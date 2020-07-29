Актер Максим Аверин стрелял в Сергея Жигунова и попал ему в голову

Трагедией едва не завершились съемки с участием Сергея Жигунова. Актер Максим Аверин попал из табельного оружия в продюсера. Все произошло в Подмосковье.

Сергея Жигунова ранили в голову во время съемок продолжения сериала "Горюнов". Продюсер получил травму в Долгопрудном. Стрелял в Сергея Викторовича актер Максим Аверин, исполняющий в фильме главную роль.

zhigunov_sergey Артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия

По всей видимости, оружие пришлось применить в процессе съемки одной из сцен. Судя по сообщению Жигунова, все произошло случайно. Он разместил фото с места инцидента. На лбу Жигунова видна ссадина. "В День Военно-морского флота Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал", - написал продюсер в блоге.

Остросюжетный сериал "Горюнов" впервые вышел на экраны в 2013 году. Картина повествует историю командира атомной подводной лодки Павла Горюнова и его экипажа. Они служат в наши дни на Северном флоте.

Жигунов часто делится кадрами съемочного процесса. К съемкам приступили в середине июля. Актера во всем поддерживает новая возлюбленная Виктория Ворожбит. Говорят, из-за нее актер ушел от супруги Веры Новиковой, на которой был женат с 1985 году. Но в 2007-м они развелись после того, как артист закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. В 2009 году Сергей и Вера вновь поженились. Но теперь Жигунова стали замечать в компании Виктории, которая удивительно похожа на "прекрасную няню". Тогда же и появились слухи, что актер снова бросил 61-летнюю супругу теперь уже ради копии бывшей возлюбленной. О том, что Сергей и Виктория давно живут вместе, стало известно благодаря схожим снимкам, которые они публикуют в блогах.