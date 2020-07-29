"Люди требуют нормальной жизни": Хабаровский бизнесмен рассказал об истинной причине протестов в крае

ЧТО НУЖНО МИТИНГУЮЩИМ В ХАБАРОВСКЕ

«Люди, которые выходят на улицы, — они что требуют? Нормальной жизни». Так председатель Союза в защиту дальневосточного предпринимательства в торговле и промышленности Новруз Мамедов прокомментировал уличные волнения в Хабаровске, выступив во вторник на онлайн пресс-конференции.

Людям очень трудно жить, зарплата не растет, увеличивается безработица, в результате люди покидают регион, отметил известный дальневосточный предприниматель. Причина — в отсутствии грамотной экономической политики со стороны руководства края.

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ РАВНОДУШНЫ К БИЗНЕСМЕНАМ

«Кадастровая стоимость участка земли, на котором располагается наше предприятие, в 2018 году составляла 15 млн рублей, а на следующий год вдруг выросла в 30 раз! Следом и налог вырос, вот у меня цифры — на 3874%! При таких налогах ничего не остается ни на развитие, ни на зарплату работникам. И это сделала не Москва, а хабаровская Дума», - обрисовал ситуацию предприниматель.

Председатель Союза в защиту дальневосточного предпринимательства в торговле и промышленности Новруз Мамедов. Фото: aliamur.com

По его словам, региональные власти долгие годы проявляли безразличие к вопросам бизнеса, а различные предпринимательские объединения при администрации города и края работали неэффективно.

«Нам говорили: какие ваши предложения? Мы давали предложения. Их записывали на бумажки? Потом эти бумажки выкидывали», - откровенно рассказал предприниматель.

ТАКОГО ОБВАЛА ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Ситуацию в экономике усугубил и кризис, связанный с коронавирусом.

«Такого крупного обвала еще не было, - рассказал Мамедов. - Мы не работали практически 3 месяца. Не работали и люди на объектах, которые мы сдаем в аренду. У них, естественно, нет денег на оплату аренды, а у нас — нет денег на оплату налогов. Не будет налогов от предприятий — не будет и денег на социальные вопросы в регионе».

А что же господдержка?

«Никакой поддержки, к сожалению, не оказывается, - так оценил реальную ситуацию предприниматель. - Все выживают как могут. Когда мы просим о реструктуризации долгов или уменьшении налога на землю, эти вопросы не всегда решаются. Кредиты по льготным ставкам, о которых так много говорится, на самом деле получить крайне сложно».

На уличном шествии в Хабаровске.Фото: Борис КОКУРИН

ЧТО ДЕЛАТЬ

Выход, как считает Мамедов, в изменении экономической политики края. «Нужно обеспечить приток населения в Хабаровский край, у нас слишком мало людей на такой огромной территории. А люди поедут, как раньше, со всей страны, если у них появится возможность зарабатывать. Чтобы такая возможность появилась, нужно хотя бы на три года освободить малые предприятия от налогов, при условии, что они свою прибыль будут инвестировать в развитие региона, в новые технологии, например, в экологические проекты», - предложил бизнесмен.

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