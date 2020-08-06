Возраст пенсии не помеха

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возраст выхода на пенсию в России постепенно растет. К 2028 году он увеличится до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Но, если взглянуть на статистику, в среднем россияне уходят на пенсию гораздо раньше. И вот почему.

Во-первых, действует льготный переходный период, прописанный в законе. Если по старым правилам вы должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, то имеете право сделать это на полгода раньше нового пенсионного возраста. Простой пример: во второй половине прошлого и в первой половине этого года женщины уходили на пенсию в 55,5 лет, а мужчины - в 60,5 лет.

Во-вторых, повышение коснулось только пенсий по возрасту. Все остальные оформляются, как и прежде. В итоге примерно половина россиян уходят на пенсию досрочно. Причины могут быть профессиональные, географические или социальные. К примеру, если человек проработал на Крайнем Севере больше 15 лет, то выйти на пенсию может на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста.

Льготы есть у преподавателей и медиков. Там требования по профильному стажу не изменились (от 20 до 30 лет в зависимости от профессии). Единственное - с 2019 года стала действовать отсрочка, которая будет постепенно расти вместе с повышением общего пенсионного возраста. К примеру, если учитель выработает нужный стаж в 25 лет в 2021 году, то на пенсию он сможет выйти только через три года - в 2024 году. В 2023-м и в последующие годы отсрочка составит пять лет.

При этом на некоторые категории работников повышение пенсионного возраста не повлияло вовсе. Это профессии и рабочие места с тяжелыми и опасными условиями труда. Для них льготы остались прежними. К примеру, мужчина-металлург после 10 лет работы в горячем цехе может уйти на пенсию в 50 лет, а женщина-бортпроводник после 7,5 лет работы в гражданской авиации - в 45 лет.

И это еще не все. Льготы полагаются и для всех предпенсионеров (тех, кому до пенсии осталось меньше пяти лет, - вне зависимости от того, повысили им возраст выхода на пенсию или нет). Среди льгот - гарантии трудовой занятости, налоговые льготы (предоставляются по факту достижения «старого» пенсионного возраста) и возможность выйти на пенсию на два года раньше срока, если в течение года не удалось найти подходящую работу.

Таким образом, благодаря многочисленным льготам реальный возраст выхода на пенсию в России значительно ниже номинального.

P. S. Проверить, какой стаж у вас уже накопился, можно в личном кабинете гражданина на сайте es.pfrf.ru. А уточнить свои права на досрочную пенсию - в местном отделении ПФР.