Как Китай за квартал победил эпидемию коронавируса и стал самым безопасным местом на земле: Четыре секрета

Мир стонет от количества зараженных, а в Поднебесной все вполне спокойно. Фото: Aly SONG/REUTERS

Год назад человечество впервые столкнулось с неизвестным штаммом коронавируса - SARS-CoV-2. За это время не осталось ни единого места, где бы не зафиксировали хоть одного заболевшего. Статистика неумолима: за год около 64 млн человек заразились COVID-19, из них 1,5 млн умерли.

Китай, где был выявлен нулевой пациент с коронавирусом, официально объявил о новой заразе 31 декабря 2019 года (отсюда, кстати, и расшифровка названия COVID-19: «Коронавирус-декабрь-19-й год»). Очагом распространения стала столица провинции Хубэй город Ухань. Там вспышка произошла на так называемом мокром рынке, где торгуют морепродуктами и экзотическими животными. Считается, что первым носителем вируса могли стать летучие мыши.

Но, как ни парадоксально, Китай вышел из эпидемии первым. В конце марта власти объявили, что в целом смогли остановить распространение вируса. А уже 8 апреля торжественно открыли Ухань, сидевший на тотальном карантине с 22 января.

Сейчас в КНР фиксируют ежедневно не более двух десятков зараженных. В основном это привозные случаи. По количеству заражений на 1 млн человек Китай находится на 202-м месте в мире. Всего за время эпидемии в стране были выявлены 86 тысяч инфицированных, из них 4634 стали жертвами вируса.

Как Китаю удалось всего за квартал остановить пандемию COVID-19 и вернуться к нормальной жизни? Эксперты называют четыре фактора успешной антивирусной стратегии.

1 Дисциплина

Большинство аналитиков признают, что главными качествами китайцев являются дисциплинированность и безоговорочное подчинение властям.

Для Китая эта эпидемия далеко не первая. В 2003 году страну охватила пандемия атипичной пневмонии, а в 2013-м - птичьего гриппа. Поэтому в этот раз население отнеслось с пониманием к требованию властей носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, элементарные меры гигиены и режим самоизоляции. За несоблюдение правил следует наказание - штраф (например, сокрытие симптомов при пересечении границы обойдется в 4,3 тысячи долларов) или даже тюремный срок.

2 Жесткий карантин

Как только в январе стало известно, что в провинции Хубэй возникла вспышка неизвестного вируса, власти пошли на решительные меры: ввели жесткий карантин для 60-миллионной провинции, закрыв ее на въезд и выезд. Было отменено авиа- и железнодорожное сообщение, приостановлено движение общественного транспорта.

Фактически в течение трех месяцев жителям Хубэя запрещалось выходить на улицу, где регулярно проводилась дезинфекция. Работали лишь продовольственные магазины. Но в них можно было попасть, имея QR-код здоровья. В некоторых кондоминиумах были введены специальные паспорта, которые позволяли одному члену семьи выходить за продуктами раз в пару дней.

3 Система слежения

В Китае практически у каждого жителя установлено компьютерное приложение WeChat. Оно заменяет многие мессенджеры, запрещенные в стране. WeChat - это одновременно платформа для общения и игр, соцсеть и приложение для оплаты покупок. Без этого приложения социальная жизнь в КНР невозможна.

Весной в Китае ввели специальные QR-коды для жителей (код здоровья), которые отображались в WeChat. Есть три цвета дозволенности. Зеленый - человек вне зоны риска, желтый - для тех, кто мог быть в контакте с заболевшим, красный - для зараженных COVID-19.

При входе в общественное место необходимо отсканировать свой QR-код. Благодаря этому власти могут установить, где побывал инфицированный в течение двух недель до получения положительного теста на COVID-19. Например, если заболевший ездил в поезде, то пассажиры, находившиеся с ним в одном вагоне, получат сообщение, предупреждающее о контакте с инфицированным.

Более того, приложение подаст сигнал властям, если заболевший нарушит карантин и покинет место изоляции.

Кроме того, по всему Китаю работают системы видеонаблюдения, которые распознают людей без масок и респираторов, а также в общественных местах установлены тепловые сканеры, определяющие температуру тела. И если она окажется повышенной, человека могут отправить на изоляцию.

Дисциплина у китайцев в крови. Как сказали, так и сделают. Фото: Ju HUANZONG/Global Look Press

4 Массовое тестирование

Как признают иностранцы, живущие в Поднебесной, китайцы склонны делать все быстро и масштабно. Эти два принципа сработали и в случае с массовым тестированием.

Если обнаруживается новый очаг инфекции, то тестирование проводится во всем городе, даже если заболевших менее десяти человек. Для этого могут отправить на непродолжительный карантин весь город или отдельный район. Например, в мае массовое тестирование провели все в том же Ухане, где проживает около 11 млн человек. В октябре проверку прошли 9 млн жителей Циндао.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Власти КНР продолжают пытаться обелить свой имидж на фоне второй волны эпидемии COVID-19. Газета «Жэньминь жибао», ссылаясь на эпидемиологов Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, заявила, что коронавирус мог попасть в Поднебесную с импортированными замороженными продуктами. Якобы вирус пережил эволюцию, перед тем как оказаться в Ухане. Потенциальным местом появления патогена китайские ученые назвали Индию.

Правда, с этой версией не согласны западные специалисты. Они заявили, что антитела к коронавирусу, которые были найдены в образцах крови в Италии еще в сентябре 2019 года, образовались для борьбы с другими видами коронавирусов, а не конкретно с COVID-19. А теория о передаче вируса через замороженные продукты весьма сомнительна.

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