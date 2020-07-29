2020-07-29T12:58:57+03:00
В мире

Джо Байден пойдет на выборы в паре с Камалой Харрис

Официально кандидат в президенты США пока не объявил имя потенциального вице-президента
Алексей ОСИПОВ
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Пока главный конкурент Трампа, демократ Джо Байден официально никого на второй по значимости государственный пост не номинировалПока главный конкурент Трампа, демократ Джо Байден официально никого на второй по значимости государственный пост не номинировалФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одним из атрибутов предвыборной кампании в США является номинация на пост будущего вице-президента страны. Ближе к концу кампании соперник действующего президента называет имя политика, который пойдет с ним к финалу в паре и в случае победы на выборах займет пост вице-президента США.

Пока главный конкурент Трампа, демократ Джо Байден официально никого на второй по значимости государственный пост не номинировал. Он должен сделать это на съезде Демократической партии, проведение которого запланировано на середину августа.

В американских СМИ публиковались не только предположения, но и утверждения о том, что в качестве напарницы Байден выбрал Камалу Харрис.

Фотографу AP удалось снять письменные тезисы Байдена, которые он держал в своих руках на одном из мероприятий. На фото видно, что под фамилией Харрис значатся следующие пометки – «Талантлива. Не держит на меня зла. Большое подспорье для кампании».

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис активно поддерживает Байдена с начала этого года. До этого она столь же активно критиковала однопартийца. В 2019 году Камала Харрис объявила об участии в выборах президента США, но в марте этого года прекратила кампанию из-за низких рейтингов.

Харрис стала сенатором в 2017 году, до этого в течение 6 лет она была генеральным прокурором Калифорнии. Ее родители – иммигранты: мать – уроженка Индии, отец – родом с Ямайки. Ей 55 лет, она замужем, воспитывает детей мужа от первого брака. Известно, что ее связывали дружеские отношения с сыном Байдена, Бо, скончавшимся в 2015 году от опухоли мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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