«За рулем был другой человек»: озвучена шокирующая версия ДТП с участием Михаила Ефремова

Ещё несколько недель назад адвокат Ефремова Эльман Пашаев обещал прессе сенсацию в суде. И она случилась в первый же день слушаний, причём без участия юриста.

Поддержать Михаила Ефремова в Пресненский районный суд пришла группа поклонниц, одна из которых рассказала прессе неожиданную версию событий того рокового вечера, когда джип актера на Садовом кольце протаранил фургон службы доставки. Марина Палта, одетая в футболку с фотографией артиста, заявила, что Михаил Олегович никогда бы не сел за руль пьяным.

- У него были штрафы только за неправильную парковку. И этот момент, когда актёр предлагает полиции оплатить свои штрафы, показали по телевидению как предложение взятки. Это ещё одна провокация против Ефремова. Но проверка полиции показала: никакой информации о взятке у них нет, - заверила репортеров фанатка.

Марина Палта заявила, что Михаил Ефремов никогда бы не сел за руль пьяным.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Женщина уверена, что в тот вечер Ефремова подставили, а ДТП устроили другой человек - каскадёр-профессионал.

- Его внедрили в окружение артиста, чтобы все это устроить. Но на самом деле за рулём был не Ефремов. Свидетели видели, что в его машину сел мужчина в кепке, завязалась борьба. Есть человек, который готов все это подтвердить, но его показания не принимают, - сообщила сторонница теории заговора.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади. Фото Роман Канащук/ТАСС

Слова поклонницы якобы доказывает тот факт, что нет ни одной видеозаписи, на которой Ефремов выходил бы из машины сразу после аварии.

- Его привезли и высадили возле клумбы, а потом видео смонтировали и представили телезрителям, - уверена Марина Палта.

Между тем, как рассказал после суда адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, в материалах дела представлены семь часов (!) видеозаписей с места ДТП - все их придётся тщательно отсмотреть в рамках начавшегося судебного процесса. Очередное слушание состоится уже завтра: первое заседание перенесли из-за неявки адвокатов Михаила Ефремова.

Что примечательно, по словам Добровинского, актёр забрал свои первоначальные слова о признании вины - в материалах дела их больше нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793251" frameborder="0"></iframe> Фанатка Ефремова заявила, что за рулём был другой человек.Алена МАРТЫНОВА

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