2020-07-29T19:08:55+03:00
Политика

Александр Лукашенко о задержаниях в Минске: «Пургу не гоните»

Президент Белоруссии созвал экстренное совещание Совбеза
Александр КОЦ
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Президент Республики Беларусь Александр ЛукашенкоПрезидент Республики Беларусь Александр ЛукашенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь, - задал тон заседания Александр Григорьевич.

33 человека, которые якобы хотят испортить тебе выборы и поднять людей на майдан, за один раз действительно не каждый день задерживаешь. Минувшей ночью Спецназ КГБ арестовал целый «взвод» россиян, обвинив их в подготовке беспорядков в период избирательной кампании.

- Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения, - посетовал Лукашенко. - Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит.

Отдельное поручение Александр Григорьевич дал своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт: «Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».

Если не виноваты, достойно из этой ситуации придется выходить уже президенту Белоруссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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