании. А Чубайс возглавил «Роснано». Вот где он мог проявить себя воистину эффективным менеджером. Сколько можно пилить, делить советское наследство?! Пора уж созидать, преумножать российское. Благо денег на новую отрасль государство выделяло ему немерено. Первые годы Чубайс с упоением рассказывал президенту про суперпланшет для школьников, другие фантастические прожекты. Ему верили. И где все это? За 12 лет не создано ничего прорывного, что вывело бы Россию на первое место в мире. Типа айфона Джобса, электромобиля Маска.

Зато и тут Чубайс прославился очередным скандалом. В декабре 2015 года в сеть слили видео с новогоднего корпоратива «Роснано» в модном московском клубе Duran Bar. Гуляли 415 человек.

«Если оглянуться и ответить на вопрос, с чем мы встречаем следующий, 16-й год, то первое, о чем я хочу сказать, - Анатолий Борисович сделал театральную паузу. - У нас очень много денег. Их просто вот совсем много… Мы долго мучились, и буквально два часа назад, я не преувеличиваю, действительно два часа назад мы решили эту задачу». Какую? Как выплатить коллективу вторую дополнительную премию.

Видео «пира во время чумы» вызвало большое возмущение в обществе. В стране уже начинался кризис, а тут… «Если у вас много денег, пожертвуйте их тому, кто в них нуждается, - заявила вице-премьер Ольга Голодец. - У нас очень много людей, которые живут за чертой бедности, поэтому, когда кто-то гуляет, устраивает такое пиршество, это выглядит абсолютно неэтично».

Поклонник Греты Тунберг

Недолго радовались многочисленные противники непотопляемого «отца ваучера» его сенсационной отставке. Кто-то даже надеялся, что он прямиком отправится в камеру. На следующий день Чубайс получил новую должность - спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» - устойчивый международный термин, извиняюсь за каламбур. Буквально - «экологически рациональное развитие, обеспечивающее учет будущих потребностей». Так что Чубайс займется в ООН, других международных структурах борьбой с глобальным потеплением. По примеру школьницы Греты Тунберг. Анатолий Борисович восторженно отзывается о юной шведке. Да и сам с разных трибун уже который год призывает спасать планету от парникового эффекта, ускоренно развивать зеленую энергетику. Видно, заранее готовил запасной аэродром.

Аналитики считают, что новая сфера деятельности Чубайса не ограничится климатом. Как символ российского либерализма, он, дескать, попытается «наводить мосты» с командой нового президента США демократа Байдена. Боюсь, что символ этот в ходу только в России. Из большой политики Чубайс выпал уже лет двадцать как. Захотят ли американские ребяты-демократы иметь с ним дело?

Впрочем, сам Анатолий Борисович уже отсалютовал своему новому назначению выстрелом из гаубицы в Петропавловской крепости.

Новый пост Анатолий Чубайс отпраздновал выстрелом из гаубицы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Злословие жениху не помеха

В 2012-м всезнающий актер Стас Садальский выдал сенсацию. Рыжий миллиардер Чубайс бросил жену и ушел к Дуне Смирновой. Она в ту пору была на слуху. На пару с писательницей Татьяной Толстой злословила на всю катушку в телепрограмме «Школа злословия». Актеру не поверили. Слишком уж разные это люди. Но вскоре сам Чубайс подтвердил в соцсетях: «Мы с Дуней Смирновой действительно поженились. Свадьбу не устраивали, а просто тихо отметили вдвоем. Большое спасибо всем, кто нас поздравил. Надеемся жить в любви и согласии».

Авдотья на 14 лет моложе мужа. Внучка советского писателя Сергея Смирнова, лауреата Ленинской премии за роман «Брестская крепость». Ее отец Андрей Смирнов снял культовый фильм «Белорусский вокзал». За год до свадьбы Чубайс профинансировал новую картину будущего тестя «Жила-была одна баба» про антоновское восстание на Тамбовщине. Сама Дуня тоже пишет сценарии фильмов. По молодости она выходила замуж за питерского искусствоведа Аркадия Ипполитова. Родила сына Даниила. И развелась, надолго разочаровавшись в семейной жизни.

Либерал-реформатор с третьей женой, сценаристкой Авдотьей Смирновой. Фото: Facebook

Чубайс впервые женился студентом. Стал отцом Алексея и Ольги. Но хождение в большую питерскую политику оставляло мало времени на семью. После развода продолжал заботиться о детях, утверждала бывшая супруга: «Конечно, «Мерседесов» им не покупал, но, например, оплачивал Алешину школу в Великобритании».

Со второй женой, экономистом Марией Вишневской, Чубайс прожил 21 год. В последние годы Мария тяжело болела. Чубайс оставил ей машину, жилье, включая особняк в подмосковных Жаворонках, и ушел к Дуне с одним чемоданом. Первое фото молодоженов шокировало посетителей соцсетей. Чубайс и Авдотья сидят на фоне потертого советского ковра на стене. В Переделкине глава «Роснано» отгрохал для новой семейной жизни огромный дом-бункер.

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