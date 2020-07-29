На «Доме-2» зарплаты упали в два раза: участники телешоу получают 95 тысяч рублей в месяц

На днях Ларису Гузееву в очередной раз записали в новые ведущие «Дома-2». Лариса Андреевна вновь открестилась от этой работы и заявила: мол, уже устала отвечать на подколы коллег на тему «Дома-2». Но если предположить невероятное перемещение Гузеевой на лобное место, то бюджеты «Дома-2» попросту не потянут нашу дорогую Ларису Андреевну. Мы узнали, что за последнее время гонорары на проекте стали скромнее, чем раньше.

Были времена, когда на «Доме-2» могли себе позволить ведущую Ксению Собчак. Она вела телестройку восемь (!) лет. Ксюша, уволившись, хвасталась зарплатой на «Доме-2» в интервью зарубежным СМИ: Vanity Fair она сообщила – ей платили ежемесячно по $100 тыс. О такой зарплате Бузова и Бородина могли бы только мечтать: и тогда, и сейчас.

Шоу в эфире 16 лет, поэтому курс доллара, как и зарплаты менялись, но тенденции на снижение в последнее время очевидны. Героям эфира из «Дома-2» запрещено говорить о расценках, поэтому делают это анонимно или когда покидают проект.

Сравниваем зарплаты участников. Недавно экс-звезда телешоу Рустам Солнцев сообщал нам суммы, которые получал с коллегами во времена пика популярности «Дома-2». Так вот десять лет назад звездам шоу платили $5 тыс. в месяц. Самый большой гонорар был у Вики Бони – $8 тыс. Солнцев рассказывал нам, что $5 тыс. получал не только он, но и другие популярные участники: «Ольга Бузова, Солнце, Аленка Водонаева, Степа, ну и все известные участники. А сейчас на «Доме-2» ведущие - тот же Влад Кадони получает максимум 140 тысяч в месяц».

Звездные ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина, конечно, зарабатывают больше Кадони. Помимо «Дома-2» Оля и Ксюша снимаются в его «дочке» - проекте «Бородина против Бузовой» (та же история, но в другом формате). По слухам, зарплата у самых звездных лиц проекта в зависимости от количества съемочных дней не может быть больше $30 тысяч (2,1 млн. руб.) в месяц. «Дом-2» для этих звезд давно уже не основной источник дохода, а средство поддержания популярности у аудитории, которую они получили во времена небывалой популярности телестройки. Напомним, что годовой доход Бузовой в рейтинге Forbes – $2,7 млн.

Бузова сначала была участницей «Дома-2», а Бородина ведет проект с самого начала.Фото: СОЦСЕТИ

Любой герой на «Доме-2» проходит испытательный срок длиной два месяца, а потом среди них распределяют ставки – популярным скандалистам достаются суммы от 70 до 150 тысяч рублей. Минимальная ставка для начинающих – 17 тысяч. Экс-участница Маргарита Ларченко разговорилась на днях: «Моя зарплата составляла 95 тысяч рублей. Максимальную зарплату не дали: сказали - на данный момент нет ставок».

Зато Ларченко, как и другие, получили массу бонусов – одежду, услуги косметологов и пластических хирургов. Новую грудь, ресницы, услуги акушеров: эти другие приятные бонусы участникам шоу достаются по бартеру – взамен на рекламу. Ставки распределяются просто: максимальная 140 – 150 тысяч рублей у звезд типа Степана Меньщикова, Ольги Рапунцель. А теперь посчитаем: сейчас Меньщиков получает в месяц 150 тысяч рублей – это $2 тысячи, а 10 лет назад он зарабатывал - $5 тысяч. Разница очевидна.

Для многих экс-участников «Дом-2» стал стартом карьеры – выпускницы проекта Виктория Боня, Алена Водонаева, Дарья Пынзарь теперь неплохо зарабатывают. Даже Собчак почерпнула полезный для себя опыт: «Такое количество совершенно разных людей из разных социальных групп, разной психики - я бы никогда и нигде больше не встретила».