"Шаг до анорексии": Полина Гагарина в голубом бикини показала результат похудения на 30 кг

Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой, которой завидуют многие. Не секрет, что в свое время певице пришлось избавиться от нескольких десятков килограммов. Во времена "Фабрики звезд-2" певица была довольно упитанной девушкой. А во время беременности набрала еще 30 килограммов. Но спустя некоторое время артистка взялась за себя и достигла феноменального результата.

Полина Гагарина активно ведет блог и делится с поклонниками событиями из жизни. И хотя о своем якобы предстоящем разводе со вторым мужем Дмитрием Исхаковым она не говорит, зато рассказывает о своих буднях. Пока в Москве установилась жаркая погода, певица решила позагорать.

Она разместила фото в голубом бикини. Звезда позирует на лужайке у футбольных ворот, приняв эффектную позу.

Вот только поклонники обратили внимание на то, как сильно похудела их любимица. В кадре у Полины сильно видны ребра и впал живот. Фолловеры забили тревогу.

"Надо чутка прибавить в весе, будет гораздо лучше", "Ну Полина! Остановись! Не худей", "Давай кушать, Полина", "Видим только кости", "Полина, очень красивая, но с похудением уже перебор. Всю анатомию по фото можно изучать", "Ну уж очень худенькая - хочется накормить", "Такая худоба ни к чему", "Полина. Вы уже слишком худая, вы такая красотка, а худоба болезненная какая-то", "Просто один скелет", "Болезненный вид", "Шаг до анорексии", "Поль, моргни один раз, если тебя не кормят", "Зачем до дистрофии-то себя доводить", - пишет публика.

А ведь раньше Гагарина ела даже ночью. "Мне даже снились кондитерские изделия. Я могла в три часа ночи проснуться, подойти к холодильнику и уничтожить половину его содержимого. В ресторане съедала по две тарелки спагетти-карбонара и при этом оставалась голодной. К чаю, причем сладкому, - два больших пирожных. Сейчас я удивляюсь: как я могла столько есть?! ", - делилась вокалистка.

gagara1987 Хороший сегодня день, теплый! Пользуюсь моментом, а то скоро, говорят, снова прохладно

Тогда она весила 80 килограммов. Певица не могла смотреть на себя в зеркало, не хотела никуда выходить, потому что совершенно не нравилась самой себе. В итоге благодаря физической активности и правильному питанию артистка смогла избавиться от 30 килограммов.

Сейчас Гагарина тщательно контролирует свой вес. Она полностью отказалась от употребления жирных блюд, колбас, картошки и полуфабрикатов. Овощи звезда ест свежими или приготовленными на пару, также в ежедневном рационе артистки обязательно присутствует зелень и цельнозерновые злаки. Полина пьет воду перед каждым приемом пищи. Звезда обожает бурый рис и морепродукты. Именно на основе этого она и строит свой рацион. Кроме этого, певица ест яблоки, на которых иногда устраивает себе разгрузочные дни. Также исполнительница регулярно занимается фитнесом, бегом и йогой.