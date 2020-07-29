Почему младшую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, будут судить отдельно

На этой неделе в Москве стартовал судебный процесс по громкому делу - то ли о хладнокровном убийстве родного отца, то ли о многолетнем бытовом насилии, которое вылилось в резню. (Что это было, в итоге и решит суд). Дело сестер Хачатурян.

Коротко:

- 27 июля 2018 года в подъезде московской многоэтажки нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Он получил больше десятка ножевых ранений в шею, грудь, и истек кровью у лифта.

- В убийстве признались дочери Хачатуряна. Старшей, Крестине, на тот момент было 19 лет, Ангелине 18, Марии 17. Подловили момент, когда он уснет и напали с ножом и молотком.

- По словам девушек, отец в течение долгих лет издевался над ними, бил и домогался. В качестве доказательств - аудиозаписи и переписки с друзьями.

- Однако родственники убитого утверждают, что Михаил лишь пытался воспитывать «распутных дочерей», а те решились на убийство из-за наследства.

- Сестер обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. А их адвокаты пытаются доказать, что это была самооборона.

Кристина ХачатурянФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВРЕМЕННО НЕВМЕНЯЕМА

При этом - редкий случай - по одному и тому же делу будут параллельно идти два суда. В Мосгорсуде судят старших сестер Крестину и Ангелину, в Бутырском районном - младшую Марию. Почему два и отдельно? На момент убийства отца Марии было всего 17 лет. Кроме того, экспертиза признала, что во время самого убийства она была в невменяемом состоянии. Поэтому следствие, как это называется в юриспруденции, «выделило дело в отдельное производство».

Процесс по Марии Хачатурян стартовал 28 июля.

Первое судебное заседание, предварительное, обычно - формальность. Судья, так сказать, знакомится с участниками процесса, собирает ходатайства, назначает дату «настоящего» заседания. Но в случае с младшей сестрой Хачатурян первая встреча с судьей растянулось на несколько часов и завершилось лишь поздним вечером. Ходатайств у защиты, обвинения и потерпевших было много.

- Мы сначала попросили все-таки объединить производство по делу Марии с делом ее сестер и передать из районного суда в городской, - рассказал сайту kp.ru адвокат Ярослав Пакулин. - Нам отказали. Тогда мы попросили просто передать дело по подсудности в Мосгорсуд. Судья в этом тоже отказала.

Зато появилось понимание, кто будет судить Марию Хачатурян. Защита девушки хотела бы, чтобы это были присяжные. Впрочем, сразу было понятно, что это невозможно - по закону дела, где фигурантов признали невменяемыми, нельзя разбирать с присяжными. Оставались два варианта - один судья (как это бывает обычно) или коллегия из трех. Мария и ее адвокаты выбрали тройку. Они считают, что трое профессиональных судей будут разбираться во всех деталях этого дела максимально внимательно.

Одна из сестер Хачатурян Ангелина, обвиняемая в убийстве своего отца Михаила ХачатурянаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

АБСУРД И ПРОВОКАЦИИ

- По сути в двух разных судах будут проходить два зеркальных процесса, - рассказывает адвокат Ярослав Пакулин. - Одни и те же обстоятельства. Одни и те же свидетели. Конечно, для обывателя это выглядит абсурдом.

- То есть, два процесса будут друг друга тормозить?

- Думаю, как минимум будет затруднительно назначать заседания в одни и те же даты. Наверняка потерпевшие изъявят желание следить за ходом обоих процессов. Свидетели не могут в один и тот же день успевать в один и другой суд.

Кстати, пока в предварительном заседании объявляли перерыв, Мария Хачатурян, с медицинской маской на лице, вышла из суда подышать свежим воздухом и мгновенно оказалась в кольце людей. У здания, как выяснилось, все это время дежурили десятки ее сторонников и хейтеров. Кто-то начал выкрикивать слова поддержки, кто-то напротив - про зону, «гореть в аду» и все в таком роде.

- Мария не хочет быть в центре такого внимания, - говорит адвокат.

Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук в Басманном суде МосквыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Чем она занимается? Как проходит ее обычный день?

- Довольно однообразно. Она с мамой сидит дома. Мера пресечения позволяет ей выходить из дома, гулять. (Это называется запрет определенных действий - сестры обязаны являться к следствию по первому требованию, им нельзя покидать дом в ночное время и пользоваться средствами связи, - Авт.). Но она все равно постоянно сидит дома. Потому что на улице ее часто пытаются снимать на видео или фото представители потерпевших - пытаются трактовать какие-то ее действия как нарушение. Мария опасается провокаций.

- На какое время может растянуться этот процесс?

- Сложно сказать. Вряд ли это займет меньше полугода. Год? Для такого дела это будет не такой уж большой срок.

Три сестры: история семьи Хачатурян.Они были рабынями, над ними издевался родной отец. Они взяли в руки нож и зарезали его. История трех сестер, которая потрясла всю страну. Подробности их жизни, рассказанные их мамой Аурелией.

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