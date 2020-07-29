В Минске заявляют о задержании 33 наемников ЧВК "Вагнер" из России
Задержанные минувшей ночью под Минском 32 человека оказались российскими гражданами. Как сообщает государственное информационное агентство «Белта», все они - сотрудники «иностранной частной военной компании Вагнера». Эту компанию связывают с ведением боевых действий в Сирии, Ливии и некоторых африканских странах.
Силовики уверяют, что получили информацию о том, что на территорию Белоруссии прибыли более 200 человек, которые, разумеется, собирались дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании. При этом при себе у них, что подозрительно, была только ручная кладь и три чемодана на всех.
С 24 по 27 июля они жили в столичном отеле, а затем дружно съехали в один из санаториев под Минском. Судя по официальным сообщениям, только тут группа мужиков вызвала подозрения – у администрации санатория. Сами посудите - однообразная одежда в стиле милитари, спиртного не употребляют, по кабакам не шастают и вообще «держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания». Ну да, 32 мужика в одинаковой одежде не привлекают к себе внимания. «Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны, - сообщает «Белта». Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка».
Момент задержания. Кадры из репортажа белорусского ТВ
Документы и деньги задержанных. Кадры из репортажа белорусского ТВ
Изъятая литература. Кадры из репортажа белорусского ТВ
24 июля Александр Лукашенко посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке и там обмолвился:
- Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах, - рубанул батька.
И знающие Лукашенко люди подметили – теперь надо ждать очередных разоблачений и новых задержаний. И тут на тебе – 32 наемника под Минском, целый взвод частной военной компании! Вот это удача. Как говорится: «Совпадение? Не думаю».
По одной из версий, задержанные россияне могли использовать Минск как транспортный хаб. Об этом пишет автор проекта War Gonzo Семен Пегов. В период коронавирусных ограничений, когда в России перекрыто все международное сообщение, из Минска, пусть и с пересадками, можно добраться в любую точку мира. Чем и могли воспользоваться задержанные, которых Батька решил выдать за «майдаунов».
В распоряжение БЕЛТА попал список задержанных граждан Российской Федерации:
1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;
2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;
3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;
4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;
5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;
6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;
7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;
8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;
9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;
10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;
11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;
12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;
13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;
14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,
15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;
16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;
17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;
18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;
19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,
20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;
21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;
22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;
23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;
24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;
25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;
26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;
27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;
28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;
29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;
30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;
31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;
32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;
33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.
В ТЕМУ
Под Минском задержан взвод ЧВК
Белорусское информагентство сообщило о поимке 32 наемников (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU