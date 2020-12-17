Шесть книжных новинок декабря 2020: Новогодние приключения, праздничные рецепты и загадочный детектив

Представляем порцию новинок, которые станут отличными подарками к празднику и помогут интересно и с пользой провести время на зимних каникулах Фото: Shutterstock

Каникулы братьев кроликов. 0+

Паула Уоллес

«Каникулы братьев кроликов»

ИД «Комсомольская правда», 2021

Эта книжка - идеальный подарок ребенку к Новому году. Во-первых, она красивая, во-вторых, увлекательная, в-третьих, это отличное пособие для взрослых и детей, как вести себя в некоторых ситуациях. Кстати, красивые нежные иллюстрации в книге - это тоже работа писательницы Паулы Уоллес.

…Мистер Реджинальд - воспитанный и степенный кролик. Он работает директором в школе и очень любит своих учеников. Но даже Реджинальд не прочь отдохнуть от озорников в каникулы. Однако тут как снег на голову в гости сваливаются племянники - три шебутных крольчонка, которые сметают и съедают все на своем пути. Впрочем, не стоит думать, что они способны только разрушать. Когда с соседкой дяди случается беда, они первыми приходят на помощь…

Где же Санта? 0+

Луис Ши

«Где же Санта? Вокруг света»

ИД «Комсомольская правда», 2021

Инструкция по применению книги. Яркое, красивое и очень интересное издание можно использовать минимум в двух вариантах.

Первый - родители могут вручить книгу ребенку и провести часик за своими делами. Все это время чадо гарантированно будет занято или захватывающим сюжетом, или же совершенно удивительными картинками и заданиями.

Второй вариант - налить в чашки какао, вместе с детьми забраться с ногами на диван, накрыться пледом и почитать эту историю. Вам как больше нравится? Помните, главное - успеть обзавестись волшебной книгой к праздникам!

…Главный зимний волшебник и его жена после веселых праздников отправляются в заслуженный отпуск - в кругосветное путешествие на белоснежном корабле. Но даже на отдыхе Санта не перестает работать! Он проверяет списки послушных и непослушных детей, думает о том, что же он подарит им на следующее Рождество.

На корабле оказывается и гадкая Нэт, крайне недовольная своим подарком. Она мечтает похитить у Санты список хороших детей и вписать туда свое имя.

В поисках волка. 3+

Сандра ДИКМАНН

«В поисках волка»

МИФ, 2021

Красивая книга с глубоким философским подтекстом: любимые всегда рядом, даже если сейчас нет возможности их обнять.

Закадычные друзья Лисичка и Волк каждый день проводят вместе: гуляют по лесу, играют, делятся историями и любуются звездным небом. Но однажды Волк исчезает, а Лисичка остается одна. Она пытается понять, куда пропал ее верный друг, и найти его.

Прекрасная книга с необычными иллюстрациями Сандры Дикманн, которые занимают всю поверхность страницы. Здесь удивительное море, пестрые горы, животные, словно сошедшие с древних наскальных рисунков. Смотреть на это великолепие хочется бесконечно.

Школа юного кондитера. 15+

«Школа юного кондитера»

ИД «Комсомольская правда», 2021

С этой книгой не страшны долгие выходные. Теперь они превратятся в один сплошной праздник совместного творчества и гастрономии!

Приготовьтесь, здесь все серьезно, хотя автору Алене Аракчеевой совсем немного лет! Она открыла свою кондитерскую школу раньше, чем закончила общеобразовательную! Ее блог в Инстаграме читают 125 тысяч подписчиков. Сейчас Алена - самый юный преподаватель кондитерского мастерства. Под обложкой книги она собрала множество оригинальных, простых и не очень рецептов, по которым вы будете готовить с большим удовольствием.

Яркие фотографии побуждают тут же приняться за дело! Кстати, эта книга не просто сборник рецептов, а настоящая энциклопедия, почитать которую небезынтересно и полезно будет и взрослым!

Алена Аракчеева расскажет, какие существуют виды бисквитов, кремов, муссов. Она понятно объяснит, как рассчитать правильное количество крема и начинки, познакомит с загадочными понятиями, как, например, молд или темперирование.

Прочитав книгу, каждый освоит приготовление мини-десертов, конфет, дрожжевой и бездрожжевой выпечки, бисквитных, муссовых пирожных и многого другого.

Тайник в доме художника. 5+

Тамара Михеева

«Тайник в доме художника»

«Пять четвертей», 2020

Замечательная писательница, финалист премии им. Владислава Крапивина, лауреат Национальной премии «Заветная мечта» и литературной премии им. С. Михалкова на этот раз выступает несколько в ином амплуа и представляет захватывающий… детектив.

Это необычная история, ведь следствие здесь ведут не полицейские и не профессиональные детективы, а дети. Они расследуют исчезновение картин из дома бабушки, куда они приехали на каникулы. Когда-то затейливое строение, и по сей день хранящее множество секретов, принадлежало художнику Мухину, бабушкиному учителю. После него-то и остались ценные картины. Как-то раз в доме появляются незнакомцы, после визита которых исчезает памятное собрание. Героям книги предстоит узнать много интересного и по пути раскрыть секреты и тайны.

Книга написана прекрасным русским языком, а иллюстрации заслуживают отдельной похвалы - их много, и они очень классные.

Планета Земля. 12+

«Планета Земля»

4D-энциклопедия с дополненной реальностью

АСТ, 2020

Для юных любителей науки - просто вау-подарок!

Теперь ребенок не будет донимать родителей бесконечными расспросами на тему мироздания, а сам может узнать биографию Земли во всех подробностях. Под обложкой все самые важные события, касающиеся нашей планеты: от Большого взрыва до необычных проявлений современного растительного и животного мира.

Дети в подробностях узнают о строении Земли, о планетах Солнечной системы и о самом Солнце, о почве, озерах и водопадах, а также о том, что удивляет нас сейчас.

Особенной книгу делают 4D-технологии. Скачиваем бесплатное приложение, в нем выбираем книгу, которая у нас в руках, и наводим камеру телефона на картинку со специальной пометкой. И - о чудо! - все приходит в движение! Северное сияние начинает играть всеми красками, планеты и спутники вращаются в загадочном танце, фигуры людей и животных становятся словно живыми, невесть откуда появляются почти реальные летучие мыши, а еще секунду назад спавший гейзер запускает в небо струи, словно радуясь нашему появлению. Магия, волшебство? Нет, полное торжество науки!