2020-07-29T21:14:41+03:00
В мире

В Британии названо имя нового главы службы внешней разведки MI-6

Смена руководства в британской спецслужбе произойдет осенью
Алексей ОСИПОВ
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Дипломат Ричард МурДипломат Ричард МурФото: REUTERS
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Новым главой службы внешней разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии MI-6 станет дипломат Ричард Мур.

Осенью этого года он сменит на этом посту Алекса Янгера, возглавлявшего MI-6 с 2014 года. Янгер является кадровым разведчиком. Он служил в структурах внешней разведки более 20-и лет. Его пятилетняя каденция на посту главы MI-5 была продлена по просьбе правительства. Просьба кабинета министров была мотивирована необходимостью обеспечения стабильности в сфере безопасности до и после брекзита.

В Британии главу службы внешней разведки назначает руководитель министерства иностранных дел. Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что рад произвести назначение Мура на эту должность.

Глава MI-6 является членом коллегии МИД Великобритании (госсекретарем в ранге заместителя министра) и единственным известным госслужащим в системе разведки.

Ричард Мур был послом Ее Величества в Турции. После возвращения из Анкары работал политическим директором МИД Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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