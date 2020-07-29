«Прошла десять метров – у меня одышка»: как Настя Ивлеева с мужем и родителями проходит лечение от коронавируса

29-летняя телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева и 26-летний рэпер Элджей проходят курс лечения от коронавируса. Супруги после подтверждения диагноза обзвонили пару десятков знакомых, с которыми общались последнюю неделю. Просили, чтобы те сдавали тест на коронавирус.

Сначала признаки заболевания почувствовал Элджей (он же Алексей Узенюк), потом недомогание случилось у его жены Насти. Молодежь заразила своих родителей, которые гостят в подмосковном особнячке звезд. Спасся бегством только брат Ивлеевой – Анатолий улетел из столицы домой до того, как родня всех перезаражала. Семье повезло – коронавирус и у молодежи, и у взрослых членов семьи протекает в легкой форме.

Пошел третий день болезни. Все лечатся дома – у каждого своя комната, их посещают врачи платной клиники. Ивлеева сначала пообещала записывать влог (это блог с акцентом на видео), но быстро поняла, что погорячилась. У больной коронавирусом Насти сил и желания работать пока нет. Да и контент однообразный выйдет. Правда сегодня из постели она выбралась на шезлонг – загорала на участке. Готовит звездам мама Насти – на завтрак были сырники. Аппетит не пропал – отсутствует лишь обоняние.

Ивлеева даром времени не теряет – завела и раскручивает телеграм канал: за два дня набрала 239 тысяч подписчиков. Анастасия делится самочувствием: «Я прошла десять метров - у меня одышка. Целыми днями лежу в кровати, жру, больше делать ничего нельзя. Снимать для влога нечего – мы просто лежим, как картошки-лепешки. Пока самочувствие такое, что хочется валяться в кровати, врачи настаивают первые пять дней (а лучше всю болезнь) лежать и не рыпаться. Если почувствую бодрость и будет что снимать – может и сниму влог… В целом наша болячка протекает в легкой форме, единственное, что некоторые начали кашлять. Взрослые чувствуют себя приемлемо. Дикая слабость у всех. Я два дня с кровати не вставала, но при этом у меня хороший аппетит, что прекрасно, значит организм борется, просит энергии. Не чувствую вкуса любимых продуктов или напитков, но пофиг - перетерпеть можно. Сегодня пободрее состояние».

Анастасия надеется, что за две недели семья вылечится. Кстати, Ивлеева попросила своих подписчиков в инстаграме (их у нее 17 миллионов) «ради прикола» на официальной странице телеканала «Пятница!» в инстаграме под постом с ее фото написать хештег #настюшкуврешку. Мол, если будет полмиллиона таких комментариев - тогда она снимется в еще одном сезоне «Орла и решки». Число казалось нереальным. Но уже 674 тысячи комментариев с просьбой вернуть Ивлееву в проект. Ждем развития событий. А Анастасии и ее родным – скорейшего выздоровления!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713572" frameborder="0"></iframe> Как Ивлеева попала из деревни в список Forbes.Пока мать доила коров, Настя Ивлеева нянчилась с братом. Рассказываем, как девушка из деревни попала в список Forbes

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Люблю тебя, пупсик": Настя Ивлеева подарила мужу бриллиантовые часы по цене квартиры

Влюбленные с помпой отметили годовщину свадьбы и день рождения рэпера Элджея (подробности)