Василий Орлов: «Три тысячи амурских семей получат благоустроенные квартиры благодаря нацпроекту»

Три тысячи семей в Амурской области получили или уже вскоре получат новое жилье, навсегда попрощавшись со своими аварийными квартирами.

В Амурской области вот уже год действует региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и работает очень успешно. Он реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда» и рассчитан на 6,5 лет. Вся программа разбита на шесть этапов, что позволит тщательно контролировать всю реализацию масштабного проекта.

Общий объем финансирования - 7 миллиардов 100 миллионов рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 6 миллиардов 900 миллионов рублей и средства консолидированного областного бюджета – 200 миллионов рублей.

На эти средства сейчас в Амурской области возводится пять домов под переселение, два в Благовещенске, два в Сковородино и один в поселке Прогресс.

По словам губернатора Василия Орлова, в прошлом году удалось перевыполнить план по переселению амурских семей из аварийного жилья. За год в новое жилье переехали 163 семьи из 7,12 квадратных метров аварийного фонда, а планировали изначально расселить 1,75 тысяч квадратных метров.

" В 2020 году мы должны расселить не менее 12,50 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а точнее 460 человек. Работа идет в графике, рисков нет. Все амурчане, которые должны переехать в новые квартиры в этом году получат благоустроенное жилье до декабря. Нам удается эффективно работать с фондом реформирования ЖКХ и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, которые выделяют средства на решение такой важной задачи. Всего же с 2119 по 2025 год три тысячи амурских семей получат благоустроенные квартиры благодаря нацпроекту", - рассказал глава региона.

Так, в четырехэтажном доме на 4 подъезда, будут приобретены новые квартиры для 48 семей, проживающих в поселке Прогресс в аварийном жилье. Это будет жильё общей площадью 2 188,84 м. кв.

На сегодняшний день компания застройщик построила два этажа. В ноябре 2021 года дом сдадут в эксплуатацию. Для переселения из аварийного жилья для 48 семей администрация поселка купит квартиры общей площадью 2 188,84 м. кв.

«Застройщик ООО «СМУ» работает согласно графику строительства дома и нет никаких сомнений, что дом сдадут в эксплуатацию в срок.

«Новый дом №5 на улице Пушкина строится добротный, теплый, из кирпича. После завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию в конце 2021 года 48 семей, это 93 человека, заселятся в новые квартиры», - заявил глава Прогресса Сергей Провоторов.

А вот в Сковородино 36 семей, проживавших ранее в аварийном жилье, получили ключи от квартир ещё в январе. Общая площадь ликвидированного аварийного жилья поставила 1565 кв. Метров.

Напомним, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Амурской области к первому сентября 2025 необходимо обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до первого января 2017 года.