2020-07-29T11:01:04+03:00
В мире

Американские СМИ обвинили Россию в распространении фейковой информации о коронавирусе

В качестве источников информации они назвали имена неких экс-сотрудников ГРУ, а также сайты с материалами о COVID-19
Алексей ОСИПОВ
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Фото: REUTERS
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Сразу два американских СМИ – агентство АР и газета The New York Times - опубликовали статьи, в которых обвиняют Россию в ведении дезинформационной кампании по COVID-19. Якобы для этого наша страна специально вбрасывает фейковую информацию, публикуя ее на англоязычных сайтах.

Обвинения адресные: называются имена неких экс-сотрудников ГРУ, также приведен список сайтов, на которых опубликованы полторы сотни материалов на английском языке о коронавирусе.

Материалы объединены общей темой – создание коронавируса американскими военными вирусологами.

Версия эта была выдвинута официальным источником – представителем МИД КНР. Чжо Лизцянь говорил о том, что в Китае рассматривают одну из версий появления коронавируса в Поднебесной, согласно которой он был завезен в КНР еще в октябре 2019 года. Тогда в китайском Ухане проходили Всемирные военные игры.

В The New York Times настаивают на том, что публикуя такие материалы, Россия пытается повлиять на настроения американцев и дискредитировать действия американских властей всех уровней по борьбе с пандемией COVID-19. И заодно таким образом пытается повлиять на итоги предстоящих в США в ноябре президентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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