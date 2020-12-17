Женщины и миллиарды «мясного короля»: Кто и почему застрелил из арбалета бизнесмена Владимира Маругова

Владимир Маругов с сыном Александром. Парень погиб год назад: врезался на мотоцикле в такси на Фрунзенской набережной Москвы. Фото: Instagram.com

У «колбасного короля» Владимира Маругова был крепкий имидж бизнесмена новой формации. Живой, интересный человек. Гонял на мотоцикле в африканских пустынях. Лихо скакал на лошадях. Был одержим своим колбасным бизнесом - в интервью воодушевленно рассказывал, как создал его с нуля…

Что произошло

Итак, Владимир Маругов. На момент убийства ему было 54 года. Коренной москвич.

- В ночь на 2 ноября двое мужчин в масках проникли на территорию участка Маругова в Подмосковье.

- Бизнесмен и его гражданская жена в этот момент были в бане. Преступники сразу проследовали именно туда, хотя на участке стоял шикарный дом без охраны.

Дом Маругова в Подмосковье, куда пробрались преступники. Они застрелили бизнесмена из арбалета. Фото: Канал ТВЦ

- Преступники связали их и потребовали, чтобы Маругов сообщил, где хранит деньги.

- Женщине удалось освободиться, убежать и вызвать полицию.

- Но когда полицейские прибыли к дому, в бане нашли только застреленного стрелой из арбалета Маругова.

- На следующий день в Москве задержан первый подозреваемый, Александр Мавриди. Еще через две недели взяли второго - Пашу Ахмедова. После убийства бизнесмена он сбежал из Москвы, на машине доехал до Казани и прятался на съемной квартире.

- Задержанные пока молчат. Говорят, что пришли грабить. Но в следствии считают, что на самом деле их целью было именно убийство. Заказчиков Мавриди и Ахмедов пока не выдают.

- На данный момент есть не меньше полдесятка различных версий.

И некоторые из них связаны с женщинами Владимира Маругова.

«Начались угрозы»

Владимира Маругова громко обсуждали два года назад, когда его бывшая супруга Татьяна дала несколько скандальных интервью.

Татьяна - бывшая официальная жена убитого. Они развелись после 20 лет брака. Фото: Instagram.com

Эффектная брюнетка. Поэтесса. Воцерковленная. Частая гостья на православных телеканалах. С бизнесменом Татьяна развелась в 2015-м. Тогда стало известно, что любовница родила Маругову ребенка и он принял решение уйти из семьи. У Владимира и Татьяны есть общий сын, который на тот момент оканчивал МГИМО. Поначалу бизнесмен уходил красиво - оставил бывшей семье особняк на Рублевке, квартиру в центре Москвы, колбасный завод и неплохую сумму на счетах. Однако через несколько месяцев все внезапно изменилось. Маругов потребовал от экс-супруги вернуть ему вот это все. Собственно, к журналистам женщина обратилась, когда начались судебные тяжбы и замаячили реальные перспективы остаться без всего. По словам женщины, в судах всплывали документы, якобы подписанные ею. Экспертизы доказывали, что бумаги - липа.

- После отказа переоформить имущество со стороны бывшего мужа начались угрозы, - заявляла Маругова в программе у Андрея Малахова. - Мне говорилось, что я буду лишена жизни, чтобы я угомонила своих юристов. Он угрожал, что сожжет мой дом.

С сыном Маругов на этой волне тоже прекратил все отношения. Даже не пришел на выпускной в университете. Александр Маругов рассказывал журналистам, что отец ему непрозрачно намекнул - мол, перестань поддерживать мать и я буду помогать тебе деньгами. Но парень отказался.

Купил любовнице квартиру около офиса

- Он довольно долго жил на две семьи и скрывал это от всех, - рассказал «Комсомольской правде» бывший бизнес-партнер Маругова Евгений Рыбин. - Мы-то видели только первую семью, Таню, сына. Я своим детям, их друзьям его в пример ставил: посмотрите, какой Володя хороший семьянин, какой однолюб, какие у них с Таней прекрасные отношения. Но потом это все началось вскрываться. Та девушка забеременела, тогда все и вскрылось.

- Вы знакомы с девушкой?

- Я видел ее несколько раз, но не общался. Выяснилось, что он ей купил квартиру в том же доме, где у нас был офис.

Рассказывают, что бывшая модель Сабина Газиева устроилась работать в одну из компаний Маругова. Там он ее и приметил. Завязались отношения. И вдруг никому не известная девушка оказывается в соучредителях небольшой новой компании Маругова.

Сабина Газиева - гражданская жена «мясного короля». Фото: Instagram.com

- Мне поначалу казалось, что она для него просто подставное лицо, - продолжает Рыбин. - Он начал давать ей разные должности, право подписи, право управления финансовыми потоками. Притом что она такая… Ну, двух слов связать не могла, в бизнесе ничего не понимала.

Тем не менее, по бумагам, Газиева возглавила «алкогольное» крыло бизнес-империи Маругова - несколько компаний, торговавших спиртными напитками.

Сабина родила предпринимателю сына. Затем у пары появился еще один ребенок. Но оформлять с женщиной законный брак Маругов не спешил, поэтому в протоколах после убийства выжившая свидетельница фигурировала лишь как «сожительница».

Сабина родила Владимиру Маругову двоих детей. Фото: Instagram.com

«Он всех нас кинул»

В прессе Владимир Маругов старался позиционировать себя как бизнесмена, который «сделал себя сам». Но теперь выясняется, что это не совсем так. По данным «КП», первый капитал он заработал, сам будучи «директором», - московские друзья детства, поступившие на госслужбу, просто переписывали на него, формальное лицо, свои компании. Доверяли.

Да и тот самый колбасный завод, как выяснилось, он запускал вовсе не один.

По словам Евгения Рыбина, с его сыном Маругов был знаком с детства. Но когда производство начало давать обороты, решил единолично захватить завод.

- Они были близкие друзья. Маругов даже стал крестным внука моего. Я всегда видел Маругова только с хорошей стороны. И тут вдруг он захватывает компанию. Потом появляются люди, которые рассказывают, что он поступил с ними так же непорядочно, они судятся. Потом стало понятно, что он все это время обворовывал своих партнеров, выводя из бизнеса неучтенные деньги.

Об этом, кстати, рассказывала и Татьяна Маругова. Уже после того как бывший муж переписал на нее колбасный завод, по факту он продолжал им управлять. Однажды ей шепнули, что он за несколько дней вывел из бизнеса 150 млн рублей и перенаправил в винную компанию, которой управляла «новая жена» Сабина.

- Я поехала на завод и попросила посмотреть баланс плюс черную бухгалтерию - да, она там тоже была, - заявила Татьяна в 2018-м в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». - Со стороны Маругова начались гром и молния. Он звонил и ругался. Потом я поняла, почему он так сильно испугался - в бухгалтерских документах были жуткие цифры. Сколько там крутилось денег, мы даже не знали!

Колбаса и левый кеш

Нужно ли говорить, что после всех этих финансовых кульбитов и судов с бывшей семьей настоящих друзей у Владимира Маругова практически не осталось. Окончательно всех добила история с похоронами сына Саши. В прошлом году 23-летний парень погиб в ДТП - разбился на мотоцикле. По словам знакомых семьи, деньги на похороны собирали всем миром, по друзьям. Отец-миллиардер якобы не дал на это ни копейки. Хотя на церемонию прощания приехал.

- Он достаточно богатый человек. Не 10, не 20 миллионов (долларов. - Авт.) его состояние, - говорит Евгений Рыбин. - Наверняка гораздо больше. Колбасный завод. Несколько хороших имений. Конные клубы. Большая винная компания. На ней он, кстати, особенно разбогател, не платя акцизы. Весь этот бизнес процентов на 70 - 80 левый же был. Колбасой он торговал неофициально. 70% расходилось по рынкам. Это кеш (наличные. - Авт.), никаких налогов он с этого не платил, естественно. Не знаю, как сейчас, но на тот момент завод выпускал до 30 тонн продукции в день.

Был еще один потрясающий случай. После судов вокруг захвата колбасного завода стороны договорились, что Маругов все-таки вернет часть акций, но за них нужно будет «немного доплатить». Договорились о сумме - 60 миллионов рублей.

- Мои сотрудники привезли деньги в банк. Их пересчитали. И тут адвокаты Маругова заявляют: пока шли переговоры и оформлялась сделка, курс упал и нужно доплатить еще 5 - 6 миллионов. Сделка притормозилась, а деньги остались у него, у Маругова. Он написал расписку, что взял аванс. А потом отказался от всего этого. И у нас ни денег, ни акций. Мы выиграли все суды. Но, чтобы ничего не платить, он тут же сварганил банкротство…

Фиктивное банкротство?

С банкротством особая история. Для Владимира Маругова это была и возможность обнулить долги (все его компании были переписаны на родню), и продолжить судиться с бывшей женой за остатки имущества. Татьяна Маругова в какой-то момент получила судебный иск от… отчима бывшего мужа. Отчим, Александр Беленький, - госчиновник, директор Москонцерта. В бумаге он заявлял, что переписанные на нее Маруговым завод, особняк и квартира в Москве в свое время были куплены на деньги, которые он, Беленький, одолжил Маругову. Истец требовал, чтобы ему выплатили 5,8 млн долларов. Именно столько, если верить бумагам, он давал в долг.

Откуда же у чиновника такие деньжищи? Это объяснялось предельно просто. Сам занял. У одного очень уважаемого человека.

- Они выдумали схему, - говорит Евгений Рыбин. - Якобы Беленький занял деньги у Иосифа Кобзона (мэтр на тот момент был жив. - Авт.) и одолжил Маругову. Беленький же много лет работал с Кобзоном, обслуживал концерты и так далее. Они состряпали этот ход. На самом деле не было ничего этого. Я же знаю: наоборот, все эти годы Маругов содержал мать и отчима.

О том, что в судах представители Александра Беленького показывают долговые расписки на имя Кобзона, - не секрет. Это подтверждают несколько юристов, знакомые с ситуацией.

В общем, звоню директору Москонцерта.

- Александр Григорьевич, после последних событий вы продолжите судиться с Татьяной Маруговой?

Чиновник бросил трубку, едва дослушав мой вопрос.

Встретились у гроба

«Комсомолка» уже рассказывала, что первый задержанный по делу об убийстве - Александр Мавриди - оказался… знакомым Татьяны Маруговой. Кто-то писал даже, что его и бывшую жену бизнесмена связывают совсем уж близкие отношения. Но сама Маругова это отрицает. Говорит, что Мавриди не был ее любовником, а лишь помогал по хозяйству как приходящий работник. Тем не менее Татьяна попала в список подозреваемых. Ну а как еще, если работник убивает бывшего мужа?

Александр Мавриди - один из задержанных по подозрению в убийстве Владимира Маругова. Фото: СК РФ

Адвокат Маруговой Игорь Ким утверждает, что у женщины резонов убивать бизнесмена не было - мол, по факту судился ведь с ней не Маругов, а его отчим Беленький.

При этом под подозрением и Сабина Газиева. Многие удивляются, что она сумела выбраться из бани, а бандиты за ней даже не следили. Обращают внимание: жениться на ней официально Владимир Маругов за эти 5 лет так и не решился. Но при этом на нее записана хорошая часть его бизнес-империи, несколько разных компаний. Получается, она после смерти гражданского мужа тоже выигрывала?

С самого начала источники в следствии озвучивали версии: конфликт по бизнесу, споры из-за наследства или банальное ограбление, на которое пошли непрофессионалы, вооруженные почему-то не ножами или пистолетами, а арбалетом.

Вопросов по-прежнему немало. При этом в следствии ход расследования держат в строжайшем секрете - любая утечка информации может вспугнуть истинного заказчика убийства бизнесмена.

Кстати, две женщины Владимира Маругова впервые встретились лицом к лицу у его гроба. Татьяна сказала, что прощает Сабину, а та заявила, что не хочет об этом говорить. При этом обе незримо сцепились еще несколькими днями ранее. Маругова настаивала, чтобы ее бывшего мужа похоронили по православному обычаю и рядом с погибшим сыном. Газиева хотела, чтобы Владимира кремировали. Родные убитого бизнесмена здесь поддержали бывшую невестку.

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