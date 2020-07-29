Принц Уильям признался, что преподнес будущей жене странный подарок

Британский принц Уильям признался, что в начале отношений с Кейт Миддлтон преподнес ей в подарок… бинокль.

«Я завернул его красиво. Подарок выглядел очень мило. Я пытался убедить себя в этом, говоря – это действительно потрясающе, с его помощью можно так далеко видеть! - рассказал принц на радио BBC. – Открыв подарок, Кейт посмотрела на меня у недоумением и удивленно промолвила: «Это бинокль?! Для чего он мне?».

Принц признался, что несмотря на то, что все это произошло много лет назад, когда он и Кейт учились в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, теперь уже жена и мать троих детей герцогиня Кембриджская до сих пор припоминает ему тот неудачный выбор.

Британские таблоиды сообщили, что на день рождения в этом году Кейт подарила Уильяму гравированные запонки, а также лично зажарила любимые мужем стейки.