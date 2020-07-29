«Будут только близкие»: Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, раскрыла детали будущей свадьбы

Маргарита Грачева, невольно ставшая одним из самых ярких примеров домашнего насилия в России, объявила о своей будущей свадьбе. Напомним, в 2017 году трагедия произошла в подмосковном Серпухове. Теперь уже бывший муж Дмитрий Грачев (пара была в состоянии развода) вывез молодую женщину в лес и отрубил ей кисти рук - якобы подозревал в измене. Врачам чудом удалось спасти только левую руку. Вместо правой теперь протез. Садист, которого экспертиза признала вменяемым, получил 14 лет колонии.

В прошлом году Маргарита переехала с двумя сыновьями-дошкольниками в Санкт-Петербург. Тогда говорили, что это связано с личной жизнью. Мол, рядом появился новый мужчина. И вот Рита Грачева объявила на своей страничке в соцсетях, что скоро свадьба.

ЛЮБОВЬ И ХЕЙТЕРЫ

«Да, в сентябре я выхожу замуж и сейчас идёт активная подготовка», - написала женщина.

А спустя пару часов выставила в сториз скрин едких комментариев к новости про свадьбу: «Как она достала, пиарщица», «Не наигралась еще? Ничем жизнь не учит». Впрочем, среди ушата негатива все-таки больше поздравлений и восторгов.

Звоню Рите.

- Хейтеры всегда есть, - говорит Рита Грачева. - Эти негативные комментарии из соцсетей серпуховской газеты, где разместили новость о будущей свадьбе. У меня в соцсетях обычно такое не пишут.

- Личность будущего супруга ты по-прежнему скрываешь?

- Да. Я сейчас не говорю о личной жизни. Могу только подтвердить: да, готовимся к свадьбе. Это правда. Когда захочу поделиться еще какой-то информацией, обязательно это сделаю. Надеюсь, вирус не изменит наши планы.

- Это будет большая свадьба или для узкого круга?

- Будут только близкие люди и те, кого я хочу в этот день видеть рядом. Никакой помпезности в плане СМИ точно не будет.

margoritka1211 Ураа Фото с Финского залива готовы! @foto_leria @esaulova_love Решила их разнообразить игрои "10 фактов обо мне",2 из которых НЕПРАВДА. Итак,поехали: 1 Я безумно боюсь ос, и меня кусала оса всего один раз в жизни; 2 Совсем скоро я выхожу замуж; 3 Среднее образование у меня повар-кондитер; 4 Мои протез умеет показывать неприличный жест (среднии палец); 5 Я сдала на права с 3 раза; 6 Мы с мамои начали писать вторую книгу; 7 Я люблю лечить зубы, и даже в детстве мечтала стать стоматологом; 8 Я сертифицированныи даи вер; 9 У меня есть очень миниатюрная и скрытая от глаз татуировка; 1 0 В подростковые годы у меня был пирсинг пупка. Скореи смотрите фото и пишите какие же 2 факта вранье P.s близких прошу без подробностеи #маматрансформер #10фактовобомне #финскии залив #bebionic

БУДЕТ НОВАЯ КНИГА

- Чем ты занимаешься последние месяцы? Как провели месяцы карантина?

- Сидели дома с детьми (на съемной квартире в Санкт-Петербурге, - Авт.). Но вот сейчас мы приехали к маме в Серпухов. Прямо сейчас я нахожусь в Ватулино (аэродром в Подмосковье, - Авт.). Сегодня у меня будет первый прыжок с парашютом! Как раз жду своей очереди… А еще мы с мамой уже начали работать над второй книгой.

Напомним, осенью 2019 года Издательский дом «Комсомольская Правда» выпустил книгу Маргариты Грачевой «Счастлива без рук». Это рассказ о жуткой трагедии, которую пришлось пережить молодой женщине, от первого лица. Первый тираж был раскуплен очень быстро. Книгу пришлось допечатывать. Приобрести ее можно на сайте shop.kp.ru.

- Чем твоя новая книга будет отличаться от первой?

- Она будет не только про меня, но и сильных духом людей, которые пережили домашнее насилие или спортивные травмы. Это люди, которые меня поразили, которые меня вдохновляют и дают стимул в жизни. Сроков выхода книги пока нет. Мы не спешим.

КСТАТИ

Будущего мужа назвала Мистер Икс

О том, что рядом появился мужчина, Рита сообщила в той самой книге «Счастлива без рук». Об этом Грачева рассказывала в одном из недавних интервью «КП».

- В последней главе книги появляется некий мужчина. Ты его называешь Мистер Икс.

- Это реальный человек из моей жизни, не какой-то выдуманный персонаж. Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба.

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