Зачем России военная база в Африке

В Индийском океане могут появиться и российские ракетные корабли. Фото: Александр ГЛУЗ

Под солнцем Африки

Армии многих стран давно уже вышли за границы своих государств. Причем на совершенно законных основаниях - если претендуешь на лидерство в каком-то регионе, его должны подкреплять штыки, стволы и штурвалы.

По части военных баз за рубежом чемпионы мира - американцы. Их военные окопались в 737 точках планеты за пределами Штатов. У Великобритании 16 баз, у Франции - 11. А вот великий Китай долгое время был равнодушен к этой «моде». И лишь недавно решил примостить своих военных в Джибути.

Заграничная военная база - своего рода точка опоры государства в стратегически важном для него месте планеты. Она укрепляет политическое влияние, превращает армию «принимающей стороны» в союзника, а заодно может проводить и экономические интересы родины.

Россия обзаведется еще одной такой точкой - аж в Африке. В Судане построят пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ. Там будут проходить службу до 300 российских моряков. В будущем состав можно увеличить - эта возможность прописана в соглашении между двумя странами.

В российском пункте смогут одновременно находиться до 4 наших военных кораблей. Кстати, наша страна получает возможность ввозить через морские порты и аэропорт Судана все, что нужно для обустройства военных: от оружия до кастрюль для столовой. Платить пошлины за это не придется. Весьма комфортные условия для «квартирантов».

На территории, которую выделят нашим военным, Россия построит штаб, узел связи, казармы, столовую, ремонтные мастерские, склады, медпункт - в общем все, что необходимо для службы и жизни моряков. Российско-суданское соглашение будет действовать 25 лет. Но никто не мешает потом продлить этот срок.

Возвращение в океан

Во времена СССР Военно-морской флот насчитывал более 200 атомных и более 300 дизельных подлодок, почти 1000 надводных боевых кораблей. Советский ВМФ располагал по всему миру многими пунктами материально-технического обеспечения, пунктами базирования, военно-морскими базами на Кубе, в Польше, Германии, Сомали, Вьетнаме, Сирии, Йемене, Эфиопии, Египте, Ливии.

После падения СССР российский флот скукожился, количество подводных и надводных кораблей уменьшилось в десятки раз, они очень редко стали появляться в дальних районах Мирового океана. Россия оставила многие зарубежные базы. И лишь в последние 8 - 10 лет положение дел начало исправляться: у нас стало больше кораблей и подлодок, которые на регулярной основе отправляются в длительные походы.

Наши корабли и подлодки появляются и в Индийском океане, где долгое время после падения СССР безраздельно властвовали ВМС США и других стран НАТО. Но у них в том регионе уже давно есть военно-морские базы, куда можно быстро вернуться. Нашим морякам в таких ситуациях приткнуться было некуда. После открытия пункта в Судане такая возможность появляется. «Плечо» выхода на боевое дежурство в тот же Тихий океан значительно сокращается.

Разумеется, место базирования наших моряков выбирали не наобум. Район этот очень важный и загруженный торговыми судами: рядом Суэцкий канал. Тут нередко проходят наши торговые суда. А в последние годы не раз бывало, что на них нападали сомалийские пираты. И российские боевые корабли специально выходили в этот район для обеспечения безопасности судов. Но сделать это быстро не получалось.

С появлением российского опорного пункта в Судане решать эту проблему будет проще.

КСТАТИ

Истории возникновения у этих баз разные. Часть осталась Российской армии в наследие от Советского Союза - речь об объектах в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане. Другие возникли в 1992 году, после заключения Договора о коллективной безопасности.

Другие базы в Казахстане, Киргизии, Таджикистане создавались для обороны этих стран от возможных нападений боевиков и террористов. Военные теоретики называют все это и защитой стратегических интересов России на дальних подступах, в «южном подбрюшье».

На территории Южной Осетии и Абхазии наши военные появились, чтобы противостоять агрессивным планам Грузии.

Пункт материально-технического обеспечения в Тартусе тоже родом из СССР, он работал и сейчас работает в интересах наших кораблей в Средиземном море. Ну а авиационная база Хмеймим была создана в 2015 году для поддержки сирийской армии в борьбе с терроризмом.

Находится немало любителей порассуждать, во сколько обходятся России все эти базы, стоит ли оно того. Но все это гадание на кофейной гуще, потому что это закрытая информация. К тому же финансовые условия в каждом случае свои. Некоторые страны вообще не берут с Москвы ни рубля.

Но различные эксперты все же пытаются сделать подсчеты. Разброс значительный: от 3 до 8 млрд долларов. Скорее всего, истина где-то посередине. Но в любом случае геополитические выгоды с лихвой перекрывают финансовые расходы.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Наши объекты за рубежом

Абхазия

7-я российская военная база.

Численность контингента - до 4000 человек. Основные пункты базирования: бывшие миротворческие объекты и военный аэродром Бамбоура в районе Гудауты, полигон и часть порта в Очамчыре, совместные российско-абхазские войсковые гарнизоны.

Армения

102-я российская военная база в Гюмри. Численность личного состава - около 5000 человек. Оснащена зенитными ракетными комплексами, истребителями, бронетехникой.

Белоруссия

Радиолокационная станция «Волга» (Ганцевичи). Входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении. Позволяет отслеживать пуски межконтинентальных баллистических ракет на северо-западном ракетоопасном направлении.

43-й узел связи ВМФ России (Вилейка) - обеспечивает связь Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов.

Казахстан

Государственный испытательный полигон Сары-Шаган, полигон средств стратегической ПВО и ПРО.

Отдельный радиотехнический узел (Приозерск, полигон Сары-Шаган).

171-я авиационная комендатура в Караганде (аэропорт «Сары-Арка»).

Киргизия

Авиационная база Кант.

954-я испытательная база противолодочного вооружения ВМФ России (Каракол, Иссык-Куль).

338-й узел связи ВМФ «Марево» (станция «Прометей») - обеспечивает связь Главного штаба ВМФ России с подводными лодками на боевом дежурстве.

Сейсмическая станция (работает в интересах РВСН РФ).

Приднестровье

Оперативная группа российских войск

(два отдельных мотострелковых батальона, выполняющих миротворческие задачи, батальон охраны и обслуживания, вертолетный отряд, несколько подразделений обеспечения). Численность личного состава группы - 1000 человек.

Сирия

Командный пункт группировки Вооруженных сил РФ.

720-й пункт материально-технического обеспечения в Тартусе.

Авиационная группа ВКС России в Сирии (на аэродроме Хмеймим).

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (Хмеймим).

С сентября 2013 года возле берегов Сирии постоянно находится Оперативное соединение ВМФ России на Средиземном море.

Таджикистан

201-я российская военная база. Несколько частей и три полигона. Численность личного состава - 7500 человек.

Оптико-электронный комплекс «Окно» («Нурек»). Входит в состав Воздушно-космических сил России. Предназначен для обнаружения и распознавания космических объектов.

В Таджикистане находится и оперативная группа пограничной службы ФСБ России.

Южная Осетия

4-я российская военная база. Численность личного состава - 4000 человек.

Основные пункты базирования: бывшие миротворческие объекты в Цхинвале, полигон в Дзарцеме, аэродром совместного базирования.

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