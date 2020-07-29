Что за страна Танзания, границы с которой недавно открыли для россиян

«Мой папа в жизни не был на Занзибаре...» пел Меладзе в «Лимбо». Папа не был. А вот мне удалось побывать в этой островной части африканской страны Танзании за пару лет до пандемии и закрытых из-за нее границ.

- Почему ты отправилась черт-те куда на край света, когда можно было улететь куда угодно? - недоуменно спрашивали тогда коллеги. Тем более, что поездка влетела в копеечку – на потраченные за путешествие деньги можно было пару раз провести по неделе в Турции.

В местных маршрутках ездят в страшной тесноте. Зато никто не в обиде.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Да, это родина Фредди Меркури. Но я не на столько фанат, чтобы торопиться посетить его родовое гнездо. Банально - увидела эту страну в списке направлений крупных туркомпаний. Значит, профессионалами место уже разведанное. Загорелись с мужем: когда еще в настоящую, не освоенную Африку занесет? Чтобы не привязываться к пакетному отелю, сами купили билеты на регулярный рейс с пересадкой (хотя тогда на Занзибар летали и чартеры), через Букинг забронировали гостиницы – и полетели.

И даже рыба может прокатиться на дала-дала.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

ПЛЯЖИ И ХОЖДЕНИЕ ПО ДНУ ОКЕАНА

На этом острове главное развлечение — природа. Можно искупаться с дельфинами в дикой воде. На экскурсионных лодочках выдают ласты и маску, затем капитан находит стаю дельфинов, подплывает максимально близко и командует нырять. И так пока не надоест.

Отсюда же отправляются лодки на плавание с дельфинами в дикой воде. Выдаются ласты и маска, затем капитан находит стаю дельфинов, подплывает максимально близко и командует нырять. И так пока не надоест. Надо брать экскурсию. Или самостоятельно приехать сюФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Или знаменитый пляж Джамбиани - с сюрпризом. В день приезда мы не могли понять, а где океан? Отливы настолько сильные, что осушают побережье на два (!) километра. Зато мы вместе с местными мальчишками собрали всех подводных гадов на обнажившемся дне.

Огромная черепахаФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Столица Занзибара — Стоун-сити с потрясающей колониальной архитектурой. На нее можно потратить 2-3 дня. Увидеть в самом центре дом, где родился Фаррух Булсара, известный всему миру как Фредди Меркури. Там теперь очень дорогой отель Mercury House. Интерьеры квартиры родителей звезды не сохранились. Зайти поглазеть дают бесплатно. От центральной набережной владельцы катеров предлагают переправиться на остров черепах. И покормить их специальной травой. Займет 2-3 часа. Можно попросить капитана понырять с лодки в лазурную воду.

На острове очень много отелей с бунгало. Причем почти все на первой линии. Все номера в африканском стиле. Удобства, холодильник, вентилятор, кондиционер имеются.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Так выглядит номер внутри бунгало.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

На любой части острова можно встретить представителей коренного африканского народа масаи. Они носят яркие одежды, этнические украшения и оружие. Масаи очень высокие и по африканским меркам красивые. Отлично и очень вежливо говорят на английском, нередко на немецком, или французском, или итальянском. В отелях устраиваются представления, где группа масаи может часами танцевать ритуальные танцы.

На любой части острова можно встретить представителей коренного африканского народа масаи.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Простой люд Занзибара не агрессивный, хоть и прозябает в нищете. Дети рады конфетке от туриста, а взрослые счастливы любой подаренной приезжими вещи б/у. С удовольствием позируют для селфи с бледнолицыми. Перед вылетом из России стоит запастись пакетом карамели и ненужной одеждой – можно снискать подлинную народную любовь.

Простой люд Занзибара не агрессивный, хоть и прозябает в нищете.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

На острове очень много отелей с бунгало. Причем почти все на первой линии. Все номера в африканском стиле. Удобства, холодильник, вентилятор, кондиционер при этом имеются.

Пляж ДжамбианиФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Пляж Джамбиани с сюрпризом. Отливы на нем настолько сильные, что осушают побережье на два (!) километра. Приехав, мы не могли понять — где океан?Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

На берегу моря расположились ресторанчики. Днем столы под навесами, вечером их вытаскивают на песок поближе к морю. На ужин можно выбрать любые свежайшие морепродукты, но придется часок подождать, пока гигантского лобстера или осьминога приготовят. Подадут с картошкой фри или рисом на выбор. Рыба каждый день разная. Что местные выловят, то и предложат.

На ужин можно выбрать любые свежайшие морепродукты, но приготовиться часок подождать, пока гигантского лобстера или осьминога приготовят. Подадут с картошкой фри или рисом на выбор. Рыба каждый день разная. Что местные выловят, то и подадут.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Цены как в Европе. И вообще, в области туризма этот остров нацелен на европейцев, инфраструктура соответствует их запросам и финансам. Многие туристы живут в отелях по 3-4 месяца. На пляжах масса пенсионеров из Старого Света. Говорят, что им на острове зимовать выгоднее — на родине дорогущее отопление. Поэтому все население подстроилось под еврозапросы, начиная от владения английским, заканчивая меню в ресторанах. Общепит и отели в основном держат те же европейцы. Мы жили в пяти гостиницах на разных частях острова, ни одной не заведовали туземцы. Россияне тут пока экзотика, по-русски местные не говорят.

А вот как выглядит улов до того, как попал к рестораторам. Для этого надо оказаться на южном пляже Казимкази в рыбацкой деревне в районе 6-7 утра.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Вот что обитает у берегов Занзибара.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

ЧТО ПОЧЕМ

В конце 2017-го путевка на 10 дней стоила около 90 тыс. руб. на человека, лететь около 9 часов прямым чартерным рейсом. Мы добирались 14 часов через столицу Катара Доху. Виза ставится по прилету, стоит $50. За две недели исколесили почти весь остров, потратили чуть больше, чем через туроператора. В декабре 2017-го доллар стоил на 20% дешевле, но этим летом после острой фазы пандемии гостиницы цены скинули. Отель приличного занзибарского уровня (об этом ниже) 3 звезды на первой линии с хорошим английским завтраком тогда обошелся в $80 за ночь. Сегодня за него же просят 55. На Занзибаре в отелях в основном только завтраки, можно найти «все включено», но ценник в таких стартует с $200 за ночь.

На севере самый популярный пляж Нунгви. Потому что там практически не чувствуются приливы и отливы.На севере самый популярный пляж Нунгви. Потому что там практически не чувствуются приливы и отливы.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

ТРАНСПОРТ: ОТ ТАКСИ ДО ТУК-ТУКОВ ПО-АФРИКАНСКИ

Отели предлагают индивидуальный трансфер от аэропорта и обратно. Это не бесплатно и по запросу. В одну сторону мы заплатили $35. Такси тут вообще дорогое. Экономным и непритязательным вполне можно передвигаться на местных открытых маршрутках тук-туках, которые здесь зовут дала-дала. Но этот вариант именно для невзыскательных путешественников, потому что занзибарцы любят плотно набиться в такой транспортный грузовик, даже сядут к вам на колени. Нередко дала-дала перевозит на крыше груз. Мы как-то попали в маршрутку, на крыше которой «ехала» сказочных размеров рыбу. Еще есть рейсовые автобусики, они немного дороже и чуть-чуть комфортнее. Аргумент в пользу общественного транспорта - он стоит сущие копейки в сравнении с такси. Где останавливается и куда следует, можно спросить у местных. Или посмотреть в интернете — во всех отелях есть бесплатный wi-fi.

На Казимкази в основном живописные скалистые берега. Каждый отель оборудует комфортные спуски.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

МИЛЛИОНЕР ПО-ТАНЗАНИЙСКИ

Погоня за африканской экзотикой вынудила нас постоянно считать деньги. На рубль сегодня дают 32 танзанийских шиллинга, на доллар — 2300. Максимальная купюра — 10 000 TZS, что даст почувствовать себя миллионером, но совсем ненадолго. Самая дешевая пицца (меню тут европейское) обойдется в 14 000 TZS, а тарелка морепродуктов — 65 000 (ок. 2000 рублей). Сэкономить на еде будет сложно. Местных магазинов очень мало, и ассортимент скудный. Но хотя бы одно сельпо надо найти и купить там растворимы кофе в золотой банке — он очень вкусный.

ВОЗЬМИТЕ ПАНТЕНОЛ ИЛИ ЗАЩИЩАЙТЕСЬ

Возьмите крем от ожогов. Солнце в Африке белокожих не пощадит. Сгореть можно моментально, очень сильно, и не единожды. Покрывайтесь средством от загара с максимальной защитой (не менее 50+), и в солнцепек строго сидите в тени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793340" frameborder="0"></iframe> Корреспондент "КП" Юлия Хожателева совершила путешествие в таинственный Занзибар.Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

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