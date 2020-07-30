Взять ипотеку сейчас или переждать кризис: советы ищущим новое жилье

Ставки по ипотечным кредитам бьют рекорды. Под 6-6,5%, как сейчас по госпрограмме льготной ипотеки на новостройки, ссуды на жилье у нас еще никогда не давали.

Между тем и Центробанк устанавливает все новые рекорды, все серьезнее снижая ключевую ставку. С начала пандемии было уже три снижения, ключевая ставка в 4,25% - такого в новейшей российской истории тоже никогда не было.

Снижение ставки ЦБ традиционно ведет к уменьшению ставок по кредитам. В том числе и ипотечных. И это вопрос, который волнует многих: торопиться ли брать ипотеку — или нынешние рекордно низкие ставки могут стать еще более рекордно низкими?

ПРОДЛЯТ ЛИ ЛЬГОТНУЮ ПРОГРАММУ

Сейчас, по данным правительственного института развития в жилищном секторе ДОМ.РФ, около 70% ипотеки на новостройки выдается по льготной госпрограмме со ставками в 6-6,5%. За счет этого и получается красивая средняя цифра по кредитам на новостройки в среднем — чуть больше 7%. Программа пользуется бешеным успехом, и уже позволила вывести объемы выданных кредитов если не на рекордный, то хотя бы близкий к докоронавирусному уровень.

Но она заканчивается в ноябре. Собственно, о льготной ипотеке на новостройки и объявляли как об одной из временных мер по поддержке граждан и строительного сектора в связи с коронавирусом.

Могут ли льготную программу все же продлить? Пока заявления чиновников на этот счет — крайне противоречивы. От «нечего ждать, покупайте сейчас, субсидирование ставки и так дорого обошлось бюджету» - до более-менее обнадеживающих.

- Будем смотреть, как будут развиваться события, будем смотреть, что будет у нас происходить с нашими макроэкономическими показателями. Будем смотреть, что будет в целом происходить со спросом на рынке, всё это анализировать. В зависимости от этого, я думаю, и будет принято решение правительства, с которым мы пойдем с докладом к президенту, и в дальнейшем будет определена судьба этой программы, - заявил в июльском интервью Радио «КП» глава Минстроя Владимир Якушев.

ЧТО БУДЕТ С ОБЫЧНЫМИ СТАВКАМИ

Обычные, не льготные программы ипотеки тоже никто не отменял. По данным ДОМ.РФ, нынче средняя ставка предложения по кредитам по обычным, не льготным программам на новостройки — 8,16%. На вторичное жилье — 8,41%. Не 10-12%, как было еще недавно. Но и не 6%. Поэтому и возникает вопрос, а что будет после ноября, если льготную программу не продлят?

Мнения экспертов пока расходятся. Кто-то говорит, что дешеветь ипотеке уже практически некуда. Чай, у нас не Европа — не те рыночные условия, риски и инфляция. А кто-то считает, что резервы еще есть — как минимум, до 7-7,5% по обычным программам к концу года. Есть и совсем оптимистичный прогноз: к декабрю обычная, не льготная, ипотека может подешеветь до нынешней льготной в 6-6,5%. Но при условии, что ставка Центробанка будет к тому времени на уровне 3,75%.

- Все зависит от политики ЦБ. Если Центробанк и дальше будет снижать ключевую ставку, то неизбежно и банки будут снижать ставки по всем кредитам, в том числе ипотечным не льготным, - говорит вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

БРАТЬ ИЛИ ЖДАТЬ

Снижение ставок по ипотеке — это, конечно, хорошо. Но пока дожидаешься более выгодных ставок — можешь дождаться, что из-за них вырастет спрос и подорожает твоя будущая квартира.

Тут мнения специалистов тоже расходятся. Застройщики почти единодушно обещают рост цен в связи с увеличением затрат на стройку. Как, впрочем, всегда. А некоторые эти обещания уже попытались подкрепить и ценниками. Благо по окончании самоизоляции некоторый рост спроса действительно обнаружился. Не только за счет подешевевшей ипотеки, но и потому что в период карантина сделки были затруднены — скопились желающие купить жилье.

- С чего во время кризиса недвижимость должна дорожать? Покупатели скоро закончатся, и мы перейдем к долгой стагнации рынка, если не случится экономическое чудо и экономика России не начнет расти на 7% в год, - высказывает противоположную точку зрения президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. - Да, сейчас достаточно привлекательные условия по ипотеке. Это не даст резко уронить спрос на недвижимость, но вряд ли поможет его повысить. Реальные доходы населения за последние три месяца упали, больше половины отмечают сокращение доходов.

- Платежеспособный спрос на жилье зависит не только и не столько от ставки по ипотеке. На него влияет стабильность экономики, которой сейчас нет, и стабильность доходов, которой тоже нет. Перспектива сохранить в ближайшие 5-10 лет свое рабочее место и доход, позволяющий выплачивать ипотеку, для большинства не очевидна. Ипотеку и по более низким ставкам может взять одна пятая или даже одна восьмая населения, - считает Константин Апрелев. - Но важно, что снижается ставка ЦБ. Это не только более дешевая ипотека, но и более дешевые кредиты для бизнеса. Что может привести к восстановлению некоторого количества рабочих мест и появлению дополнительного числа людей, которые могут взять ипотеку и купить квартиру. Но этого при самом наилучшем сценарии можно ждать не раньше, чем года через полтора.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

НАПОМИНАЛКА «КП»

На каких условиях можно взять льготную ипотеку

- Ставка — до 6,5%

- Первоначальный взнос — не менее 20% стоимости жилья

- Размер кредита — до 12 млн в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, до 6 млн — в остальных регионах

- Купить можно новостройку (не вторичное жилье), продавцом должно быть юридическое лицо

-Договор ипотеки надо заключить до 1 ноября 2020 года

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