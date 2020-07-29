В Магадане строят дома для переселенцев из ветхого жилья, детский сад и парк «Кванториум»

В Магаданской области – сезон строительства: в этом году в регионе планируют сдать в эксплуатацию сразу несколько важных социальных объектов. Среди них – жилой квартал для переселенцев из аварийного жилья и образовательный парк «Кванториум» в Магадане. Ход работ на строительных площадках проверил глава Магаданской области Сергей Носов.

ЖК «Нагаевский» в Магадане строится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Современный жилой комплекс разместился на площади в 1,3 га: четыре пятиэтажных дома рассчитаны на 160 квартир. В них заселятся семьи, жилье которых признано непригодным или аварийным. Переселенцы переедут из поселков Холодный, Ударник, Мальдяк, Ягодное, Омчак, Гастелло, Сеймчан, Армань и села Балаганное. Жилой микрорайон будет уютным и комфортным – с благоустроенными дворами и площадками для отдыха. На строительство, отделку, инженерное обеспечение четырех пятиэтажек выделяется более 900 млн рублей. Планируется, что ЖК «Нагаевский» будет сдан уже в конце 2020 года.

- Работа идет. Надо только помнить, что у нас активного строительного сезона осталось около трех месяцев. Об этом должны помнить все строители, и руководители министерства строительства, и дирекция единого заказчика, – подчеркнул глава региона Сергей Носов.

Губернатор предложил выделить часть квартир в новом ЖК для переселения детей-сирот, а также для реализации программы льготной дальневосточной ипотеки под 2% годовых.

Сергей Носов побывал еще на одном объекте, строящемся в рамках нацпроекта «Демография». Детский сад в Третьем микрорайоне Магадана рассчитан на 135 мест. Трехэтажное здание с бассейном и прогулочной верандой будет окружено игровыми и спортивными площадками. По словам представителей компании-подрядчика, сейчас на объекте полностью готов котлован и забиты часть свай. Основные строительные работы будут вестись в 2021 году.

А вот детский технопарк «Квантроиум» уже совсем скоро откроет свои двери для посетителей. Объект практически достроен, строители заканчивают отделку фасада и входов. Парк такого формата появится в Магадане впервые, его построили в рамках нацпроекта «Образование». «Кванториум» - это новая модель дополнительного образования детей, позволяющая создать образовательную среду. Здесь разместятся исследовательские лаборатории (квантумы), зона коворкинга, шахматная гостиная и лекторий. Для технопарка уже закупили высокотехнологичное оборудование: на эти цели регион выделил 78,6 млн рублей.

Еще один важный социальный объект, который появится в регионе в рамках нацпроекта «Образование» - школа в поселке Ола на 825 мест. Здание образовательного учреждения уже построено, летом 2021 года начнутся работы по благоустройству территории. На строительство, отделку, покупку оборудования и мебели область выделяет 2,4 млрд рублей. Каким будет окончательный дизайн школы, определят сами жители поселка Ола. Планируется, что школа откроется в конце 2021 года.