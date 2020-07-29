2020-07-29T17:22:57+03:00
Общество

Фонд ЖКХ проводит стажировки для студентов

Пройти практику могут учащиеся вузов и колледжей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Фонд ЖКХ проводит стажировки студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций. Практику в госкорпорации могут пройти те учащиеся, которые заинтересованы в совершенствовании жилищно-коммунального и городского хозяйства, распространении идей энергосбережения и применения энергоэффективных технологий. Также стажировка будет полезна и интересна молодежи, которая заинтересована в использовании передовых технических практик при строительстве, эксплуатации и обслуживании многоквартирных домов.

Кроме того пройти практику могут и студенты непрофильных направлений подготовки, но желающие преобразовать жилищный фонд страны.

Во время стажировки студенты приобретут профессиональный опыт и компетенции в соответствии с ФГОС. По итогам все практиканты получат сертификаты, которые помогут им в дальнейшем трудоустройстве.

Стажировка в Фонде ЖКХ помогает студентам и выпускникам получить хорошую интересную работу, с возможностью реализации и карьерного роста. К примеру, студент Института сервиса, туризма и дизайна филиала Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Лобзин после прохождения практики теперь помогает коммунальщикам Ставропольского края. Он принял участие в подготовке расчетов по одному из отремонтированных домов и не ошибся, подтверждают жители. Благодаря работе молодого человека местные жители получили возможность экономить на коммунальных платежах.

Чтобы оставить заявку о прохождении стажировки, необходимо написать на почту: obuchenie@fondgkh.ru.

Узнать больше об обучающих проектах Фонда ЖКХ можно на их странице в социальной сети ВКонтакте. Здесь представлена полная информация о вебинарах и конкурсах, демонстрационных экзаменах по стандартам WorldSkills, а также об образовательных программах Фонда, таких как: первый профессиональный тренажер для специалистов жилищно-коммунальной отрасли ЖЭКА-Профи, первая обучающая игра по ЖКХ «ЖЭКА», интернет-сервис для создания мультипликационных роликов ЖЭКА-МУЛЬТ и калькулятор расчета потенциала экономии коммунальных ресурсов «Помощник ЭКР».

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