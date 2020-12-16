«Такая же молодая, как в Инстаграме»: Как София Ротару выглядит без фотошопа

Певица София Ротару. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезды в реальной жизни и у себя в Инстаграме подчас два разных человека. Взять хотя бы, например, композитора Игоря Николаева. В соцсетях он все тот же стройный «дельфин», а на репортажных фото мы видим располневшего за время пандемии маэстро.

Приятное исключение - София Ротару. 73-летняя звезда приехала в столицу за две недели до фестиваля «Песня года», отсидела карантин и появилась на съемках новогоднего телеконцерта. Коллеги ахнули, насколько молодо выглядит София Михайловна. Если бы не незначительные морщинки под глазами, то больше 40 лет не дашь. Молодая, красивая, стройная. Да, не худышка, но шероховатости фигуры скрыты под туникой с рукавами «летучая мышь» и просторными брюками. Понятно, что без косметологов и хирургов тут не обошлось, но все вмешательства сделаны ювелирно: лицо живое, глаза горят.

София Ротару. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сама же Ротару в давнем интервью «КП» кокетничала: мол, неувядающей красотой она обязана своим родителям.

- Моя внешность - родительские гены, - уверяет певица. - Мне от папы и мамы досталось лучшее. А я стараюсь поддерживать себя здоровым образом жизни и позитивным отношением к миру. Мне в этом помогают сауна, массаж и мое любимое хобби - рыбалка. Внешность - часть моей работы, поэтому я прилагаю максимум усилий, чтобы сохранить ее. У Бога сейчас прошу только одного - здоровья.

Стой! Сфотографируй меня в маске! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФОТОФАКТ

«Сними меня в маске!»

Этот кадр наш фотокор Владимир Веленгурин сделал за кулисами «Песни года-2020»:

«Фотографировать возле сцены нельзя! Нарушение социальной дистанции. Большинство звезд в пресс-центр не идут. Снимать некого. Шатаюсь с фотоаппаратом на шее по полутемным лабиринтам стадиона «ВТБ Арена». И вдруг из группы плотно идущих людей раздается женский голос:

- Стой! Сфотографируй меня в маске!

Не сразу сообразил, что обратилась ко мне София Ротару.

- А покажи, что получилось, - просит она. Показываю снимки.

- Да, ничего я в маске! - певица явно осталась довольна».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Пластику делает в Германии

Косметолог Марта Орлова, которой мы показали фото звезды, уверена, что София Михайловна частый гость пластических хирургов. Говорят, все операции Ротару делала в Германии, там у нее есть любимая клиника, куда она летает на обследования и на всякие пластические манипуляции.

- Были подкорректированы глаза, овал лица. Скорее всего, была подтяжка кожи. Но при этом надо снять шляпу перед врачами. Все сделано очень аккуратно и незаметно, - считает Марта Орлова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

София Ротару закатила скандал на "Песне года"

73-летняя певица не сдержалась (подробности)