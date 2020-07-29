Как пьяные водители перехитрят алкозамки, которые хотят устанавливать на все новые авто

Минпромторг разрабатывает «концепцию внедрения в массовое потребление» специальных приборов, которые распознают, что водитель пьян, и блокируют замок зажигания. Попытку снова завестись можно будет повторить только через полчаса. Пока речь об установке агрегата ценой от 25 до 120 тыс. руб. на авто российской сборки, сошедших с конвейера. Систему хотят разработать до конца года, выяснил «Коммерсант». В Евросоюзе подобное решение уже принято. Там с 2022 года все новые машины, произведенные в ЕС, оборудую алкозамками.

Эксперты обрушились с критикой на идею внедрить такие устройства в российской реальности.

- Если по дорогам ездит пьяными 1% автомобилистов, то их надо ловить и наказывать. Почему 99% добропорядочных автомобилистов должны оплачивать чудо-приборы, которые потом еще и каждые полгода надо будет поверять? Почему трезвые люди должны за свой счет ежедневно доказывать, что они трезвые, я не понимаю, - возмущается Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок». - Это великолепие в 150 млрд. руб. минимум для покупателей новых автомобилей. В реальности я полагаю сумма будет больше. И далее поверки два раза в год, еще пара тысяч. Итого 150 млрд. руб. ежегодно за сами девайсы и 80 млрд руб. в год за их поверку. Считаю, что эта инициатива абсолютно коррупционная, надо выступать категорически против нее. У нас и так нет денег, а тут 230 млрд руб. в год на это?

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Со Шкуматовым согласен адвокат, эксперт партии Автомобильная Россия Сергей Радько. Мол, не совсем понятно, почему из-за одного пьяного негодяя десятки, если не сотни человек должны поделиться деньгами с компаниями, которые их производят?

Он отмечает, что в мире алкозамки применяются далеко не на всех автомобилях: где-то в каршеринге, где-то в общественном транспорте, где-то на такси, в каких-то странах прибор устанавливается человеку, уже уличенному в пьяном вождении. Почему у нас решили, что нужно оборудовать все авто с завода?

- Возникает вопрос о достоверности показаний этих приборов, потому что любой измерительный прибор, особенно принимающий такое важное решение о запуске двигателя, должен быть заведомо исправен, иметь сертификат, проходить поверку, - рассуждает в разговоре с «КП» Радько. - И даже при всех условиях, алкозамок имеет какую-то погрешность. Наверняка будут положительные и отрицательные погрешности, ложные срабатывания как положительные, так и отрицательные. А это нарушает права водителей.

Адвокат, эксперт партии Автомобильная Россия Сергей Радько.Фото: Youtube

Антон Шапарин, вице-президент Автомобильного союза напоминает, что средний возраст отечественного автомобиля — 14 лет. А средний автомобиль — это Лада. Установка дорогостоящего алкозамка на эту машину экономически невозможна. Оборудование других авто автоматически взвинтит цены на них, а выгоду получат только те, кто эти приборы производят.

- К глубокому сожалению на хайповой истории с Ефремовым хотят «протащить» конкретный заработок для конкретных людей, - негодует в беседе с «КП» Шапарин. - Все эти меры будут отлично обходиться теми, кто ездит пьяным за рулем. К примеру, в чатах соцетей уже обсуждают, что после ввода алкозамков будут продавать баллончики с «трезвым» воздухом. Или выпившие могут прибегнуть к помощи трезвого друга - попросить дыхнуть и завести замок зажигания. Также можно вовсе взломать систему. Этих трех способов достаточно, чтобы польза от агрегата была нулевой. Мы изобретаем непонятное колесо. В мире есть разнообразные механизмы борьбы с пьянством за рулем, а в России используется только кнут и палка.