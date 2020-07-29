Как питаться, чтобы защитить зубы от кариеса, пародонтоза и после протезирования: четыре главных правила

ДО 60-ТИ ЛИДИРУЕТ КАРИЕС, ПОСЛЕ - ПАРОДОНТИТ

- Люди в возрасте от 45 до 60 лет чаще всего обращаются к стоматологам с кариесом. На втором месте - пародонтит. Это воспалительные процессы в том сегменте, который удерживает зуб. На третьем месте среди жалоб пациентов - патологическая стираемость зубов, - рассказала доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Алла Скакодуб на лекции, прошедшей в редакции «КП» в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения».

У людей старше 60-ти на первое место выходит пародонтит, продолжает врач. В народе часто называют это заболевание пародонтозом. Кариес уходит из числа первоочередных проблем, потому что зубов меньше. Если он есть, то локализуется в таком возрасте в пришеечной области зубов. Это очень важно иметь в виду, подбирая правильное питание.

Также нужно учитывать, что с возрастом снижается работа слюнных желез. Люди старшего возраста из-за этого испытывают сильную сухость в полости рта. Ношение протеза усугубляет ситуацию. Тут тоже может помочь грамотное питание.

Доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Алла СкакодубФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

И, безусловно, острая проблема в «серебряном» возрасте стираемость, износ зубов. Ранняя стираемость может быть связана с нарушением всасываемости кальция и его обмена в организме, поясняет Алла Скакодуб. В таком случае нужно питание, обогащенное кальцием. Если с возрастом у вас осталось мало зубов, и вы не протезируетесь, то оставшиеся тоже очень быстро сотрутся. Тут питание уже, к сожалению, не поможет.

ПРИЧИНА ПРОБЛЕМ — БАКТЕРИИ В КИШЕЧНИКЕ

Пародонтит бывает дистофический, связанный с остеопорозом, когда равномерно «уходит» костная ткань. Для диагностики применяется денситометрия и по ее итогам назначается питание с кальцием, рассказывает врач.

Другая разновидность — инфекционный пародонтит. В этом случае идут воспалительные процессы, которые связаны с инфекционным фактором в полости рта. Возможно, даже с плохой работой кишечника. И мы должны подбирать питание для нормализации функционирования желудочно-кишечного тракта.

В первую очередь речь идет о нормализации микрофлоры кишечника. Если в 45 — 60 лет у людей превалирует так называемая кариесогенная флора, то в 60 - 75 лет преобладают бактерии, которые связаны в основном с пародонтитом, а также могут вызывать заболевания слизистой – кандидозы. Такая флора нормализуется питанием.

Лекция прошла в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего возраста»Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА ПИТАНИЯ

Врач-стоматолог Алла Скакодуб перечислила главные правила, принципы питания в старшем возрасте при наиболее распространенных заболеваниях зубов.

1. Питание должно быть направлено на стимуляцию работы слюнных желез. Это очень важно, так как если полость рта сухая, кроме кариеса и пародонтита могут развиться грибковые заболевания слизистой, кандидозы. Это делает практически невозможным ношение протезов. Кстати, кандидоз в полости рта нередко путают с аллергией на протезы, но в абсолютном большинстве случаев у пациентов развивается именно грибковое поражение слизистой, поясняет врач.

! Для стимуляции выработки слюны употребляйте продукты, содержащие кислоту (в разумных количествах, с учетом состояния ЖКТ). Можно просто подержать во рту лимон, советует врач.

2. Нормализация обмена кальция в организме. С возрастом кальций из многих продуктов усваивается намного хуже. Оптимальный вариант для старшего возраста — есть побольше кисломолочных продуктов, творога, сыра.

3. Полноценное поступление витамина D. Без него у нас в кишечнике не происходит всасывания кальция, так необходимого зубочелюстной системе. Известно, что у людей старшего возраста зачастую наблюдается дефицит витамина D, в условиях России наиболее эффективно его восполнять с помощью препаратов (их назначает врач-эндокринолог).

4. Фтор. Даже если у человека уже нет собственных зубов, фтор очень важен. Он является мощным антисептиком. Питание, богатое фтором, помогает поддерживать здоровую микрофлору в полости рта, чтобы не усугублялось течение пародонтитов, различных стоматитов.

Фтор содержится в рыбе, орехах, в том числе молотых (если вам тяжело жевать их). Очень богата фтором петрушка. Добавляйте ее в супы, салаты. Она оказывает противокариозное действие и оздоравливает микрофлору ротовой полости.

Цикл лекций проходит в редакции "КП"Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

НА ЗАМЕТКУ

Особенности питания с протезами

- О твердой пище людям, носящим протезы, нужно забыть, - поясняет врач-стоматолог Алла Скакодуб. - И очень важно правильное пережевывание — оно должно быть равномерным, с протезами нельзя жевать одной стороной. Распределяйте пищу на обе стороны.

И будьте очень осторожны с ягодами — смородиной, малиной, ежевикой. Они хороши для стимуляции слюноотделения, но в них есть мелкие косточки. Если они попадают под протез, вы либо сразу испытываете боль, либо они впиваются, зарываются в слизистую, вызывая повреждения, тяжелые стоматиты.

Проект «Школа здорового питания для старшего возраста» организован редакцией «КП» совместно с АНО дополнительного образования «Центр народного просвещения» на средства гранта, предоставленного в рамках конкурса «Москва - добрый город», сайт проекта — www.школаздоровья.москва