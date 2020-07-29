Когда каждый – часть мирового рекорда: Полумарафон «ЗаБег-2020» пройдет по набережным Санкт-Петербурга

2 августа в Санкт-Петербурге дадут старт уникальному полумарафону «ЗаБег-2020», организаторы которого планируют поставить мировой рекорд по вовлечению самого большого количества городов. Сразу в 85 субъектах РФ дадут синхронный старт соревнованию вне зависимости от часового пояса. Это станет первым массовым мероприятием в России во время коронавируса, не считая парадов ко Дню Победы и Дню ВМФ.

ПРОБЕЖКА ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ

Маршруты дистанций в Санкт-Петербурге, пожалуй, выглядят прекраснее всего, поскольку забег пройдет по набережным. Старт намечен с Исаакиевской площади. По мнению главы Комитета по физической культуре и спорту Северной столицы Антона Шантыря, поучаствовать в мероприятии можно даже просто ради хорошего настроения.

- В это непростое время мы словно находимся в пыли. Это отличный способ ее стряхнуть. Старт мы назначили на Исаакиевской площади. Да и вообще вся трасса у нас проходит по историческому центру, - отмечает чиновник и профессиональный велогонщик в прошлом.

ЗаБег 2020: 2 августа беги за свой город!.Источник: предоставлено пресс-службой Лиги Героев

Конечно, в день забега не обойдется и без перекрытия дорог. На сайте Смольного можно подробно прочитать про все ограничения, которые касаются движения по набережным. Но организаторы заверяют, что у рядовых горожан не будет дискомфорта.

МАРШРУТЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВОЗРАСТОВ

Известный фитнес-блогер и житель Санкт-Петербурга Алексей Столяров отмечает, что трассу адаптировали под любые возрасты горожан. Он сам будет участвовать в забеге, хотя признается, что очень быстро «угасает» на длинных дистанциях из-за спринтерского прошлого.

- Это невероятное событие, это преодоление себя. Мне безумно нравится, что в забеге есть несколько дистанций – от 1,520 км до полумарафона. Это очень круто, что люди с разной физподготовкой могут продемонстрировать свои способности, улучшить результаты. Но что самое классное – бежит вся Россия! – рассказывает Столяров.

Участникам предлагают 4 дистанции на выбор: 5, 10, 21 и даже 1,5 км для новичков. Как считает общественный деятель, издатель и сын директора «Эрмитажа» Борис Пиотровский, день забега можно использовать даже для легкой прогулки, если сил не так много.

Фото предоставлено пресс-службой Лиги Героев

- Я к забегам отношусь как к прогулке. Можно легальным способом выйти на проезжую часть, посмотреть на город другими глазами, что практически невозможно сделать в обычный день. Поэтому советую выбрать комфортный темп, - говорит Пиотровский.

ЛИЧНЫЕ НАГРАДЫ И МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

Каждого участника забега ждет персональный пакет с призами: медалью финишера, личным номером, футболкой, сертификатом и подарками от партнеров мероприятия.

- Главное – получить первую медальку. Не важно, сколько для этого нужно прошагать или пробежать. И поверьте, потом вы точно ни за что не остановитесь, - уверена основатель и руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу.

Сейчас мировой рекорд Гиннесса по одновременному забегу в городах принадлежит США. Американцам удалось сделать синхронный старт в 20 городах. Нетрудно посчитать, что Россия планирует обогнать Штаты сразу в 4 раза.

- У нас прошли достаточно долгие и тяжелые переговоры с коллегами, которые фиксируют рекорды. С главным судьей уже определились. Надеемся, что в условиях пандемии рекорд удастся зафиксировать онлайн. Все материалы судье передадут, - сообщает Ксения Шойгу.

На пресс-конференции, посвященной всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ», Ксения Шойгу рассказала как идет подготовка к проведению мероприятия. Фото предоставлено пресс-службой Лиги Героев

Добавим, что по итогам забега организаторы определят беговую столицу России, ориентируясь на 3 параметра. Во-первых, будут обращать внимание на количество людей, которые участвуют, от общего числа населения. Во-вторых, важна общая дистанция, она должна быть самой длинной в совокупности. Ну и третье – лучшее время забегов. В прошлом году уверенно победил Владивосток. Но сейчас все слишком непредсказуемо, и шансы есть у всех.

Добавим, что «ЗаБег -2020» проходит и в онлайн-формате. Да, стать частью мирового рекорда можно, даже не выходя из квартиры или дачи. Все, что нужно знать для участия в мероприятии подробно расписано на официальном сайте забег.рф.