Пережившие Холокост обратились к гендиректору Facebook Марку Цукербергу

Пережившие Холокост начали кампанию, в ходе которой намерены добиться от гендиректора Facebook Марка Цукерберга удаления из этой социальной сети публикаций, которые отрицают Холокост, вызывают и провоцируют ненависть к Катастрофе европейского еврейства.

В ходе кампании, проходящей под патронажем Конференции по еврейским материальным искам к Германии («Клеймс конференс») и под хэштегом #NoDenyingIt, выжившие в Холокосте записывают видеоролики, которые затем размещаются в Facebook, принадлежащей ей же сети Instagram и других социальных сетях. На видео – обращения лично к Цукербергу (кстати, еврею по национальности) с требованием «Удалите посты с отрицанием Холокоста!».

«Клейм конференс» многократно обращалась к руководству Facebook с подобными требованиям, но Цукерберг отказывается классифицировать посты с отрицанием Холокоста как ненавистнические, нарушающие этические стандарты и, следовательно, подлежащие удалению. Он даже как-то высказался о позиции отрицателей Холокоста: «Я не думаю, что они ошибаются намеренно».

Свое видеообращение уже записала Ева Флосс, сводная сестра Анны Франк: «Я родилась в Вене и вынуждена была бежать от нацистов. Я оказалась в Голландии, где меня вместе со всей моей семьёй арестовали и отправили в лагерь смерти Аушвиц. В живых остались только я и моя мама. Я потеряла всю свою семью. Много, много родных. Это невозможно отрицать! Удалите отрицание Холокоста из Facebook!».