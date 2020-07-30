Куратор вывоза российских туристов из-за рубежа Денис Микерин: Многие туристы, получившие излишние суточные, уже их вернули

О наших соотечественниках, оказавшихся за границей из-за глобальной коронавирусной блокады, все, будем считать, забыли. Прежде всего — потому, что проблема их вывоза по большей части решена. А вот легко ли было это осуществить? Об этом в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал один из организаторов и кураторов беспрецедентной по своим масштабам кампании, и.о. заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

ЛЮДИ РЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА РЕЙС И НЕ ПРИХОДИЛИ

— Денис Вадимович, давайте начнём со статистики. Сколько всего россиян было вывезено с момента закрытия границ четыре месяца назад?

— Начиная с середины марта, когда вводились первые серьезные ограничения, эта цифра уже превысила 270 тыс. человек. Процесс вывоза можно разделить на два этапа. Первый — организованные туристы. Это те, кто выехал с территории России по туристическим путевкам. Большинство из них было вывезено к 31 марта. Но, разобравшись с этим вопросом, мы столкнулись с тем, что за рубежом все равно осталось достаточно большое количество людей — как индивидуальных туристов, так и уехавших со всевозможными частными целями. Для вывоза этих людей потребовалось разработать отдельный алгоритм, который был запущен 7 апреля. С этого дня к настоящему времени вывезено более 63 тысяч человек. Из них порядка 53 тысяч — бортами российских авиаперевозчиков.

— А какова география?

— Мы столкнулись с неравномерным количеством российских граждан от стране к стране. В первую очередь акцент в работе по вывозу был сделан на самые популярные туристические направления — Таиланд, Индонезию, Индию. В каждом из этих государств цифра зашкаливала за 10 тысяч человек. В одном только Таиланде наших граждан, по первоначальным прикидкам, насчитывалось свыше 20 тысяч — я имею в виду заявивших о своем желании вернуться на Родину. При этом требовалось не допустить завоза в Россию новой волны коронавируса — из-за чего были введены ограничения по количеству людей, которых мы могли ежедневно возвращать (в Москву и Московскую область — не более 500 человек в сутки, в регионы — до 200).

— Возьмём конкретную ситуацию на Шри-Ланке. Журналистка «КП» Анастасия Курдюкова находится там уже 120 дней, о чём мы неоднократно писали…

— Насколько мне известно, первый раз ваша коллега Анастасия обратилась в посольство еще 25 марта. С этого времени состоялось три вывозных рейса: в начале и в конце апреля, а также в середине июня. Туда летали борты авиакомпании «Россия» — «Боинг-777», широкофюзеляжный самолет вместимостью более 450 кресел, но фактическая загрузка в среднем не превышала 350 человек. То есть большое количество людей регистрировались на эти рейсы через портал Госуслуг или гуманитарные списки посольства, однако по тем или иным причинам они просто не являлись на рейс.

Конкретный пример с Перу: мы организовали в начале апреля большой рейс, это была уникальная операция. Прилетел на военную базу российский борт, должен был забрать порядка 400 человек. А по факту явилось 278 или 280.

— В случае нашей коллеги Анастасии — она и ещё десяток россиян из её отеля в день вывозного рейса лежали в отеле с температурой…

— Здесь нужно четко понимать, что это не было эвакуацией наших соотечественников, которая организуется по совершенно другим протоколам. Это было именно содействие их возвращению на родину. Оно оказывалось, что называется, по максимуму, вплоть до того, что дипломаты оплачивали некоторым покупку билетов из личных средств.

И вот мы столкнулись — не только на Шри-Ланке, но и на других туристических направлениях — что отдельные граждане говорили: «Знаете, в России ситуация-то с коронавирусом похуже, пересижу лучше там». Или: «Мне неудобно этим рейсом лететь, полечу следующим».

— И возвращаясь к Шри-Ланке. Мы общались с посольством, оно сообщает, что с острова до сих пор не вывезены 300 россиян.

— Вопрос не в том, что они не вывезены, а вопрос в том, что этим людям предоставляются все возможности. Мы рассказываем им, как они могут выехать. Например, со Шри-Ланки сейчас отправляются регулярные маршруты ряда западных авиакомпаний, скажем, «Катарские Авиалинии» летают через день. Через Доху человек может совершенно спокойно попасть в один из европейских городов, откуда у нас есть вывозные рейсы. Стоимость билета — сам проверял, 534 евро. Не мне оценивать, большая ли это сумма, но люди, которым мы помогали уехать из той же Новой Зеландии и Австралии, подобными возможностями пользовались.

И.о. заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин в радиостудии.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

С УКРАИНСКИМИ ДИПЛОМАТАМИ СЛОЖИЛИСЬ РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ

— Вывозные рейсы — работа и заслуга не только МИДа, так ведь?

— Вся ситуация с пандемией и транспортным коллапсом — беспрецедентная. И все алгоритмы и схемы разрабатывались «с колес». Например, два часа ночи по Москве, а в Новой Зеландии это одиннадцать утра, и нужно действовать.... И коллеги работали, не боялись брать на себя ответственность. Мы круглосуточно были и остаемся на связи с ответственными сотрудниками Минкомсвязи, Росавиации, Минтранса, пограничной службы ФСБ, Роспотребнадзора. Хочется каждого поименно назвать, все — высочайшие профессионалы, и именно такая синергия позволила нам этот механизм запустить.

— Откуда сложнее всего было вывозить?

— Везде имелись свои нюансы. Для организации вывоза из Латинской Америкой мы, например, использовали запланированные ранее грузовые рейсы, а на обратных «плечах» (отрезках маршрута) формировали целые логистические схемы по вывозу людей. Закрыли почти весь материк за пять-шесть рейсов.

В Африке было особенно сложно, там ведь много стран, где оставалось по 15-20 наших граждан. Только представьте логистику: лететь до той же Танзании, откуда мы начали наше «африканское кольцо», 9 часов. А есть и требования отдыха экипажа, и безопасности полетов. Ключевой момент — нужно было обеспечить финансовую основу для выполнения рейса, ее нам любезно предоставил Российский союз промышленников и предпринимателей, за что мы исключительно признательны. В итоге через «африканское кольцо» — серию спецрейсов с пересадками — вывезли 205 пассажиров, из них 197 — российские граждане.

— Да, вот это самое интересное — страны бывшего СССР, наподобие Эстонии, Грузии или Украины, называют нас агрессорами, накладывают санкции, а мы их граждан спасаем…

— Когда вставал вопрос о том, чтобы помочь гражданам наших братских республик, когда эти люди к нам обращались, — то главное, чем мы руководствовались, это наличием свободных мест. Вот для тех, кто занимался вывозом, просто с человеческой точки зрения у нас не может быть разницы, какой человек из какой страны попал в беду. Если он просит о помощи, помощь ему оказывалась. С коллегами из посольства Украины мы выработали определенную схему и очень эффективно в этом плане взаимодействовали. Например, гражданин Украины, не имевший основания для пересечения границы по прилету нашим вывозным рейсом в Россию, из транзитной зоны московского аэропорта забирался украинскими дипломатами. И вывозился ими уже на дипломатическом транспорте к наземным пунктам пропуска на российско-украинской границе.

— Отношения российского и украинского дипломатического корпуса какие? Рабочие? Напряжённые?

— Я бы сказал, при реализации алгоритма вывоза они были и остаются эффективными. Это принципиально важный момент. Эти механизмы выстраивает соответствующий территориальный департамент нашего министерства; на рабочем уровне налажены прекрасные контакты, которые позволяли работать даже в случае непредвиденных обстоятельств. Скажем, прилетел нашим вывозным рейсом украинский гражданин, которого не ждали (то есть посольство Украины не было готово к тому, что он прилетит). Но реагировали очень быстро. И вопросы украинских граждан, «зависших» в транзитных зонах наших аэропортов, решались самое большее в течение суток, а то и нескольких часов.

То же самое с белорусскими партнерами, с ними вообще все отработано, да и с другими соседями по СНГ. Более того, у нас были поручения заместителей Председателя Правительства — уделять этому вопросу повышенное внимание, руководствуясь, опять же, соображениями гуманности. Если бы даже к нам обратился гражданин другого государства, не СНГ, то при наличии свободных мест мы не отказывали никому.

ВЕДЁМ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ АВИАРЕЙСОВ

— Откройте тайну. С 1 августа, после месяцев блокады, открывается несколько зарубежных авианаправлений: Лондон, Стамбул. Но почему вдруг ещё и Танзания?

— В настоящий момент работа ведется в межведомственном формате, продолжаются переговоры с целым рядом государств. И по мере достижения договоренностей — начинается двустороннее движение. Просто сейчас условия, позволяющие осуществлять взаимное регулярное сообщение, выполняются в отношении Великобритании, Турции и Танзании. (Последняя, кстати, нам очень помогла реализовать «африканское вывозное кольцо», о котором я говорил.) Я думаю, что в течение дней или недель можно ожидать выход на более широкий список. Однако этот вопрос находится в компетенции правительства Российской Федерации и решается на соответствующем уровне.

— Евросоюз не откроет границы с Россией, как минимум, до середины августа. Это их право?

— Абсолютно их право. Они руководствуются своими санитарно-эпидемиологическими нормами, мы - своими. И так же оцениваем, из какой страны мы готовы принимать пассажиров с наименьшими ограничениями. Думаю, мы в итоге придем к взаимоприемлемому решению. Список стран, с которыми мы ведем соответствующие переговоры, достаточно широк и включает отнюдь не только страны ЕС. Ведь в чём смысл двусторонних договоренностей? Чтобы условия устраивали одну и другую сторону. Как только они будут выполнены, никаких оснований не воз

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Лавров: дипломаты на свои деньги покупали билеты российским туристам

Глава МИД - о работе внешнеполитического ведомства в условиях пандемии коронавируса (подробности)

Русские туристы четыре месяца сидят на Шри-Ланке: в отели не заселяли, а некоторым не продавали даже воду

Корреспондентку «КП» вместо отпуска на райском острове ждало 120 дней выживания (подробности)