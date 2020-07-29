В элитном доме на западе Москвы девушка вылезла на карниз 21 этажа

Днем 29 июля жители престижного комплекса «Фили град» в Филевском парке заметили фигуру на карнизе. Девушка выбралась из окна и держалась на тоненьком выступе в районе 21 этажа. Очевидцы тут же позвонили в экстренные службы.

— Пока спасатели ехали, с ней пытались завести разговор соседи. Та не особо реагировала. Стояла потерянная, — рассказали корреспонденту kp.ru очевидцы.

doktor_sowieso 21й этаж

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве «Комсомолке» подтвердили вызов в «Фили град». Но уточнили, что их сотрудники работ не проводили. Все манипуляции с дамой на карнизе осуществляли специалисты столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Экстренные службы спасли девушку, которая почти час простояла на карнизе на 20-ом этаже.

— Сначала с девушкой вели переговоры. О чем беседовали было неслышно. Все длилось около часа. Один из спасателей спустился с крыши. Другие сотрудники страховали его из квартиры внизу. Через некоторое время он обвязал страховкой девушку с ее согласия и помог забраться в квартиру, — добавили свидетели происшествия.

Что же подтолкнуло москвичку к безрассудному поступку — остается неизвестным. Отметим, что в московской больнице Ерамешанцева есть специальное отделение для людей, оказавшихся в психологическом кризисе, где помощь оказывают вне стен психоневрологического диспансера.

doktor_sowieso Её спасли

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