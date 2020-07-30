Зачем, как и за какие деньги лететь на Занзибар

Самое экзотическое и интригующее из всех направлений, с которыми Россия 1 августа открывает авиасообщение, - Занзибар. Остров в Индийском океане, у берегов Африки, принадлежащий Танзании. Для многих из нас – место из сказки про Айболита (помните, «Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре»). Для более продвинутых товарищей – родина Фредди Меркьюри. Ну что, собираемся, раз открыли?

ЗАНЗИБАР ИЛИ ТАНЗАНИЯ?

Во-первых, куда собираемся – в Танзанию вообще или на остров Занзибар? Да, Занзибар принадлежит Танзании, но и историей своей, и реальностью отличается от материковой части африканской страны. Объединились они полвека назад, в 1964 году. Собственно, и название страны появилось тогда же. Раньше были Танганьика и Занзибар, Тан + Зан = Танзания.

Из России с 1 августа разрешены полеты именно на Занзибар. Но ведь никто не мешает потом отправиться и на материк внутренникими рейсами или паромом.

Остров находится в Индийском океане, у берегов АфрикиФото: EAST NEWS

ГДЕ ЭТО?

Занзибар – архипелаг из 75 островов. Большинство из них необитаемые. Крупных три: Занзибар (он же Унгуджа), Пемба и Мафия.

Расположен в Индийском океане. Ближайший из популярных курортов – Сейшелы. Но они в открытом океане, а Занзибар под боком у Африки. Между островом и материком ходят паромы – 80 км, 2,5 часа.

НУЖНА ЛИ ВИЗА?

Виза оформляется по прилету, с этим без проблем, стоит 50 евро. Можно оформить и заранее, в посольстве Танзании в Москве (Большая Никитская, 51), также за 50 евро. Документы рассматривают два дня.

У Занзибара богатая историяФото: EAST NEWS

КАК ЛЕТЕТЬ?

Прямых рейсов из России на Занзибар сейчас нет. Стыковочные? Билетные поисковики предлагают варианты минимум с двумя пересадками, на август – от 65 тысяч рублей. Но тут опять же неувязка: почти со всеми теми странами, где в теории могли бы быть стыковки, Россия пока авиасообщение не открыла (а это Катар, Австрия, Нидерланды и т.д.). Вот через Турцию можно. Но дорога занимает минимум 17 часов, с учетом пересадок в Стамбуле и Дар-эс-Саламе.

Напрямую лететь было бы удобнее и быстрее, хотя перелет в любом случае долгий, 8,5 – 9 часов. У российских авиакомпаний есть опыт полетов на Занзибар . В минувшем зимнем сезоне регулярные рейсы были у авиакомпании “Россия”, еще раньше - чартеры “Северного ветра”.

Есть шанс, что перевозчики и туроператоры вернут Занзибар в свою маршрутную сеть. Но пока – только с пересадками:

- Предлагаем туры с перелетом “Турецкими авиалиниями”, стыковка в Стамбуле, иногда в Анкаре. Как только возобновят авиасообщение с ОАЭ, начнем предлагать также перелет через Дубай, - дает расклад по нынешней ситуации PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева.

Пляжи с чистым белым пескомФото: EAST NEWS

ЧТО ТАМ С КОРОНАВИРУСОМ?

В Танзании 509 подтвержденных случаев коронавируса в общей сложности. Активных, по данным на 29 июля, - 305. В среднем 9 случаев на миллион жителей. То есть формально все хорошо. Однако данных о тестировании нет, что, конечно, не внушает доверия к официальным оптимистичным цифрам.

А С КАРАНТИНОМ?

Для въезда в страну не нужны никакие справки об отсутствии коронавируса. Карантина для приезжих тоже нет. В аэропорту и отеле, скорее всего, измерят температуру.

НУЖНЫ ЛИ ПРИВИВКИ?

Обязательных прививок нет. Всемирная организация здравоохранения давно уже исключила Танзанию из списка стран, где путешественникам необходима прививки от желтой лихорадки.

ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ?

На Занзибаре:

- загорать и купаться на песчаных пляжах Индийского океана!

- заняться снорклингом на необитамых островах, кайтингом, виндсерфингом или рыбалкой в открытом океане.

- фотографировать гигантских черепах и обезьян, туристам предлагают экскурсии в парки с этими животными.

- поинтересоваться местной историей, тем более что она и правда богата, хоть и непроста. Занзибар со средних веков был центром торговли пряностями и работорговли, портом для арабских мореплавателей (помните Синдбада-морехода?), а в эпоху Великих географических открытий – колонией Португалии. Потом Занзибар стал частью султаната Оман и даже его столицей, процветал на торговле слоновой костью и опять же рабами, еще позже – британским протекторатом.

Экзотичная лодкаФото: GLOBAL LOOK PRESS

В материковой Танзании главные достопримечательности - природные:

- Гора Килиманджаро – высочайшая вершина Африки,

- Национальный парк Серенгети – саванна, где живут зебры и антилопы гну,

- заповедник Нгоронгоро с львами и леопардами, бегемотами и бизонами, слонами и газелями, носорогами и фламинго. Национальных парков в стране еще несколько.

- крупнейший во всей Африке резерват Селоус, куда любители дикой природы едут ради встреч со слонами жирафами, носорогами, львами и крокодилами.

На сафари в национальные парки Танзании можно слетать с Занзибара, такие экскурсии есть, в основном двух- и трехдневные. Полноценные сафари-туры – это уже неделя.

СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ?

Пятизвездочные отели международных сетей Park Hyatt Zanzibar, Melia Zanzibar, TUI Blue Bahari просят 25 – 30 тысяч рублей в сутки за номер на двоих, с завтраками. “Пятерки”, не принадлежащие престижным брендам, стоят 7 – 12 тысяч рублей в сутки. Отели уровня четыре звезды стоят от 3,5 – 4 тысяч рублей в сутки. Это если бронировать самостоятельно через интернет.

Самые дешевые варианты, вроде гестхаусов и хостелов, стоят от 700 – 800 рублей за ночевку в двухместном номере без удобств. Но вряд ли вы полетите на Занзибар ради такого аскетизма.

- Спрос на Танзанию действительно оживился. Заявки на туры на Занзибар посыпались сразу же после новостей от открытии авиасообщения, - делится PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева. - В основном бронируют поездки с проживанием в отелях 3 – 4*.

Тур на неделю стоит минимум 165 тысяч рублей на двоих – с перелетом стыковочным рейсом и отдыхом в трехвездочной гостинице с завтраками.

Достопримечательности на Занзибаре в основном природныеФото: EAST NEWS

КАКИЕ ТАМ ОТЕЛИ?

Отели на Занзибаре качественные, но довольно простые, предупреждают турагенты. В большинстве из них не стоит ждать европейского сервиса в полном смысле этого слова. А если такой нужен, лучше остановится в отелях международных сетей. Европейские блюда, как правило, есть в меню отелей 4-5* (это для тех, кто не любит экзотческих вкусов или быстро от них устает. И для детей местная еда непривычна).

Пляжные отели предлагают разные варианты питания – как только завтраки, так и завтраки с ужинами, и “Все включено” (от 7 – 8 тысяч рублей в сутки в четырехзвездочном отеле, то есть заметно дороже, чем в Анталье). В общем, выбор для наших отпускников привычный, хоть и далеко не такой широкий, как в Турции или Таиланде.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

А ПОГОДА?

Прямо сейчас +27...+29 градусов, вода в океане +26 (и это самая холодная вода, какая тут бывает, к октябрю прогреется до +27...+28). Главный сезон дождей был в мае-июне. Еще один, поменьше, будет в ноябре-декабре.

ЦИФРА

6,3 тысячи россиян побывали в Танзании в 2019 году, из них с туристическими целями – 4,4 тысячи. В Турции, для сравнения, провели отпуск 7 миллионов наших соотечественников.

Местные деликатесыФото: EAST NEWS

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

“Коронавирус как-то обошел нас”

В эфире радио “Комсомольская правда” о Занзибаре рассказала теле- и радиоведущая Елена Ханга:

- В сентябре я ездила на Занзибар в поисках корней: мой отец оттуда родом, он был учителем, потом сделал головокружительную карьеру и стал премьер-министром Занзибара. Приехал в Москву и женился на моей маме. Танзания – прекрасная страна! Там такие пляжи, лазурные берега. В Танзании просто рай, причем за сравнительно небольшие деньги.

… и Дмитрий, россиянин, уже 11 лет живущий на Занзибаре и принимающий там туристов. И женатый на местной жительнице Шейхе:

- Здесь прекрасный океан, очень теплый. Белоснежные пески, очень вкусные фрукты. И очень комфортный климат для русского человека, нет влажности. Девиз острова – любить и тусить. И коронавирус как-то обошел нас. Я не знаю, с чем это связно – с йодированной водой, с витаминами, хорошей иммунной системой? Здесь нет короны. Приезжайте, мы всегда рады. Отелей много, все они чистые, продезинфицированные.

Островная экзотикаФото: EAST NEWS

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