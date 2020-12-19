Что дарят звезды: Детям - айфоны и золотые браслеты, друзьям - раритеты

Филипп Киркоров с дочкой Аллой Викторией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раньше журналисты часто бывали на днях рождения артистов, сейчас прессу редко зовут на личные праздники - из-за пандемии круг приглашенных ограничен. Но нам все-таки удалось выяснить, что в последнее время звезды дарили друзьям, близким и какие подарки получали сами.

Детям

Айфон - от 120 тыс. руб.

Недавно Филипп Киркоров отпраздновал 9-й день рождения дочери Аллы-Виктории. Подарков было море.

Ольга Бузова с женихом Давидом Манукяном вручили ребенку последнюю модель айфона. Ольга также подарила айфон и брату Аллы-Виктории, чтобы Мартину не было обидно. Подруга Аллы Пугачевой Алина Редель подарила золотой браслет стоимостью более миллиона рублей. Яна Рудковская с сыном Александром подарили пакеты обновок от известных брендов - был, к примеру, пакет от Dior. Средняя стоимость нарядного платья этого бренда на девочку 9 лет - 70 тысяч рублей.

Чаще всего родители дарят своим звездным детям айфоны и айпады. А для взрослых детей есть игрушки подороже - скажем, Лера Кудрявцева на 30-летие сыну Жану презентовала дорогую иномарку.

Друзьям

Коврик и подушка для массажа - 15 тыс. руб.

На днях Виктория Боня пригласила друзей в московский ресторан - десять лет не устраивала массовых гулянок на свой день рождения, а тут вдруг решилась. Вика собрала ворох подарков и укатила домой в Монако. В куче презентов выделялись два - коврик и подушка с иголками (сделан по типу аппликатора Кузнецова, принцип действия которого основывается на рефлексотерапии и иглоукалывании). У Вики «простреливала» поясница, поэтому ближайшая подруга именинницы, бизнесвумен Екатерина Одинцова, и преподнесла Боне столь нужный подарок. Дороже всего такой ЗОЖ-комплект продает один раскрученный бренд, цена - 15 тысяч рублей.

Второй оригинальный подарок принес Андрей Малахов - это картина художника Андрея Кузькина - за 100 евро.

Кстати, сейчас ресторан, где Боня устроила праздник, грозят оштрафовать - на мероприятии мало кто думал о соблюдении дистанции.

Из последних оригинальных звездных подарков нельзя не отметить раритетное издание старинной кулинарной книги, которую Гарик Харламов подарил на юбилей Ляйсан Утяшевой. Стоимость раритета - около тысячи долларов.

Вторым половинкам

Кровать-трансформер - от 100 тыс. руб.

Мужья Анны Седоковой и Ксении Бородиной частенько презентуют любимым брендовые сумки стоимостью от 200 тысяч рублей. Жена Дмитрия Диброва подарила телеведущему «набор писателя» - шелковый халат и брюки. Подобный комплект в качественном исполнении можно приобрести за 20 тысяч рублей. Друг семьи Дибровых Елена Малышева присматривает мужу полезный подарок: кровать-трансформер (от 100 тысяч рублей). На прошлой неделе возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей сюрприз: на день рождения Кати режиссер Александр Молочников собрал узкий круг ее друзей на катке у Красной площади. Гости катались, веселились, после чего отправились в ресторан. За все платил жених, выложивший не менее 200 тысяч рублей.

Кровать в подарок - не только романтично, но и практично. Фото: askona.ru

Более изобретательной была Ксения Собчак - телеведущая собрала друзей семьи на крыше дома, в котором родился и вырос ее муж Константин Богомолов, после чего все смотрели шуточный фильм об имениннике «Метод Богомолова».

В ответ Константин подарил жене экскурсию в Троице-Сергиеву лавру. Такие творческие подарки сложно оценить в денежном эквиваленте - они ценны прежде всего оригинальностью задумки и вложенными эмоциями.